As soluções de software que uma empresa emprega podem desempenhar um papel significativo no seu sucesso. A utilização de aplicações desajeitadas e mais baratas pode ser frustrante para os seus empregados e utilizadores. Pode também consumir mais tempo e esforço. Um tal sistema pode resultar em níveis de produtividade mais baixos. É por isso que deve ter cuidado e atenção ao seleccionar ou desenvolver soluções de software personalizadas utilizadas pela sua empresa.

Há muitos COTS - software comercial pronto a usar que está disponível para uma grande variedade de utilizações. Tendem a cobrir necessidades gerais que uma organização possa ter. Um exemplo de tal software comercial é o Microsoft Office. Tais soluções de software são criadas para fins genéricos e para um público alvo maior. Embora sejam rentáveis e úteis, não são perfeitas para as suas necessidades.

Todas as empresas têm os seus requisitos, e as soluções de software de prateleira podem não os satisfazer. Pode recorrer ao desenvolvimento de software personalizado para garantir que tem as aplicações certas. Vamos analisar o desenvolvimento de software personalizado com mais detalhe.

O que é o desenvolvimento de software à medida?

O desenvolvimento de software personalizado envolve planeamento, construção, distribuição e desenvolvimento de software, particularmente para um conjunto de clientes, tarefas, ou empresas. Tal desenvolvimento de software personalizado, ao contrário do software de prateleira, tenta satisfazer requisitos particulares. Uma vez que COTS lida com muitos sectores, tal software pode ser fabricado em maior escala.

Ao mesmo tempo, a criação de software personalizado pode responder a um conjunto particular de requisitos. Por exemplo, foi criada uma plataforma bancária especificamente para satisfazer as necessidades do banco e dos seus clientes. Uma tal plataforma teria de ser altamente especializada de acordo com os serviços e esquemas oferecidos por esse banco em particular. O software comercialmente disponível pode não ser suficiente para tal. Em tais situações, é necessária a criação de software personalizado. O software personalizado é também conhecido como "Bespoke software".

A equipa de desenvolvimento de uma empresa ou contratantes externos tratam frequentemente da criação de software personalizado. O desenvolvimento de software à medida segue os mesmos procedimentos e metodologia que outros procedimentos de desenvolvimento de software. Isto inclui a recolha de informação, a escrita de código, o teste e a sua implementação. Também utilizaria as mesmas abordagens, tais como a estratégia de desenvolvimento de software Ágil ou o Desenvolvimento Rápido de Aplicações.

Alguns termos frequentemente associados à criação de desenvolvimento de software personalizado são personalização de aplicações, modernização de aplicações e gestão de aplicações. A personalização de aplicações é o processo de desenvolvimento de alteração de software comercial de prateleira para acomodar necessidades únicas. A rentabilidade do desenvolvimento de software personalizado de uma empresa depende da modernização das aplicações para satisfazer as expectativas dos clientes e do mercado em mudança. Ao apoiar operações, incluindo implementação, actualização, melhoria da eficiência e fiabilidade, e funções de balcão de serviço, a gestão de aplicações aumenta a eficácia do software.

Qual é a diferença entre o software personalizado e o software pronto a usar?

Como o nome sugere, o software de prateleira é criado em maior escala e destinado a mais pessoas. Tratam de questões que podem ser enfrentadas por muitas pessoas. Devido à sua natureza de produção em massa, pode não ser adaptado especificamente às suas necessidades. Para quase todas as necessidades técnicas, económicas, comerciais e de redes de trabalho em rede são imagináveis, e são fornecidos programas de software empacotados.

Algumas das principais características do desenvolvimento de software comercial são:

Simples de utilizar

O software pré-fabricado atende a um vasto público com requisitos essencialmente idênticos. Por exemplo, empresas de vários tamanhos e tipos podem utilizar o Microsoft Word, um programa de palavras amplamente utilizado com capacidades, funcionalidade, e possibilidades de personalização. Uma vez que são feitos para muitas pessoas, são construídos com a facilidade de utilização em mente. Tendem também a ser mais populares, pelo que muitos outros podem ajudá-lo com tal software, caso tenha dúvidas.

Interface fácil para descarregar ou comprar

Software de prateleira está por vezes disponível a partir de páginas web da empresa ou oferecido como um serviço de nuvem, mas também pode ser empacotado e comprado numa loja. Muitos deles podem ser acedidos sentados em casa.

Amplamente disponível

Há pacotes de software disponíveis fora da prateleira para cada plataforma que a sua empresa utiliza. Serão geralmente compatíveis com a maioria dos sistemas operativos, tais como sistemas Windows, macOS, e Linux. Ao criar software personalizado, deve ter cuidado e ter em conta o sistema operativo que utiliza.

Personalizabilidade

Programas de software comercial bem conhecidos, como as aplicações Microsoft Office, proporcionam algum nível de personalização para melhorar a eficiência do programa para a sua empresa. Pode personalizar uma solução existente, se não quiser construir software personalizado. Isto é aplicável se existir COTS que se ajuste a alguns dos critérios que deseja.

O desenvolvimento de software comercial tem muitas vantagens, se um sistema existente se adequar às suas necessidades. Mas nenhum destes se aplica se os requisitos não forem satisfeitos por eles. Apesar da vasta gama de software comercial disponível, certas empresas precisam de características especializadas que o desenvolvimento de software comercial não pode oferecer. Se assim for, poderão utilizar a construção de software personalizado.

O software de prateleira também tem alguns problemas. Por exemplo, são muito mais difíceis de integrar no seu sistema. Podem também causar problemas se quiser aumentar ou diminuir a escala mais tarde. Uma vez que são construídos para um tamanho específico, poderá necessitar apenas de algumas das suas capacidades. Mesmo que não precise do software, pode ser uma boa utilização do seu orçamento.

Quais são os prós e os contras do desenvolvimento de software personalizado?

Há muitas vantagens que os serviços de desenvolvimento de software personalizado podem dar-lhe. Algumas delas são:

Eficiência

Sem necessidade de modificar ou personalizar os programas COTS, as aplicações de software personalizadas são especificamente concebidas para ajudar os processos de desenvolvimento de forma rápida e económica.

Escalabilidade

O software personalizado pode expandir-se à medida que uma empresa ou indústria se desenvolve e se expande. Os criadores e designers de software podem avaliar as futuras exigências juntamente com o processo de desenvolvimento de requisitos. Em vez de gastar dinheiro em licenças ou associações separadas para aplicações agrupadas, estes elementos podem ser integrados no programa.

Custos de integração mais baixos

A compatibilidade com sistemas anteriores é um factor crucial na compra de software comercial. Suponha que o software comercial não é compatível com a sua aplicação. Nesse caso, as empresas terão de investir mais dinheiro na compra de software que funcione com a sua infra-estrutura actual e que se ligue a ela. Poderão ser criadas aplicações de software personalizadas para se integrarem com o ambiente para o qual foi concebido.

Segurança

Qualquer empresa e peça de software deve dar prioridade à segurança, uma vez que ninguém quer um programa vulnerável. Aplicações de software personalizadas podem reduzir os riscos potenciais, permitindo-lhe incluir tantas características de segurança quantas desejar. Não é obrigado a confiar nos mecanismos de segurança limitados de qualquer dispositivo de prateleira.

Liberdade de controlo e utilização

As empresas têm controlo total sobre a aplicação de software personalizada graças à flexibilidade que a criação de software personalizado lhes dá para utilizarem e actualizarem o programa. Uma solução de software personalizado pode beneficiar grandemente qualquer empresa que os utilize. No entanto, há algumas desvantagens que as empresas devem ter em conta quando se trata de serviços de desenvolvimento de software à medida. Saber sobre eles pode ajudá-lo a lidar com tais questões.

Alguns dos principais problemas associados com o processo de desenvolvimento de software personalizado são:

Custos de desenvolvimento elevados

As empresas incorrem em despesas significativas enquanto constroem software ou uma solução de software personalizada, enquanto as forças do mercado fazem baixar o preço dos produtos de software de prateleira. O preço de uma solução de software personalizada inclui frequentemente os custos de apoio e actualizações. Contudo, uma vez implantadas, a utilidade das aplicações de software personalizadas parece compensar as despesas de construção.

Demora muito tempo a desenvolver

Demora muito tempo a conceber uma peça de software totalmente funcional para uma empresa, porque essas exigências nem sempre são tão óbvias como as pessoas poderiam esperar. Para compreender todas as necessidades e identificar as que não são claras ou indirectas, é gasto um tempo significativo a pesquisar e avaliar.

Risco de empregar o programador errado

Lidar com o indivíduo ou empresa de desenvolvimento de software errado é um perigo em muitos sectores, e não apenas no desenvolvimento de software personalizado. Tanto dinheiro como tempo podem ser desperdiçados se se escolher a empresa de desenvolvimento de software incorrecta. Poderá escolher aqueles que oferecem serviços de desenvolvimento de software personalizado sub ou amador, uma vez que existem muitas empresas deste tipo para escolher no sector. Por isso, aconselhamos que leve o seu tempo enquanto selecciona uma empresa de desenvolvimento de software. Mais tempo gasto na pesquisa pode ajudá-lo a evitar perdas no futuro.

Pode escolher o caminho certo para si, compreendendo os prós e os contras dos serviços de desenvolvimento de software à medida. Estar consciente das desvantagens pode ajudá-lo a tomar as medidas adequadas para lidar com elas também.

Qual é o processo para o desenvolvimento de software personalizado?

Estão disponíveis muitos modelos diferentes de desenvolvimento de software, tais como o Waterfall, Agile software development, e Spiral models. O método ágil é o mais apreciado de todos os três tipos. As metodologias de desenvolvimento de software têm uma estratégia única para garantir que o produto é entregue com sucesso. Há certas fases que cada modelo incorpora, mesmo que as técnicas variem.

Estas são:

Recolha de requisitos preliminares

Esta é a fase em que os designers e programadores compreendem os requisitos do projecto, os objectivos do software, os utilizadores do software e as expectativas dos clientes quanto à funcionalidade do produto final.

Planeamento e análise

Para garantir que o software possa satisfazer cada pedido do cliente, deve ser realizada uma investigação exaustiva.

Concepção técnica e visual

O desenvolvimento de uma concepção de sistema é essencial para cada esforço, uma vez que cada solução de software exige uma estratégia única.

Aplicação de desenvolvimento

Aqui, os programadores de software começam a codificar o software enquanto aderem ao desenho visual e técnico.

Teste

Para encontrar e reparar quaisquer erros, os testes são normalmente feitos uma vez que o software tenha sido desenvolvido e esteja pronto para ser lançado.

Implantação e manutenção

O último passo é a implementação do software. No entanto, não termina aí. Será necessária uma manutenção e actualizações frequentes para manter o software em forma.

Quanto custa o desenvolvimento de software personalizado?

O processo de desenvolvimento de software personalizado pode custar desde $120.000 a $220.000. Este montante não é residual, uma vez que os custos de desenvolvimento de software personalizado estão a aumentar globalmente. Contudo, a metodologia de preços determina o custo preciso da produção do seu software. É nisto que se baseiam os modelos de preços comuns:

Complicações do problema

O número de entidades, operações, utilizadores, tamanho do programa, e como comunicam dentro do programa compõem a complexidade do software. A sofisticação da sua plataforma depende do seu bom funcionamento. A arquitectura UI/UX também tem um impacto na dificuldade. Quanto mais elementos na interface, mais complicada ela é. Por exemplo, se incorporar elementos adicionais como um mapa ou opções de pagamento, a complexidade global e o preço aumentarão.

A localização da sua equipa

O local onde se encontra desempenha um grande papel na fixação de preços. Outro factor que afecta o custo do desenvolvimento de software personalizado é se contrata ou não programadores de software remotamente ou não. Por exemplo, se estiver aberto a contratar de todo o mundo, estará exposto a mais talento, e o preço pode também descer. Contudo, terá de lidar com questões de comunicação e garantir que os engenheiros de software sabem exactamente o que é necessário.

Tipo de equipa de desenvolvimento

O tipo de equipa de desenvolvimento que tem desempenha um papel importante na decisão do preço. Geralmente, os criadores freelance são os mais baratos, enquanto toda uma equipa de desenvolvimento interna é a mais barata. Uma equipa de desenvolvimento interna compreenderá exactamente as suas necessidades e poderá fornecer-lhe a melhor solução, mas esta é muitas vezes muito cara. A subcontratação ou contratação de uma equipa de desenvolvimento local pode ser melhor se quiser obter produtos de qualidade, mas por um preço reduzido.

Que factores têm impacto no custo do desenvolvimento de software personalizado?

Diferentes projectos de desenvolvimento de software terão custos diferentes, uma vez que a complexidade e a tecnologia necessárias serão diferentes. Geralmente, estes são alguns dos principais factores que afectam o custo do desenvolvimento de software à medida:

Complexidade

Alguns processos de desenvolvimento de software necessitarão apenas de simples pilhas de tecnologia, enquanto outros necessitarão de uma muito mais complicada. As linguagens de programação necessárias também serão alteradas. Do mesmo modo, o nível de especialização, as ferramentas de desenvolvimento, bem como as licenças necessárias para construir software personalizado, contribuem para o custo global do desenvolvimento de software personalizado. Com base no nível de complexidade, o custo irá aumentar. Qualquer processo de desenvolvimento de software pode ser ou básico, médio, ou difícil em termos de complexidade. À medida que o número de características e funcionalidades aumenta, o nível de complexidade também é aumentado.

A equipa com quem se trabalha

Como mencionado acima, quanto mais experiente quiser que os seus criadores de software sejam, mais custarão. Um engenheiro ou arquitecto de software sénior custar-lhe-á muito mais, enquanto, ao mesmo tempo, um programador ou estagiário de nível médio poderá ser mais acessível. Quanto maior for a experiência de um programador, mais linguagens de programação conhecerão, e melhor será o seu trabalho.

Marketing

Poderá não incluir os custos de marketing e o custo inicial para desenvolver uma solução de software personalizada. No entanto, se quiser que uma boa quantidade de pessoas utilize o seu produto ou serviço, terá de o comercializar. Isto pode custar até duas ou mesmo três vezes o custo de desenvolvimento de software personalizado. O custo variará dependendo da sua técnica de marketing, desde o marketing nos meios de comunicação social até às práticas de SEO no local e fora do local.

Manutenção

O seu software necessitará de manutenção durante todo o seu ciclo de vida. Isto inclui custos de actualizações, manutenção do anfitrião, apoio técnico, e muito mais. Se tiver uma funcionalidade muito particular e especializada, também pode esperar que o custo de manutenção aumente. Geralmente, espera-se também que a manutenção custe o dobro do custo de desenvolvimento do software.

Desenvolvimento de software personalizado por no-code

Os avanços tecnológicos e as novas estruturas alteraram grandemente a programação, simplificando as funções dos programadores de software. O no-code é uma dessas técnicas que está a ganhar mais dinâmica a cada dia que passa. Com a transformação digital e plataformas no-code como AppMaster, qualquer pessoa pode desenvolver software personalizado mais rapidamente e sem passar por uma curva de aprendizagem e linguagens de programação difíceis.

O mundo do desenvolvimento de software personalizado está a mudar rapidamente. No-code as plataformas estão a tornar mais fácil do que nunca para proprietários de empresas e empresários criar aplicações personalizadas sem necessidade de qualquer experiência de codificação. Estas plataformas permitem drag-and-drop componentes para criar a sua aplicação, sem necessidade de programação. Isto torna-a uma excelente opção para empresas que necessitam de uma aplicação personalizada mas não têm tempo ou recursos para contratar um programador.

AppMaster é a melhor opção para o desenvolvimento de software personalizado. Oferecemos uma vasta gama de características que facilitam a criação da sua própria aplicação. A nossa interface drag-and-drop torna fácil a criação de aplicações complexas sem qualquer experiência de codificação. Além disso, temos uma vasta gama de componentes que pode utilizar para criar a sua aplicação. Também oferecemos uma variedade de opções de suporte para o ajudar a começar. Quer seja proprietário ou empresário, AppMaster torna fácil a criação de aplicações personalizadas sem qualquer experiência de codificação.

Conclusão

Como cada vez mais empresas estão a ser formadas todos os dias, as necessidades de cada uma delas não podem ser satisfeitas apenas com o software existente. O desenvolvimento de software personalizado satisfaz as necessidades de empresas especializadas. Com software personalizado, não precisa de se preocupar mesmo que os seus sistemas internos sejam complicados, uma vez que tais soluções irão tratar do assunto. O desenvolvimento de software à medida permite-lhe criar os melhores produtos e serviços. Os seus empregados ficarão também mais felizes e satisfeitos. Tudo isto se traduz em mais clientes e melhor produtividade.

O desenvolvimento de software à medida não precisa de ser desnecessariamente caro. Pode considerar a utilização tanto de sistemas existentes como de certo software personalizado para maximizar a produtividade. O mais importante é ter um objectivo claro em relação ao que precisa e assegurar um bom ambiente de trabalho para os seus empregados.