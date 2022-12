Las soluciones de software que emplea una empresa pueden desempeñar un papel importante en su éxito. El uso de aplicaciones anticuadas y más baratas puede ser frustrante para sus empleados y usuarios. También puede requerir más tiempo y esfuerzo. Un sistema de este tipo puede dar lugar a niveles de productividad más bajos. Por eso debe ser cuidadoso y estar atento al seleccionar o desarrollar las soluciones de software a medida que utiliza su empresa.

Hay muchos COTS - software comercial disponible para una gran variedad de usos. Suelen cubrir las necesidades generales que pueda tener una organización. Un ejemplo de este tipo de software comercial es Microsoft Office. Estas soluciones de software se crean para fines genéricos y para un público más amplio. Aunque son rentables y útiles, no son perfectas para sus necesidades.

Cada empresa tiene sus requisitos, y las soluciones de software estándar pueden no satisfacerlos. Puede recurrir al desarrollo de software a medida para asegurarse de que dispone de las aplicaciones adecuadas. Veamos el desarrollo de software a medida con más detalle.

¿Qué es el desarrollo de software a medida?

El desarrollo de software a medida implica la planificación, construcción, distribución y desarrollo de software, especialmente para un conjunto de clientes, tareas o empresas. Este desarrollo de software a medida, a diferencia del software comercial, trata de satisfacer requisitos particulares. Dado que COTS se ocupa de muchos sectores, este tipo de software puede fabricarse a mayor escala.

Al mismo tiempo, la creación de software a medida puede satisfacer una serie de requisitos particulares. Por ejemplo, una plataforma bancaria creada específicamente para satisfacer las necesidades del banco y de sus clientes. Una plataforma de este tipo tendría que estar altamente especializada en función de los servicios y esquemas ofrecidos por ese banco en particular. El software disponible en el mercado puede no ser suficiente para ello. En tales situaciones, es necesario crear un software a medida. El software a medida también se conoce como software a medida.

El equipo de desarrollo de una empresa o contratistas externos suelen encargarse de la creación de software a medida. El desarrollo de software a medida sigue los mismos procedimientos y metodología que otros procedimientos de desarrollo de software. Esto incluye la recopilación de información, la escritura de código, las pruebas y el despliegue. También utilizaría los mismos enfoques, como la estrategia de desarrollo de software ágil o el desarrollo rápido de aplicaciones.

Algunos términos que suelen asociarse a la creación de desarrollo de software a medida son personalización de aplicaciones, modernización de aplicaciones y gestión de aplicaciones. La personalización de aplicaciones es el proceso de desarrollo que consiste en alterar el software comercial existente para adaptarlo a necesidades únicas. La rentabilidad del desarrollo de software a medida de una empresa depende de la modernización de las aplicaciones para satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes y del mercado. Al dar soporte a las operaciones, incluyendo el despliegue, la actualización, la mejora de la eficiencia y la fiabilidad, y las tareas del servicio técnico, la gestión de las aplicaciones aumenta la eficacia del software.

¿Cuál es la diferencia entre el software a medida y el software estándar?

Como su nombre indica, el software estándar se crea a mayor escala y está destinado a más personas. Se ocupan de cuestiones que pueden ser afrontadas por muchos. Debido a su naturaleza de producción en masa, es posible que no se adapte a sus necesidades específicas. Se ofrecen programas de software empaquetados para casi cualquier necesidad técnica, económica, empresarial y de red imaginable.

Algunas de las principales características del desarrollo de software comercial son

Facilidad de uso

Los programas informáticos preconfeccionados se dirigen a un amplio público con requisitos esencialmente idénticos. Por ejemplo, empresas de diversos tamaños y tipos pueden utilizar Microsoft Word, un programa de texto muy utilizado con capacidades, funcionalidad y posibilidades de personalización. Al estar hechos para mucha gente, se construyen pensando en la facilidad de uso. También tienden a ser más populares, por lo que muchas otras personas pueden ayudarle con dicho software en caso de que tenga dudas.

Interfaz fácil de descargar o comprar

El software estándar a veces está disponible en las páginas web de las empresas o se ofrece como un servicio en la nube, pero también puede incluirse y comprarse en una tienda. A muchos de ellos se puede acceder sentado en casa.

Ampliamente disponible

Hay paquetes de software disponibles en el mercado para todas las plataformas que utiliza la empresa. Por lo general, serán compatibles con la mayoría de los sistemas operativos, como los sistemas Windows, macOS y Linux. A la hora de crear un software a medida, hay que tener cuidado y tener en cuenta el sistema operativo que se utiliza.

Personalización

Los programas de software comerciales más conocidos, como las aplicaciones de Microsoft Office, ofrecen cierto nivel de personalización para mejorar la eficiencia del programa para su empresa. Puedes personalizar una solución existente si no quieres crear un software a medida. Esto es aplicable si existe COTS que se ajusta a algunos de los criterios que usted desea.

El desarrollo de software comercial tiene muchas ventajas si un sistema existente se ajusta a sus necesidades. Pero ninguna de ellas se aplica si los requisitos que usted tiene no son satisfechos por ellos. A pesar de la amplia gama de software comercial disponible, algunas empresas necesitan características especializadas que el desarrollo de software comercial no puede ofrecer. Si es así, pueden recurrir a la construcción de software a medida.

El software comercial también tiene algunos problemas. Por ejemplo, son mucho más difíciles de integrar en su sistema. También pueden causar problemas si se quiere ampliar o reducir la escala más adelante. Como están diseñados para un tamaño específico, es posible que sólo necesite algunas de sus capacidades. Incluso si no necesita el software, puede ser un buen uso de su presupuesto.

¿Cuáles son los pros y los contras del desarrollo de software a medida?

Los servicios de desarrollo de software a medida pueden ofrecerle muchas ventajas. Algunas de ellas son

Eficiencia

Sin necesidad de modificar o personalizar los programas de COTS, las aplicaciones de software a medida están diseñadas específicamente para ayudar a los procesos de desarrollo de forma rápida y económica.

Escalabilidad

El software personalizado puede ampliarse a medida que una empresa o industria se desarrolla y expande. Los desarrolladores y diseñadores de software pueden evaluar las demandas futuras junto con el proceso de desarrollo de recopilación de requisitos. En lugar de gastar dinero en permisos o membresías separadas para aplicaciones agrupadas, estos elementos pueden integrarse en el programa.

Menores costes de integración

La compatibilidad con sistemas anteriores es un factor crucial a la hora de adquirir un software comercial. Supongamos que el software comercial no es compatible con su aplicación. En ese caso, las empresas tendrán que invertir más dinero en comprar un software que funcione con su infraestructura actual y se conecte con ella. Se pueden crear aplicaciones de software a medida para que se integren con el entorno al que están destinadas.

Seguridad

Cualquier empresa y pieza de software debe priorizar la seguridad, ya que nadie quiere un programa vulnerable. Las aplicaciones de software personalizadas pueden reducir los riesgos potenciales al permitirle incluir tantas características de seguridad como desee. No está obligado a confiar en los limitados mecanismos de seguridad de cualquier dispositivo estándar.

Libertad de control y uso

Las empresas tienen un control total sobre la aplicación de software a medida gracias a la flexibilidad que les proporciona la creación de software a medida para utilizar y actualizar el programa. Una solución de software a medida puede beneficiar enormemente a cualquier empresa que la utilice. Sin embargo, hay algunas desventajas que las empresas deben conocer cuando se trata de servicios de desarrollo de software a medida. Conocerlos puede ayudarle a lidiar con estos problemas.

Algunos de los principales problemas asociados al proceso de desarrollo de software a medida son

Altos costes de desarrollo

Las empresas incurren en gastos significativos al crear un software o una solución de software a medida, mientras que las fuerzas del mercado hacen bajar el precio de los productos de software estándar. El precio de una solución de software a medida suele incluir los costes de soporte y actualizaciones. Sin embargo, una vez implantado, la utilidad de las aplicaciones de software a medida parece compensar los gastos de construcción.

Lleva mucho tiempo desarrollarlo

Lleva mucho tiempo diseñar una pieza de software a medida totalmente funcional para una empresa porque esas demandas no siempre son tan obvias como se podría esperar. Para comprender todas las necesidades e identificar las que no están claras o son indirectas, se dedica una cantidad de tiempo considerable a investigar y evaluar.

Riesgo de emplear al programador equivocado

Tratar con la persona o empresa de desarrollo de software equivocada es un peligro en muchos sectores, no sólo en el desarrollo de software a medida. Tanto el dinero como el tiempo pueden perderse si se elige la empresa de desarrollo de software incorrecta. Es posible que elija a aquellos que ofrecen servicios de desarrollo de software a medida de calidad inferior o amateur, ya que hay muchas empresas de este tipo entre las que elegir en el sector. Por lo tanto, se aconseja tomarse su tiempo al seleccionar una empresa de desarrollo de software. Dedicar más tiempo a la investigación puede ayudarle a evitar pérdidas en el futuro.

Puede elegir el camino correcto comprendiendo los pros y los contras de los servicios de desarrollo de software a medida. Ser consciente de las desventajas puede ayudarle a tomar las medidas adecuadas para afrontarlas también.

¿Cuál es el proceso de desarrollo de software a medida?

Existen muchos modelos diferentes de desarrollo de software, como el de cascada, el de desarrollo de software ágil y el de espiral. El método ágil es el más popular de los tres tipos. Las metodologías de desarrollo de software tienen una estrategia única para garantizar que el producto se entregue con éxito. Hay ciertas fases que cada modelo incorpora, aunque las técnicas varíen.

Éstas son

Recogida de requisitos preliminares

Es la fase en la que los diseñadores y desarrolladores comprenden los requisitos del proyecto, los objetivos del software, los usuarios del mismo y las expectativas del cliente sobre la funcionalidad del producto final.

Planificación y análisis

Para garantizar que el software pueda satisfacer todas las peticiones del cliente, hay que realizar una investigación exhaustiva.

Diseño técnico y visual

El desarrollo de un diseño de sistema es esencial para cada empresa, ya que cada solución de software exige una estrategia única.

Desarrollo de la aplicación

Aquí, los desarrolladores de software comienzan a codificar el programa respetando el diseño visual y técnico.

Pruebas

Para encontrar y reparar cualquier error, las pruebas suelen realizarse una vez que el software ha sido desarrollado y está listo para su lanzamiento.

Despliegue y mantenimiento

El último paso es desplegar el software. Sin embargo, no termina ahí. Será necesario realizar un mantenimiento y unas actualizaciones frecuentes para mantener el software en forma.

¿Cuánto cuesta el desarrollo de software a medida?

El proceso de desarrollo de software a medida puede costar entre 120.000 y 220.000 dólares. Esta cantidad no es residual, ya que los costes de desarrollo de software a medida están aumentando en todo el mundo. Sin embargo, la metodología de precios determina el coste exacto de la producción de su software. En esto se basan los modelos de precios habituales:

Complicaciones del problema

El número de entidades, operaciones, usuarios, el tamaño del programa y la forma en que se comunican dentro del mismo conforman la complejidad del software. La sofisticación de su plataforma depende de su funcionamiento. La arquitectura UI/UX también influye en la dificultad. Cuantos más elementos tenga la interfaz, más complicada será. Por ejemplo, si incorpora elementos adicionales como un mapa u opciones de pago, la complejidad general y el precio aumentarán.

La ubicación de tu equipo

El lugar en el que se encuentra juega un papel importante en el precio. Otro factor que afecta al coste del desarrollo de software a medida es si contrata a los desarrolladores de software a distancia o no. Por ejemplo, si está abierto a contratar a personas de todo el mundo, estará expuesto a más talento y el precio también puede bajar. Sin embargo, tendrá que lidiar con problemas de comunicación y asegurarse de que los ingenieros de software saben exactamente lo que se necesita.

Tipo de equipo de desarrollo

El tipo de equipo de desarrollo que tiene juega un papel importante a la hora de decidir el precio. Por lo general, los desarrolladores autónomos son los más baratos, mientras que un equipo de desarrollo interno completo es el más costoso. Un equipo de desarrollo interno entenderá exactamente sus necesidades y podrá ofrecerle la mejor solución, pero suele ser muy caro. La externalización o la contratación de un equipo de desarrollo local puede ser mejor si quiere obtener productos de calidad pero por un precio reducido.

¿Qué factores influyen en el coste del desarrollo de software a medida?

Los distintos proyectos de desarrollo de software tendrán costes diferentes, ya que la complejidad y la tecnología necesaria serán diferentes. En general, estos son algunos de los principales factores que afectan al coste del desarrollo de software a medida:

Complejidad

Algunos procesos de desarrollo de software sólo necesitarán pilas tecnológicas sencillas, mientras que otros necesitarán una mucho más complicada. Los lenguajes de programación necesarios también variarán. Del mismo modo, el nivel de experiencia, las herramientas de desarrollo y las licencias necesarias para crear software a medida contribuyen al coste total del desarrollo de software a medida. Según el nivel de complejidad, el coste aumentará. Cualquier proceso de desarrollo de software puede ser de complejidad básica, media o difícil. A medida que aumenta el número de características y funcionalidades, el nivel de complejidad también se eleva.

El equipo con el que se trabaja

Como se ha mencionado anteriormente, cuanto más experimentados sean los desarrolladores de software, más costarán. Un ingeniero senior o un arquitecto de software le costará mucho más, mientras que, al mismo tiempo, un desarrollador de nivel medio o un becario podría ser más asequible. Cuanta más experiencia tenga un desarrollador, más lenguajes de programación conocerá y mejor será su trabajo.

Marketing

Es posible que no incluya los costes de marketing y el coste inicial para desarrollar una solución de software a medida. Sin embargo, si quiere que una buena cantidad de personas utilicen su producto o servicio, tendrá que comercializarlo. Esto puede costar hasta el doble o incluso el triple del coste del desarrollo de software a medida. El coste variará en función de su técnica de marketing, desde el marketing en las redes sociales hasta las prácticas de SEO in situ y ex situ.

Mantenimiento

Su software necesitará mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye los costes de las actualizaciones, el mantenimiento del host, el soporte técnico, etc. Si tiene una funcionalidad muy particular y especializada, también puede esperar que el coste de mantenimiento aumente. Por lo general, también se espera que el mantenimiento cueste el doble que el desarrollo de software.

El desarrollo de software a medida por parte de no-code

Los avances tecnológicos y los nuevos marcos de trabajo han modificado en gran medida la programación, simplificando las tareas de los desarrolladores de software. El enfoque no-code es una de esas técnicas que está ganando más impulso cada día. Con la transformación digital y las plataformas de no-code como AppMaster, cualquiera puede desarrollar software a medida de forma más rápida y sin pasar por una curva de aprendizaje y lenguajes de programación difíciles.

El mundo del desarrollo de software a medida está cambiando rápidamente. Las plataformas No-code están facilitando más que nunca a los propietarios de empresas y a los empresarios la creación de aplicaciones a medida sin necesidad de tener experiencia en codificación. Estas plataformas le permiten drag-and-drop componentes para crear su aplicación, sin necesidad de programar. Esto hace que sea una gran opción para las empresas que necesitan una aplicación personalizada pero no tienen el tiempo o los recursos para contratar a un desarrollador.

El mundo del desarrollo de software a medida está cambiando rápidamente. Las plataformas No-code están facilitando más que nunca a los propietarios de empresas y a los empresarios la creación de aplicaciones a medida sin necesidad de tener experiencia en codificación. Estas plataformas le permiten drag-and-drop componentes para crear su aplicación, sin necesidad de programar. Esto hace que sea una gran opción para las empresas que necesitan una aplicación personalizada pero no tienen el tiempo o los recursos para contratar a un desarrollador.

Conclusión

Como cada día se forman más empresas, las necesidades de cada una de ellas no pueden satisfacerse sólo con el software existente. El desarrollo de software a medida satisface las necesidades de las empresas especializadas. Con el software a medida, no tiene que preocuparse aunque sus sistemas internos sean complicados, ya que estas soluciones se encargarán de ello. El desarrollo de software a medida le permite crear los mejores productos y servicios. Sus empleados también estarán más contentos y satisfechos. Todo esto se traduce en más clientes y en una mayor productividad.

El desarrollo de software a medida no tiene por qué ser innecesariamente caro. Puede considerar la posibilidad de utilizar tanto los sistemas existentes como cierto software a medida para maximizar la productividad. Lo más importante es tener un objetivo claro respecto a lo que necesita y asegurar un buen entorno de trabajo para sus empleados.