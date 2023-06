Tanınmış görüntülü iletişim şirketi Zoom, veri depolarının konumuyla ilgili endişelerini dile getiren müşterileri memnun etmeyi amaçlayan bir dizi güvenlik geliştirmesi başlattı. Amazon'un AWS ve Microsoft yanı sıra Google ve TikTok dahil olmak üzere birçok ABD merkezli şirket, Avrupa'nın dijital egemenliğe yönelik baskısını ele almak için yerelleştirilmiş veri depolama ve işleme seçenekleri sunmak için adımlar atıyor.

Bu endüstri trendlerinin ışığında Zoom, yakın zamanda premium (yani ödeme yapan) müşterileri için Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) yerelleştirilmiş veri depolamayı destekleyeceğini duyurdu. Bu sunum, müşterilerin belirli web semineri, toplantı ve ekip sohbeti verilerini Amsterdam, Frankfurt, Leipzig ve Zürih gibi yerel Avrupa veri merkezlerinde depolamasına olanak tanıyacak. Yine de Zoom, güven ve güvenlik endişeleri gibi bazı istisnai durumlarda verilerin ABD merkezli operasyonlarıyla paylaşılabileceğine açıklık getirdi.

Zoom, yerelleştirilmiş veri depolama programını seçen Avrupalı ​​kullanıcılar için özel bir teknik destek ekibi oluşturmak üzere tekliflerini genişletecek. Bu yeni hizmet, şirketin müşteri kaygılarını ele alma ve bölgesel veri gereksinimlerini destekleme taahhüdünü göstermektedir.

Ayrıca, gizlilik özelliklerini desteklemek için Zoom, şirket yöneticilerinin günlüklerin ne zaman dışa aktarıldığını ve silindiğini izlemesine olanak tanıyan küresel denetim günlüğü izleme özelliklerini kullanıma sunuyor. Bu geliştirme, şirket verileri üzerinde ek bir şeffaflık ve kontrol katmanı sağlar.

Zoom ayrıca, yöneticilerin veri sahibi erişim isteklerini (DSAR) işlemesine ve adlar ve e-posta adresleri gibi kişisel bilgileri silmesine yardımcı olmayı amaçlayan, veri yerleşimi özelliğiyle aynı gizlilik panosunda yer alan yeni bir aracı da kullanıma sundu. Bu geliştirilmiş araç, kullanıcıların şirketler tarafından tutulan kişisel verilerine erişme, yönetme ve bu verilerin silinmesini talep etme haklarına odaklanan Avrupa'nın GDPR ve Kaliforniya'nın CCPA'sı dahil olmak üzere veri koruma düzenlemelerinin temel ilkelerini ele alır.

Uzaktan çalışma ve görüntülü iletişimin önemi artmaya devam ettikçe, güçlü güvenlik ve gizlilik özelliklerine duyulan ihtiyaç daha hayati hale geliyor. Yerelleştirilmiş veri depolama ve iyileştirilmiş gizlilik araçları gibi Zoom tarafından sunulan yeni önlemler, kullanıcılara veri yönetimi konusunda daha iyi kontrol ve daha fazla gönül rahatlığı sağlayacak.

