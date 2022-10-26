到这里，我们就到了创建网络应用的关键时刻。毕竟，到目前为止，我们所做的一切都只是在创建一个图片。可能很可爱，但几乎没有用。现在我们需要做的是主要的事情。激活它，并为我们的行动添加反应。

每个组件都有一个 Workflow标签来完成这个任务。在其中，你可以创建业务流程并为其启动定义条件（触发器）。让我们为Calculate 按钮创建这样一个业务流程。





触发器

创建一个业务流程与我们在模块4中看到的非常相似，当时我们为后台创建了一个业务流程。有一个共同的画布，在那里添加的块，以及它们之间的连接决定了行动的顺序。一个重要的区别是，前端工作流有许多不同的块来启动一个业务流程。这些是启动业务流程的触发器。触发器本身对于每个组件都可以是不同的（一个按钮有一个点击，一个表有一个数据更新在里面，一个列表有一个对某些选项的选择），但在任何情况下，一般的工作逻辑都是相同的。一个事件发生了，这个事件启动了相应的商业流程。





让我们来决定一个总体计划。当按钮被点击的时候，我们需要做什么。

找出X和Y的值。从相应的输入字段中获取它们。

启动一个用于计算的端点，并将X和Y参数传递给它。

使结果容器可见。

把计算结果放在所需的 Label 字段中。



业务流程块

第一步需要一个 InputFloat Get Properties块。它读取组件的当前值，不仅是用户输入的内容，还有其他设置（例如，外观设置或允许的值范围）。我们需要得到 Value，确切地说，这包含了用户输入的数据。每个值都来自其输入字段，为此我们需要两个块（用于X和用于Y）。在它们中，你需要选择 Component ID值的输入。如果你在创建时没有忘记指定它们的名称，那么找到并选择所需的组件就不难了。





下一步是启动端点。这是前端和后端的连接发生的地方，计算的命令从浏览器传输到服务器。我们应用程序的每个端点都被表示为一个单独的块。你只需要选择你需要的那个，然后连接它。这个端点被分配了一个 GET方法和module4-basic URL ，在第五模块中。它将在块的列表中以这个名字出现。 Server request GET /module4-basic/

与组件不同，端点不需要设置它们的Endpoint ID （它在默认情况下被正确设置）。只需要应用于在上一步中获得的输入X和Y。

下一个任务是使结果容器可见。要做到这一点，请使用 Container Update Properties块。在块本身，选择所需容器的ID ，并设置 Visible = true.





剩下的最后一件事是将数组中的5个结果元素分配到Web应用程序的相应组件中。我们知道，结果应该总是以严格定义的顺序出现，所以我们只需要按顺序拿起具有所需索引的元素，并将其值分配给Label 组件。要做到这一点，我们使用 Array Element块（索引从0到4）。 toString(来转换 Float数据到 String)，以及 Label Update Properties来改变Label 文本并显示结果。





你可能已经注意到，有两个块选项用于更新任何组件的属性-- Update Properties和 Set Properties.它们之间的区别与 Patch和 Put方法的区别。前者只改变明确指定的属性，而后者则将它们全部覆盖。

最终结果

这样就完成了业务流程的创建。你可以保存、发布和检查最终结果。





如果一切操作正确，那么最终结果应该是这样的。



