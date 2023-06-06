Zoom, известная компания по видеосвязи, представила ряд улучшений безопасности, направленных на успокоение клиентов, которые выразили беспокойство по поводу местонахождения хранилища их данных. В ответ на стремление Европы к цифровому суверенитету многие американские компании, включая Amazon AWS и Microsoft, а также Google и TikTok, предпринимают шаги, чтобы предложить локализованные варианты хранения и обработки данных.

В свете этих отраслевых тенденций компания Zoom недавно объявила о поддержке локализованного хранения данных в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) для своих премиальных (т.е. платных) клиентов. Это позволит клиентам хранить конкретные данные вебинаров, совещаний и командных чатов в местных европейских центрах обработки данных, например, в Амстердаме, Франкфурте, Лейпциге и Цюрихе. Тем не менее, компания Zoom уточнила, что данные все еще могут передаваться в ее подразделения в США при некоторых исключительных обстоятельствах, например, по соображениям доверия и безопасности.

Zoom расширит свои предложения и создаст специальную группу технической поддержки для европейских пользователей, выбравших программу локализованного хранения данных. Эта новая услуга демонстрирует стремление компании решать проблемы клиентов и поддерживать региональные требования к данным.

Кроме того, для усиления функций конфиденциальности Zoom запускает глобальные возможности отслеживания журналов аудита, которые позволяют администраторам компании контролировать, когда журналы экспортируются и удаляются. Это усовершенствование обеспечивает дополнительный уровень прозрачности и контроля над данными компании.

Zoom также представила новый инструмент, расположенный на той же панели конфиденциальности, что и функция сохранения данных. Он призван помочь администраторам обрабатывать запросы на доступ субъектов данных (DSAR) и удалять личную информацию, такую как имена и адреса электронной почты. Этот усовершенствованный инструмент учитывает ключевые принципы нормативных актов по защите данных, включая европейский GDPR и калифорнийский CCPA, в которых основное внимание уделяется правам пользователей на доступ, управление и запрос на удаление их персональных данных, хранящихся в компаниях.

Поскольку удаленная работа и видеосвязь продолжают расти, необходимость в надежных средствах обеспечения безопасности и конфиденциальности становится все более насущной. Новые меры, введенные Zoom, такие как локализованное хранение данных и улучшенные инструменты обеспечения конфиденциальности, позволят пользователям лучше контролировать и сохранять спокойствие в отношении управления своими данными.

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