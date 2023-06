Zoom, perusahaan komunikasi video terkenal, telah memperkenalkan serangkaian peningkatan keamanan yang ditujukan untuk menenangkan pelanggan yang telah menyatakan kekhawatirannya tentang lokasi penyimpanan data mereka. Untuk mengatasi dorongan Eropa akan kedaulatan digital, banyak perusahaan yang berbasis di AS, termasuk Amazon AWS dan Microsoft, serta Google dan TikTok, mengambil langkah untuk menawarkan opsi penyimpanan dan pemrosesan data lokal.

Sehubungan dengan tren industri ini, Zoom baru-baru ini mengumumkan akan mendukung penyimpanan data lokal di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) untuk pelanggan premiumnya (yaitu, membayar). Peluncuran ini akan memungkinkan klien untuk menyimpan data webinar, rapat, dan obrolan tim tertentu di pusat data lokal Eropa, seperti yang ada di Amsterdam, Frankfurt, Leipzig, dan Zurich. Namun demikian, Zoom mengklarifikasi bahwa data masih dapat dibagikan dengan operasinya yang berbasis di AS dalam keadaan luar biasa tertentu, seperti masalah kepercayaan dan keamanan.

Zoom akan memperluas penawarannya untuk membentuk tim dukungan teknis khusus bagi pengguna Eropa yang memilih program penyimpanan data lokal. Layanan baru ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengatasi masalah pelanggan dan mendukung persyaratan data regional.

Selain itu, untuk mendukung fitur privasi, Zoom meluncurkan kemampuan pelacakan log audit global yang memungkinkan administrator perusahaan memantau kapan log diekspor dan dihapus. Peningkatan ini memberikan lapisan tambahan transparansi dan kontrol atas data perusahaan.

Zoom juga telah memperkenalkan alat baru, yang terletak di dasbor privasi yang sama dengan fitur residensi data, yang bertujuan membantu admin menangani permintaan akses subjek data (DSAR) dan menghapus informasi pribadi, seperti nama dan alamat email. Alat yang ditingkatkan ini menangani prinsip utama peraturan perlindungan data, termasuk GDPR Eropa dan CCPA California, yang berfokus pada hak pengguna untuk mengakses, mengelola, dan meminta penghapusan data pribadi mereka yang disimpan oleh perusahaan.

Karena pekerjaan jarak jauh dan komunikasi video semakin penting, kebutuhan akan fitur keamanan dan privasi yang kuat menjadi semakin penting. Langkah-langkah baru yang diperkenalkan oleh Zoom, seperti penyimpanan data yang dilokalkan dan alat privasi yang ditingkatkan, akan memberi pengguna kontrol yang lebih baik dan ketenangan pikiran yang lebih baik terkait manajemen data mereka.

