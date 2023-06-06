知名视频通信公司Zoom推出了一系列安全增强措施，旨在安抚那些对其数据存储位置表示担忧的客户。为了应对欧洲对数字主权的推动，许多美国公司，包括亚马逊的AWS和微软，以及谷歌和TikTok，正在采取措施，提供本地化的数据存储和处理选项。

鉴于这些行业趋势，Zoom最近宣布它将为其高级（即付费）客户支持欧洲经济区（EEA）的本地化数据存储。这一推出将使客户能够将特定的网络研讨会、会议和团队聊天数据存储在欧洲当地的数据中心，如阿姆斯特丹、法兰克福、莱比锡和苏黎世的数据中心。然而，Zoom澄清说，在某些特殊情况下，如信任和安全问题，数据仍可能与其在美国的业务共享。

Zoom将扩大其服务范围，为选择本地化数据存储计划的欧洲用户建立一个专门的技术支持团队。这项新服务表明，该公司致力于解决客户关注的问题，并支持区域性数据要求。

此外，为了加强隐私功能，Zoom正在推出全球审计日志跟踪功能，使公司管理员能够监测日志何时被导出和删除。这一改进为公司数据提供了额外的透明度和控制。

Zoom还推出了一个新的工具，位于与数据居住功能相同的隐私仪表板中，旨在帮助管理员处理数据主体访问请求（DSAR）和删除个人信息，如姓名和电子邮件地址。这个改进的工具解决了数据保护法规的关键原则，包括欧洲的GDPR和加州的CCPA，其重点是用户访问、管理和要求删除公司持有的个人数据的权利。

随着远程工作和视频通信的重要性不断增加，对强大的安全和隐私功能的需求也变得更加重要。Zoom推出的新措施，如本地化的数据存储和改进的隐私工具，将为用户提供更好的控制，并增强他们对数据管理的安心感。

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