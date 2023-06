Zoom, công ty truyền thông video nổi tiếng, đã giới thiệu một loạt các cải tiến bảo mật nhằm xoa dịu những khách hàng đã bày tỏ lo ngại về vị trí lưu trữ dữ liệu của họ. Để giải quyết nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu, nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm AWS của Amazon và Microsoft, cũng như Google và TikTok, đang thực hiện các bước để cung cấp các tùy chọn xử lý và lưu trữ dữ liệu được bản địa hóa.

Trước những xu hướng này của ngành, Zoom gần đây đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu được bản địa hóa trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) cho các khách hàng cao cấp (nghĩa là trả tiền) của mình. Việc triển khai này sẽ cho phép khách hàng lưu trữ dữ liệu hội thảo trên web, cuộc họp và trò chuyện nhóm cụ thể trong các trung tâm dữ liệu địa phương ở Châu Âu, chẳng hạn như các trung tâm ở Amsterdam, Frankfurt, Leipzig và Zurich. Tuy nhiên, Zoom đã làm rõ rằng dữ liệu vẫn có thể được chia sẻ với các hoạt động có trụ sở tại Hoa Kỳ trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định, chẳng hạn như các vấn đề về độ tin cậy và an toàn.

Zoom sẽ mở rộng các dịch vụ của mình để thành lập một nhóm hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho người dùng châu Âu chọn tham gia chương trình lưu trữ dữ liệu bản địa hóa. Dịch vụ mới này thể hiện cam kết của công ty trong việc giải quyết các mối quan tâm của khách hàng và hỗ trợ các yêu cầu về dữ liệu trong khu vực.

Ngoài ra, để tăng cường các tính năng bảo mật, Zoom đang tung ra các khả năng theo dõi nhật ký kiểm tra toàn cầu cho phép quản trị viên công ty giám sát khi xuất và xóa nhật ký. Cải tiến này cung cấp thêm một lớp minh bạch và kiểm soát dữ liệu của công ty.

Zoom cũng đã giới thiệu một công cụ mới, nằm trong cùng bảng điều khiển quyền riêng tư với tính năng nơi lưu trữ dữ liệu, nhằm giúp quản trị viên xử lý các yêu cầu truy cập chủ đề dữ liệu (DSAR) và xóa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ email. Công cụ cải tiến này giải quyết các nguyên tắc chính của quy định bảo vệ dữ liệu, bao gồm GDPR của Châu Âu và CCPA của California, tập trung vào quyền của người dùng trong việc truy cập, quản lý và yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ do các công ty nắm giữ.

Khi công việc từ xa và giao tiếp qua video ngày càng trở nên quan trọng, nhu cầu về các tính năng bảo mật và quyền riêng tư mạnh mẽ ngày càng trở nên quan trọng. Các biện pháp mới được Zoom giới thiệu, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu cục bộ và các công cụ bảo mật được cải thiện, sẽ cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn và nâng cao sự yên tâm về việc quản lý dữ liệu của họ.

