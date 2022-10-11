يعد اختبار الأخطاء والمشكلات في البرنامج مهمة شاقة. يزداد التعقيد إذا كان التطبيق كبيرًا جدًا ، الأمر الذي سيستغرق وقتًا وقوة عقلية هائلة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام أداة الذكاء الاصطناعي إلى تسهيل العملية بشكل كبير ، وهذا هو سبب وجودنا هنا.

JIRA هو البرنامج الذي يمكنه توفير الطاقة والوقت أو حتى الأموال التي تنفقها على الأخطاء واختبار المشكلات. في هذا الدليل ، ستتعرف على برنامج JIRA وكيفية استخدامه وما يجب أن تعرفه قبل استخدامه ، بالإضافة إلى إيجابياته وسلبياته.

قد تكون محبطًا بالفعل من خلال التفكير في العصف الذهني على البرنامج. ربما لا ترغب في القيام بالمهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً بنفسك ، وسيكلف تعيين خبير اختبار الكثير من المال. لذلك ، هذا هو المكان الذي يمكن أن يوفر لك استخدام JIRA المال فيه. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول مزاياها وكيف يمكن أن تساعدك. لنبدأ!

ما هي جيرا؟

JIRA هي أداة تطوير برمجيات يستخدمها المهندسون لتتبع وإدارة المهام. يمكنك استخدامه لإدارة مشروع Agile و waterfall لتتبع الأخطاء والميزات وعناصر العمل الأخرى. يمكنك أيضًا تكوين JIRA للعمل مع العديد من أدوات إدارة الخدمة ، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المهام.

لمحة تاريخية

قدم Atlassian برنامج JIRA في عام 2002. وكان اسمه الأول GOJIRA ، مأخوذ من الكلمة اليابانية التي تعني Godzilla. تم استحداث هذا الاسم من برنامج تتبع الأخطاء الأولي الذي استخدمه مبرمجو Atlassian المعروفون باسم Bugzilla. أصبحت JIRA اختيار المبرمجين في فترة قصيرة جدًا لأنها تلبي أكثر مما كانوا يعتقدون. اليوم ، يتم استخدامه لإدارة جميع أنواع إدارة ومتطلبات الاختبار ، والتي تمتد إلى إدارة المشاريع الرشيقة أيضًا.

لماذا يتم استخدامه؟

تجعله ميزاته المذهلة الخيار الأفضل للعديد من مطوري البرامج والمختبرين لمساعدة مشاريعهم واحتياجاتهم الإدارية. تتضمن ميزات JIRA تخصيص سير العمل ، وإمكانيات بحث قوية ، وحقول مشكلة قابلة للتكوين ، وتقارير مرنة ، وتكامل مع أدوات التطوير الشائعة. تستخدم المنظمات من جميع الأحجام JIRA لإدارة المشاريع من جميع الأنواع.

تأتي أداة إدارة المشروع هذه في ثلاثة أشكال ، تمت مناقشتها أدناه:

جيرا كور

JIRA Core هي أداة لإدارة المشاريع تستخدمها الفرق لتخطيط المنتجات وتعقبها وإصدارها. إنه يوفر للمستخدمين رؤية في الوقت الفعلي لتقدم مشاريعهم ، مما يسمح للفرق بتحديد المشكلات وحلها بسرعة.

برمجيات جيرا

يستخدم مطورو البرامج برنامج JIRA الرئيسي لتتبع المشكلات داخل المشروع. يمكنه تتبع الأخطاء والميزات والمهام وإنشاء مهام سير العمل والرسومات التخطيطية.

مكتب خدمة جيرا

يتيح مكتب خدمة JIRA للشركات رؤية جميع طلباتهم في مكان واحد ويوفر ميزات إضافية لمساعدتهم على إدارة خدمة العملاء بشكل أكثر فعالية. كما يسمح للعملاء بتقديم طلبات الخدمة الخاصة بهم من خلال بوابة الخدمة الذاتية.

ما نوع الفرق التي تستخدم JIRA اليوم؟

المتطلبات واختبار فرق إدارة الحالة

تتطلب فرق إدارة حالة الاختبار والمتطلبات برنامج JIRA لأغراض متعددة. بالنسبة لفرق المتطلبات ، يمكن استخدام JIRA لتتبع قصص المستخدم والميزات وغيرها من المعلومات التي يجب التقاطها. يساعدهم على الدمج الفعال للوظائف الإضافية المختلفة التي تساعد دورة تطوير البرامج بشكل عميق. بالنسبة لفرق إدارة حالة الاختبار ، يمكن استخدام JIRA لإنشاء حالات الاختبار الفردية وتتبعها ، وكذلك لإدارة عملية الاختبار الشاملة.

فرق رشيقة

يساعد برنامج JIRA فرق أجايل على تتبع عملهم وتخطيط سباقات السرعة وإدارة الأعمال المتراكمة الخاصة بهم. يساعد البرنامج أعضاء الفريق على تجربة تقنياتهم بشكل أكثر فعالية ويزرع تلك التغييرات بثقة أكبر. يمكنهم أيضًا دمجها مع أدوات أخرى ، مثل Slack ، بحيث يمكن لأعضاء الفريق التواصل بسهولة وتنفيذ خططهم بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر تكامل لوحة Kanban في JIRA طريقة مرئية للفرق لمعرفة حالة عملهم.

فرق إدارة المشروع

يمكن لفرق إدارة المشروع الحصول على خدمة JIRA لتتبع المشكلات وإدارتها ، وتعيين المهام لأعضاء الفريق ، وتتبع تقدم المشاريع. يمكن أن تساعد لوحة معلومات JIRA المديرين في تتبع تقدم مشاريعهم.

فرق إدارة المنتج

يمكن لفرق إدارة المنتج استخدام برنامج JIRA بعدة طرق. تمت مناقشة أهم اثنين أدناه: يرجى متابعة متطلبات المنتج وقصص المستخدم: يمكنهم استخدام JIRA لتتبع جميع المتطلبات المختلفة للمنتج ، بالإضافة إلى قصص المستخدمين المرتبطة بكل متطلب. هذا يجعل من السهل معرفة المتطلبات التي تم تنفيذها والتي لا تزال بحاجة إلى العمل عليها.

إدارة سباقات السرعة والإصدارات: يساعدهم على إدارة سباقات السرعة والإصدارات ، مما يجعل من السهل معرفة ما يجب القيام به في كل سباق ومتى يجب أن يخرج كل إصدار. يساعد هذا في ضمان أن يكون الفريق دائمًا على دراية بما يجب القيام به ومتى يجب القيام به.

فرق تطوير البرمجيات

نظرًا لأن عالم العمل يتحرك بشكل متزايد عبر الإنترنت ، تتجه فرق تطوير البرامج إلى برنامج JIRA لمساعدتهم في إدارة مشاريعهم. السبب الرئيسي هو أن JIRA تسمح للمطورين بتتبع وإدارة عملهم مع توفير الشفافية والمساءلة داخل فرقهم.

ومع ذلك ، من المهم مراعاة أنه لا ينبغي استخدام JIRA كبديل لممارسات تطوير المشروع الجيدة. لا يزال يتعين على فرق إدارة المشروع استخدام أدوات وتقنيات أخرى إلى جانب JIRA لإدارة مشاريعهم بفعالية.

على سبيل المثال ، إذا كنت لا تعرف الترميز وتعمل على تطوير التطبيق ، يمكن لبرنامج JIRA مساعدتك في العثور على الأخطاء. ومع ذلك ، سوف تحتاج إلى صانع تطبيقات فعال لا يحتوي على كود مثل AppMaster. إنه نظام أساسي بدون تشفير لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطوير الواجهة الخلفية. بدمجها مع أداة إدارة JIRA ، يمكنك إنشاء تطبيق رائع لمستخدميك.

فرق إدارة المهام

يمكن لفرق إدارة المهام استخدام برنامج JIRA للبقاء منظمًا وتتبع تقدم المشروع. باستخدام JIRA ، يمكنهم تعيين المهام لأعضاء فريق معينين ، وتحديد المواعيد النهائية ، وتتبع حالة كل مهمة. إنه مناسب لأي نوع من المشاريع ، من إدارة المهام الصغيرة التي تحتاج إلى إكمال سريع إلى المشاريع الكبيرة التي تمتد على مدى عدة أشهر. بغض النظر عن الحجم أو النطاق ، يمكن لـ JIRA مساعدة فريقك على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح.

فرق تتبع الأخطاء

باعتبارها أداة تتبع الأخطاء الأكثر شيوعًا في العالم ، يتم استخدام JIRA من قبل 25٪ من المؤسسات ، مما يجعلها حلًا سريعًا لمن يبحثون عن نظام شامل.

ومع ذلك ، يأتي مع شعبيتها منحنى تعليمي - من الممكن أن يكون تحديًا للفرق الجديدة للتنقل. على أي حال ، تقدم JIRA العديد من الميزات التي يمكن أن تكون مفيدة لفرق تتبع الأخطاء. يمكنهم استخدامه لتتبع تقدم الأخطاء الفردية وإنشاء تقارير توضح الأخطاء التي تم إصلاحها والأخطاء التي لا تزال معلقة.

ما هو الفرق بين Agile و JIRA؟

تُعد أداة إدارة مشروع JIRA agile عنصرًا من برنامج JIRA بأكمله الذي يضمن تدفق العملية بأكملها وسهولتها.

Agile هو اسم المنهجية التي تتعاون فيها الفرق بشكل فعال لاكتشاف المشكلات والعمل المستمر على الحلول المحسنة. إنها عملية تحسينات متسقة في الحل الحالي من خلال تغييرات قصيرة.

من ناحية أخرى ، فإن JIRA هو البرنامج الذي ينفذ هذه المنهجية لإنشاء برنامج ناتج فعال ويشير إلى الأخطاء في النظام. JIRA agile جزء من هذا البرنامج.

ما هو استخدام JIRA في سكروم؟

برنامج Jira المستخدم في Scrum يشبه القوة الموحدة المطلقة التي تدعو جميع أعضاء الفريق إلى مكان واحد وتطلب منهم العمل في مشروع واحد. يمكن إحداث شعور بالانسجام من خلال تطبيق المجالس ، ويمكن لكل عضو في الفريق تقييم عمله في وقت واحد. إنه يجعل المشروع بأكمله شفافًا ، ويعزز التعاون الفعال في مكان واحد بحيث يمكن للمشرفين اقتراح الشيء الصحيح في الحال.

مزايا JIRA

رؤية أفضل لسير العمل

يوفر برنامج JIRA رؤية أفضل لسير العمل من خلال أتمتة العملية وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. هذا يوفر الوقت والموارد للشركات ويحسن كفاءتها بشكل عام. كما أنه يوفر ميزات متنوعة مثل لوحات Kanban ولوحات Scrum ومهام سير العمل المخصصة ووضع العلامات المرنة على المشكلات وما إلى ذلك ، مما يجعل إدارة العمل أسهل. تساعد كل هذه المعلومات المستخدمين في تحديد أولويات العمل والتأكد من الوفاء بالمواعيد النهائية.

تتبع الوقت

يوفر برنامج JIRA أيضًا ميزة أفضل لتتبع الوقت لمساعدة الشركات والأفراد على فهم الجداول الزمنية للمشروع والميزانيات. من خلال تسجيل الوقت المستغرق في كل مهمة تلقائيًا ، توفر JIRA صورة دقيقة عن المكان الذي يقضي فيه الوقت ومقدار العمل الذي ينطوي عليه كل مشروع. إنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في مشاريع متعددة في نفس الوقت. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين العمليات وتحسين الكفاءة والاستفادة بشكل أفضل من الموارد.

تقارير ورؤى متعمقة

تعد ميزة AI الخاصة بـ JIRA التي يمكنها إنشاء تقارير ورؤى جديدة متعمقة توفر الوقت في سيناريوهات مختلفة. يسمح للمستخدمين بتتبع تقدم المشروع وتحديد المشكلات وإنشاء تقارير مخصصة. يقدم برنامج JIRA أيضًا مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية التي تتيح للمستخدمين تخصيص تقاريرهم ورؤاهم بشكل أكبر. في النهاية ، يمكن أن تمنح هذه التقارير المطورين رؤية للتقدم المحرز في مشاريعهم ، بالإضافة إلى صحة قاعدة الرموز الخاصة بهم.

زيادة الإنتاجية

يمكّن نظام JIRA المرن لتتبع المشكلات المطورين من تتبع المهام وإدارتها بشكل أكثر كفاءة ، بينما توفر ميزات التقارير القوية رؤى حول تقدم المشروع وتحديد مجالات التحسين. هذه ، بشكل عام ، تزيد من إنتاجية الفريق لطرح أفكار جديدة لحلول ؛ بدلاً من ذلك ، يتشابكون في البحث عن المشكلات الحالية وإصلاحها. ومن ثم ، فقد ساعدت فرقًا لا حصر لها على زيادة إنتاجيتها والحصول على نتائج أفضل.

مجاني للاستخدام

أفضل جزء هو أنه مجاني للاستخدام لفرق صغيرة تصل إلى 10 مستخدمين. JIRA مجاني أيضًا للمشاريع مفتوحة المصدر. لبدء استخدام برنامج JIRA ، ما عليك سوى إنشاء حساب على موقع الويب ، وستكون جاهزًا للانطلاق.

ومع ذلك ، سوف تحتاج إلى شراء ترخيص إذا:

لديك أكثر من عشرة مستخدمين تريد استخدام JIRA لأغراض تجارية ، حيث لا يمكنك استخدامها إلا في المشاريع الشخصية أو مفتوحة المصدر تريد استخدام جميع الميزات الموجودة في فئة Premium

عيوب JIRA

مجمع للمبتدئين

JIRA هي أداة إدارة خدمة شائعة تستخدمها العديد من الشركات ، ولكنها قد تكون معقدة بالنسبة للمبتدئين. إنه أمر مربك بعض الشيء في البداية بسبب حجمه وحجمه الهائل. واجهة المستخدم ليست بديهية بشكل خاص ، وقد تكون كثرة الميزات والخيارات مربكة في البداية.

يمكنك تجربة بعض الأساليب لراحتك. على سبيل المثال ، خذ بعض الوقت لاستكشاف الواجهة والتعرف على الميزات المختلفة. أو يمكنك أن تبدأ صغيرًا عن طريق إنشاء بعض المشكلات البسيطة للتعرف على ماهية برنامج JIRA وكيف يعمل. ومع ذلك ، فإن تعقيد JIRA للمبتدئين هو عيب كبير. نظرًا لأن منحنى التعلم الخاص به يمكن أن يكون أكثر حدة من أدوات إدارة المشاريع الأخرى ، فقد يؤدي ذلك إلى الإحباط وأحيانًا إضاعة الوقت للمبتدئين.

تحميل حجم ملف محدود

حجم ملف JIRA المحدود هو عيب آخر يمكن أن يؤثر على تقدمك. يمكنك فقط تحميل ما يصل إلى 10 ميغابايت لكل ملف. الحد محبط للغاية إذا كنت تعمل مع ملفات كبيرة أو مشاريع متعددة. هناك بعض الحلول لهذه المشكلة ، لكنها قد تستغرق وقتًا طويلاً وقد لا تعمل مع جميع المستخدمين. إذا كنت تفكر في استخدام برنامج JIRA ، فتأكد من مراعاة هذا القيد. قد لا تكون الأداة المناسبة لك إذا كنت بحاجة إلى مشاركة ملفات كبيرة أو إدارة الكثير من البيانات بانتظام.

لا توجد وسائل اتصال

على الرغم من أن JIRA هي أداة رائعة لإدارة المشاريع ، إلا أنها تفتقر إلى ميزات الاتصال. لا توجد طريقة لإرسال رسائل أو الدردشة مع أعضاء الفريق ، مما يجعل التنسيق صعبًا. تتمثل إحدى طرق معالجة المشكلة في استخدام أداة دردشة خارجية مثل Slack أو HipChat. تتيح لك هذه الأدوات إنشاء قناة لفريقك حيث يمكنك مناقشة المشكلات وطلب المساعدة. ومع ذلك ، فإن تقسيم المنصات لأغراض مختلفة يقلل من وتيرة التقدم وتدفقه.

ماذا يدعم برنامج JIRA؟

يدعم برنامج JIRA العديد من المكونات الإضافية والتكامل لمساعدة الفرق العاملة على النظام الأساسي. هذه الميزة المنقذة للحياة تقلل بشكل كبير من القيود الناتجة عن العيوب المذكورة أعلاه. فيما يلي قائمة بالبرامج والتكاملات المختلفة التي تدعمها JIRA:

AdobeXD

فيجما

انفيجن

جيثب

تثاقل

كانبان

سكرم

زينديسك

تريلو

فرق MS

أوراق جوجل

بريد جوجل

الآفاق

جينكينز

على النحو الأمثل

و أكثر من ذلك بكثير

مصطلحات أساسية مهمة في JIRA يجب أن تعرفها

Sprint: هي دورة إدارة عمل تُستخدم لمشاريع العميل ، وتتكون عادةً من أسبوعين.

الأعمال المتراكمة : هي قائمة عمل مركزة تحتاج إلى ترتيب أولوياتها. نقاط القصة : تعتمد على الجهد والتعقيد والمخاطرة على مقياس من 0 إلى 8. لوحة سكرم : يتم استخدامها في جميع المشاريع الموجهة للعملاء ، وتتألف عادة من العناصر الرئيسية مثل عمود المهام ، والجاري ، والمكتمل. لوح كانبان : يستخدم في الغالب للأعمال المتعلقة بالمنتجات التسمية : التصنيفات مطلوبة لتصنيف أي مشكلة. كما أنه يساعد في العثور على مشكلة بسرعة. سير العمل : ينقل سير العمل قصة بين أعمدة اللوحة. القصة : تحتوي قصة المستخدم على كل ما يلزم في الطلب. سجل الإجراءات : يحتوي على قائمة بجميع الإجراءات المتخذة. سجل القرار : ويحتوي على قائمة بجميع القرارات المتخذة. ملحمة : هي جزء كبير من المهمة مقسمة إلى خطوات أصغر وأسهل. سجل المخاطر : هو قائمة المخاطر المحددة أثناء أداء أي مهمة من مهام المشروع. المهمة الفنية : المهام الصغيرة للمشروع (القصة).

استنتاج

العمل على إصلاح الأخطاء أو قيادة فريق بالتعاون الفعال ليس بالمهمة السهلة. لكن برنامج JIRA جعل الأمر بسيطًا بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية والآلية الرشيقة. البرنامج متعدد الاستخدامات للعديد من الفرق مثل Agile والاختبار والإدارة والتطوير.

علاوة على ذلك ، أدى دمج العديد من الأدوات المفيدة إلى زيادة فعاليتها. لذلك ، استخدم JIRA لتحسين إدارة الفريق وتتبع الوقت والإنتاجية واختبار الأخطاء الفعال. تأكد أيضًا من أن لديك الحلول لبعض قيودها. خلاف ذلك ، فهو برنامج رائع لعملك.