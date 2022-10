Fluxos de trabalho

E aqui chegámos ao momento chave da criação de aplicações web. Afinal de contas, tudo o que fizemos até agora tem sido apenas criar uma imagem. Bastante giro, provavelmente, mas praticamente inútil. Agora precisamos de fazer o essencial. Revivê-la, e acrescentar uma reacção às nossas acções.

Cada componente tem um Workflow tab para esta tarefa. Nele se podem criar processos empresariais e definir condições (gatilhos) para o seu lançamento. Vamos criar um tal processo de negócio para o botão Calculate.





Desencadeia

Criar um processo de negócio é muito semelhante ao que já vimos no módulo 4 quando criámos um processo de negócio para o backend. Há uma tela comum, blocos que são adicionados ali, e as ligações entre eles determinam a sequência de acções. Uma diferença importante é que o fluxo de trabalho front-end tem muitos blocos diferentes para iniciar um processo de negócio. Estes são os gatilhos que iniciam o processo de negócio. Os próprios gatilhos podem ser diferentes para cada componente (um botão tem um clique, uma tabela tem uma actualização de dados, e uma lista tem a escolha de alguma opção), mas a lógica geral de trabalho é a mesma em qualquer caso. Ocorre um evento, e este evento inicia o processo comercial correspondente.





Vamos decidir sobre um plano geral. O que precisamos de fazer quando o botão é clicado:

Descobrir os valores X e Y. Obtê-los a partir dos campos de entrada correspondentes.

Lançar um ponto final para cálculos e passar-lhe os parâmetros X e Y.

Tornar visível o contentor de resultados.

Colocar o resultado do cálculo nos campos necessários Label .



Blocos de processos empresariais

O primeiro passo requer um InputFloat Get Properties bloco. Lê os valores actuais do componente, não só o que o utilizador introduziu, mas também outras definições (por exemplo, definições de aparência ou a gama de valores permitida). Precisamos de obter Value, exactamente isto contém os dados introduzidos pelo utilizador. Cada valor do seu campo de entrada e precisamos de dois blocos para isso (para X e para Y). Neles, é necessário seleccionar o Component ID valor à entrada. Se não se esquecesse de especificar o seu nome ao criar, não seria difícil encontrar e seleccionar o componente requerido.





O passo seguinte é lançar o ponto final. É aqui que a ligação entre o front-end e o backend tem lugar, e o comando para cálculos é transmitido do browser para o servidor. Cada ponto final da nossa aplicação é representado como um bloco separado. Basta seleccionar o que é necessário e ligá-lo. A este ponto final foi atribuído um GET e um module4-basic URL durante o quinto módulo. Estará sob este nome na lista de blocos - Server request GET /module4-basic/

Ao contrário dos componentes, os pontos finais não precisam de definir os seus Endpoint ID (é definido correctamente por defeito). É apenas necessário aplicar à entrada X e Y obtida na etapa anterior.

A tarefa seguinte é tornar visível o contentor de resultados. Para o fazer, utilizar o Container Update Properties bloco. No próprio bloco, seleccionar o ID do recipiente desejado e definir Visible = true.





A última coisa a fazer é distribuir os 5 elementos resultantes da matriz para os componentes correspondentes da aplicação web. Sabemos que o resultado deve vir sempre numa ordem estritamente definida, por isso só precisamos de pegar sequencialmente no elemento com o índice desejado e atribuir o seu valor ao componente Label. Para o efeito, utilizamos o Array Element blocos (com um índice de 0 a 4), toString (para converter Float dados para String), e Label Update Properties para alterar o texto Label e exibir o resultado.





Deve ter notado que existem duas opções de blocos para actualizar as propriedades de qualquer componente - Update Properties e Set Properties. A diferença entre eles é a mesma que entre os Patch e Put métodos no resto do API. O primeiro altera apenas as propriedades explicitamente especificadas, enquanto que o segundo as sobrescreve todas.

Resultado final

Isto completa a criação do processo de negócio. É possível guardar, publicar e verificar o resultado final.





Se tudo foi feito correctamente, então o resultado final deverá ter este aspecto: