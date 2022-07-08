企业使用许多创新的方式来接触他们的客户，以保持领先于竞争对手。伴随着对创新业务需求的增加，解决方案是对新技术的需求。对商业创新需求最明显的领域是在移动应用程序行业。

近来，企业已经认识到越来越需要将专有的移动应用程序纳入他们的成套服务中。企业已经意识到，移动应用开发给他们带来了竞争优势。因此，许多人已经开始快速开发移动应用程序，以在竞争中保持领先地位。移动应用程序的开发有助于企业满足其客户的需求。移动应用程序还帮助企业利用每一个潜在的机会来创造线索，从而转化为销售。

随着最近与业务相关的移动应用程序需求的上升，所提供的移动应用程序解决方案的范围也相应增加。今天，企业可以使用软件开发团队的传统途径来建立他们的移动应用程序。然而，许多平台就绪的 "低代码、无代码移动应用也可供选择。这些移动应用开发选项进一步简化了业务流程。这有助于他们对客户有更多的反应，而不一定是编码专家。企业必须对移动应用架构有一个基本的了解，以吸引和保持其移动应用用户的兴趣。

什么是移动应用架构？



移动应用架构是指构成移动应用的建筑或结构系统和设计元素。它还包括应用开发过程中使用的技术、流程和组件。所有应用程序的核心基础由移动应用程序架构的所有元素组成。良好的移动应用架构的开发需要适当的规划和战略设计。

后端的技术框架或平台以及移动应用程序面向用户的方面也是应用程序的移动架构的一部分。在应用开发中，软件程序员将这套移动架构系统和流程宽泛地称为 "技术栈"。

3种设计架构



成功的移动应用架构利用了以下三个术语的设计原则。

SOLID 移动应用架构

移动应用架构 KISS 移动应用架构

移动应用架构 DRY移动应用架构

SOLID架构

这一编程原则对于创建可扩展的移动应用架构至关重要。可扩展的移动应用架构是基于灵活、敏捷的技术。这有利于在必要时进行升级、更新和扩展。这个通用的编程原则是一个既定的框架，移动应用架构指南就是基于此。

KISS架构



这是一个极简主义的编程原则，是基于保持技术栈或移动架构简单的前提。这个前提背后的想法是，技术栈越简单，就越不可能产生不必要的或昂贵的错误。根据这一原则开发移动应用架构时，需要尽可能地减少编码。

DRY架构



这个编程原则，像KISS一样，依赖于简单性。它是基于这样的假设：减少逻辑编码序列或软件模式的重复，将导致更少的错误。

附加移动架构原则



还有一些额外的移动应用架构开发原则；最重要的一条列在下面。

清洁架构



一些开发者将CLEAN编程原则应用于移动应用架构。这个原则，就像它的名字一样，表明在开发过程中，应用层的明确分离。因此，这些应用程序彼此独立运行。这意味着，在出现任何错误或必要的升级时，这种编程原则有利于更敏捷地开发应用程序。它还减少了必须从头开始重新创建移动应用开发的需要，因为所有的应用层都是相互独立运作的。

移动架构的基本要素是什么？



好的移动应用架构的最基本要素取决于几个因素，而这些因素是开发移动应用架构时最需要考虑的。这些元素包括用户体验，在编程术语中也被称为UX，导航，网络策略和正在使用的设备。下面让我们逐一讨论以下内容。

用户体验或用户体验设计



一个精心设计的用户界面（UI）是良好的移动应用架构的关键因素。用户体验或UX设计确保你的移动应用架构是直观的。这将为用户创造一个吸引人的、无缝的移动应用体验。UI和UX设计反映了开发者在应用开发阶段的深思熟虑。人们通常可以知道一个软件开发者是否考虑了他的最终用户的需求，因为这反映在移动应用程序的架构上。当开发者敏锐地注意到移动应用架构的UI和UX设计时，其结果就是一个直观的、用户友好的移动应用。

来源。Dribbble

网络带宽或网络策略



精心设计的移动应用架构将促进移动应用在各种带宽条件下的性能。没有两个移动网络是相同的，所以你的移动应用架构应该被设计成能在一系列的网络环境中运行。多功能的移动应用架构将增强其可用性和功能。建立在这些功能上的移动应用架构吸引了更多的用户，他们可能有不同的网络带宽能力。

导航策略



流畅和直观的应用导航是高效移动应用架构的标志。对各种移动应用元素的导航应该创造一个轻松、愉快的用户体验。移动应用的导航方式可以是堆叠式、模态式或单视图。直观的移动应用开发需要在应用中对导航元素进行定位和标注。良好的导航设计有助于用户能够直观地使用应用程序的功能。

高效的移动应用架构可以最大限度地减少由笨重、耗时和不必要的导航功能所带来的挫败感。糟糕的导航设计让应用程序用户感到厌烦，他们可能会完全放弃你的移动应用程序这种挫折感可能会因为潜在的bug而变得更加严重，这些bug会导致导航应用时出现故障、结果缓慢或错误。

通过创建导航界面的逻辑顺序，开发人员确保移动应用程序的架构是一个愉快和直观的用户体验（UX）。不复杂的、直观的移动应用导航总是受到用户的赞赏!导航是用户与您的移动应用程序的第一次互动，所以最好使这种用户体验（UX）尽可能地让用户感到愉快。

正在使用的设备



在应用开发过程中，移动应用架构包含了多功能的设计和功能元素。这确保了移动应用程序可以在广泛的不同设备和屏幕上使用。

移动应用程序如何选择架构？



那么，什么是一个好的和最好的技术基础或移动应用架构？以下参数是必须寻找的，以使移动应用架构成功包括。

逻辑性和清晰的定义



一个好的移动应用架构的数据流应该是合乎逻辑和明确定义的。这将要求移动应用架构利用技术行业内标准化的健全的软件开发原则。这样一来，移动应用开发过程就不会被限制在一个特定的移动应用开发者团队中。使用逻辑数据流和既定的软件原则，有利于在必要时由其他开发者进行修改。因此，在你的软件开发团队发生变化的情况下，另一个开发人员将能够合理地继续移动应用程序的开发过程。

在所有平台上的多功能使用



移动架构的设计应使移动应用与广泛的设备和平台兼容。例如，好的移动应用程序架构将是多功能的，足以在Android和iOS系统上工作。

可扩展的技术栈



通过可扩展性，移动应用架构可以促进未来移动应用的扩展、更新和升级。虽然这最初可能需要更多的资源，但从长远来看，敏捷的应用程序开发为企业带来了回报。这是因为一个可扩展的移动应用程序将使其更容易添加到技术栈中，而不必每次都重建整个应用程序以满足业务需求。

功能齐全



移动应用架构，在处理数据、导航和执行应用功能方面很有效率，最适合移动应用。

低维护



移动应用程序受益于低维护架构，不需要太多的资源来维护。

基于网络的应用程序的3个层次是什么？



应用程序的基于网站或网络的架构包括3个关键层，可以有效地开发。让我们在下面详细讨论每个基本层。

第1层 - 表现

第2层--业务

第三层 - 数据



演示文稿



移动应用架构的表现层的特点是如何为一个应用配备最佳的用户体验或UX设计。它结合了视觉、听觉、用户界面（UI）和导航性等设计元素，创造出用户会欣赏的美感。一个移动应用的表现层包括独特的设计元素，如颜色、通知声音、头像、媒体和直观性。基于网络的移动应用的表现层也是它满足其预期的最终用户的需求的因素。本质上，表现层创造了你的移动应用架构的独特外观和感觉。

业务



你的移动应用架构的业务层侧重于移动应用的后端流程。这一层是由移动应用程序的逻辑顺序和数据流组成的。业务层的方面包括数据的安全性和支付网关系统。业务层还包括工作流程的逻辑处理以及移动应用如何存储或记录用户历史。

数据



数据层的重点是管理移动应用所收到的信息。这包括了数据访问元素、数据元素和实现移动应用流程的功能，如数据验证。数据层确保移动应用功能期间存储或处理数据的准确性。

哪种架构最适合移动应用程序？



那么，哪一个被认为是移动应用程序的最佳架构？以及为什么？要为你的应用程序选择最佳类型的移动应用架构，开发人员需要考虑平台、预期的最终用户、数据流程、关键的应用程序功能和项目预算。通常情况下，开发团队和开发人员可以选择并使用他们所选择的移动应用架构。他们可以选择其中的3种来开始，即原生、基于网络和混合移动架构和技术堆栈来选择。选择是基于他们的个人偏好和他们所适应的风格。然而，如果你正在寻找一个无代码或低代码的选项来开发移动应用架构，App Master是一个伟大的和用户友好的方式，无需麻烦就能开始。

本地移动应用



原生移动应用程序被安置在正在使用的实际设备中，并被设计为在广泛的条件下在移动设备上运行。由于原生应用程序 "活 "在移动设备的主屏幕上，它们在不利的情况下最有用。例如，即使在低网络带宽或无网络带宽的环境中，本地应用程序也能通过设备的主屏幕有效地运行。本机应用的设计并不笨重，而是建立在轻量级的移动应用架构上。

因此，原生应用程序可以有效地处理数据，而且设计直观。原生应用程序也是多功能的、用户友好的（UI）应用程序，适合用户在离线或低带宽的条件下工作。这些原生移动应用程序的多功能性使用户可以在各种不同尺寸的物理设备上有效地操作它们。原生应用程序在不同类型的平台上也能很好地工作，如安卓、IOS或基于网络的平台。

原生应用程序的缺点是，它们是为移动应用程序架构所处的平台开发的。原生应用程序不是敏捷的技术，所以很难扩展。因此，应用程序开发人员可能需要建立一个完全不同的应用程序来适应新的升级或变化。

移动网络应用程序



与原生应用程序相比，基于网络的移动应用程序更加灵活，可以适应自动升级、更新和变化。移动应用架构建立在基于网络的平台上，可通过在线URL访问。这些移动应用程序对大多数用户来说是很容易的，因为它们与各种设备和平台都有良好的接口。移动网络应用程序也便于更便宜的更新和错误修复广告，因此它们更容易维护。它们也吸引了更多的观众，因为它们兼容所有的浏览器。

然而，由于这些应用程序不是本地的，它们可能无法访问其他本地设备的功能。移动网络应用也很容易出现网络带宽问题，造成令人沮丧的用户体验。

混合移动应用



制作应用程序架构的新考虑是要同时兼顾上述两种情况；混合移动应用程序架构是解决原生和基于网络的应用程序的缺点的理想方案。混合应用程序可以在网络之间进行对接，并在原生设备和平台内运行。它们也比原生的同类产品更容易、更便宜、更需要低维护。然而，这种类型的架构的一个缺点可能来自基于网络的连接特性和功能的问题。与网络的接口可能会给那些需要高效的应用程序离线体验的用户带来连接问题。

移动应用架构类型的选择取决于开发过程中所期望的用户体验。此外，它还取决于移动应用开发预算和移动应用的所需功能。因此，应用程序的开发策略可能是基于本地、基于网络或混合模式的移动应用程序架构。

优势



更广泛的目标受众

容易和快速开发

建设成本低

维护成本低

广泛的整合



什么是移动应用架构图？



移动应用架构图直观地表示了一个应用程序的设计元素和组件。它从本质上回答了 "如何"，这指的是创建一个功能性和高效的移动应用所涉及的后端流程。在最初的应用程序开发过程中，设计这种类型的图表是很重要的。它可以帮助软件开发人员和利益相关者直观地了解构建移动应用终端产品的目的和创意过程。它还可以帮助团队确定适当的技术栈、数据库功能、用户界面和用户体验设计、应用平台和移动应用的关键功能。

好的移动应用架构图在3个主要方面是有用的。他们帮助开发者识别系统流程，允许反馈（通过记号），并提供视觉背景。主要的背景包括以下内容。

识别系统流程

允许反馈

给予视觉背景

识别系统流程



一个好的移动应用架构图显示了应用组件和流程之间的关系。这包括用户体验或UX设计、数据库管理和软件功能。应用程序流程和功能的逻辑图可以帮助开发者将移动应用程序的概念可视化。

允许反馈



一个精心设计的移动应用架构图将允许开发人员创建相关的项目记号和评论。这对移动应用程序的开发过程有帮助并提供信息。这些注释也有助于协助非专业的营销团队和利益相关者更好地理解最终产品并使之具有意义。注释可以包括符号、钥匙、图表和评论，并协助非编码人员解释正在开发的移动应用程序的概念。

提供视觉背景



人们可以通过对其他团队成员的观察，更好地参与到APP开发过程中。在该图的帮助下，软件专家和非编码人员都能理解正在开发的移动应用程序的概念。因此，个人能够为最终产品做出贡献，甚至在开发的设计阶段影响移动应用的架构。

创建基本移动应用程序的步骤是什么？



创建一个基本的移动应用架构需要一些基本步骤。总的来说，有十个关键步骤。下面逐一提到这些步骤。

设置一个现实的预算

应用程序架构发现阶段

最需要的应用程序功能

选择一个合适的平台

创建应用程序的MVP

在启动前测试该应用程序

启动最终的应用程序

定期维护应用程序

追踪应用程序的指标

制定一个现实的预算



移动应用架构开发的规模取决于项目的可用预算。软件开发人员的成本、移动应用架构或技术栈以及项目周期将影响移动应用的成本支出。

发现阶段



移动应用开发的这一阶段涉及对市场的彻底研究和分析。发现阶段有利于彻底研究用户的移动应用需求。它还探索了开发你的移动应用程序将有助于满足这种需求的方式。

选择应用程序的功能



在开发过程中，移动应用的功能和用户体验功能应该是移动应用架构的一个关键部分。应用程序的功能，如导航、数据管理和用户界面，例如，本地应用程序最适合于离线运作。

选择一个平台



移动应用架构的用户界面（UI）和用户体验或UX设计将取决于所选平台。UI和UX应该能够与移动应用平台对接。无论移动平台是安卓、基于网络还是iOS，这种移动应用架构都应该促进无缝互动。

创建一个MVP



通过创建一个基本的、最小变量产品（MVP）版本的移动应用，软件开发者可以测试应用用户的反应。用户对MVP版本的反应水平是衡量UI或UX体验的一个准确标准。移动应用的骨架版本允许开发者根据用户的反应在应用架构中加入额外的功能。

测试你的移动应用



用户体验（UX）和用户界面（UI）在移动应用的测试阶段是最准确的识别。如果发现错误或问题，可以根据需要进行升级。在这个应用阶段，开发升级也可以根据用户体验反馈进行调整。

来源。Dribbble

推出移动应用



移动应用程序的推出是应用程序开发过程的半最终阶段。T包括向其终端用户推广和营销该应用程序。应用内的促销活动或营销活动可以激励用户。

应用维护



移动应用在推出后将需要维护、升级、排除故障和修复。用户可能会发现在应用开发的用户测试阶段没有发现的其他问题。此外，可能会出现根据用户需求升级应用程序的需要。因此，开发人员将不得不扩大移动应用架构的技术堆栈，以便在移动应用上建立起扩大或更有效的功能。

追踪应用程序的指标



企业需要跟踪他们的移动应用功能的成功和接收情况y跟踪和测量应用内收集的数据。这些数据包括用户保留率、流失率和参与度，以及其他有用的指标。这些指导业务决策，影响业务创新、定价、促销和销售策略。

底线



你的移动应用架构的设计是应用开发架构的一个重要方面，它创造了一个愉快的用户体验。移动应用架构还影响到移动应用内的可扩展性、效率和多功能性。因此，在移动应用开发过程中，始终要注意这一关键环节。

好的移动应用架构将美学和功能结合起来，以创造一个有凝聚力的应用程序，让用户欣赏。此外，一个移动应用程序的技术栈应该是高效的、直观的、用户友好的，最好是可扩展的。它还应该是多功能和方便的，并反映出开发者的深谋远虑和规划。

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