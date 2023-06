قدمت Zoom ، شركة اتصالات الفيديو الشهيرة ، مجموعة من التحسينات الأمنية التي تهدف إلى استرضاء العملاء الذين أعربوا عن قلقهم بشأن موقع تخزين البيانات الخاصة بهم. لمعالجة دفع أوروبا من أجل السيادة الرقمية ، تتخذ العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، بما في ذلك Amazon's AWS و Microsoft ، بالإضافة إلى Google و TikTok ، خطوات لتقديم خيارات تخزين البيانات المحلية ومعالجتها.

في ضوء هذه الاتجاهات الصناعية ، أعلنت Zoom مؤخرًا أنها ستدعم تخزين البيانات المحلية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) لعملائها المتميزين (أي الذين يدفعون). سيمكن هذا الطرح العملاء من تخزين بيانات محددة عبر الويب والاجتماعات والدردشة الجماعية في مراكز البيانات الأوروبية المحلية ، مثل تلك الموجودة في أمستردام وفرانكفورت ولايبزيغ وزيورخ. ومع ذلك ، أوضحت Zoom أنه لا يزال من الممكن مشاركة البيانات مع عملياتها التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في ظل ظروف استثنائية معينة ، مثل مخاوف الثقة والسلامة.

ستقوم Zoom بتوسيع عروضها لإنشاء فريق دعم فني مخصص للمستخدمين الأوروبيين الذين يختارون برنامج تخزين البيانات المحلي. توضح هذه الخدمة الجديدة التزام الشركة بمعالجة مخاوف العملاء ودعم متطلبات البيانات الإقليمية.

علاوة على ذلك ، لتعزيز ميزات الخصوصية ، تطلق Zoom إمكانات تتبع سجل التدقيق العالمي التي تمكن مسؤولي الشركة من مراقبة وقت تصدير السجلات وحذفها. يوفر هذا التحسين طبقة إضافية من الشفافية والتحكم في بيانات الشركة.

قدم Zoom أيضًا أداة جديدة ، موجودة في نفس لوحة معلومات الخصوصية مثل ميزة موقع البيانات ، تهدف إلى مساعدة المسؤولين في التعامل مع طلبات الوصول إلى موضوع البيانات (DSAR) وحذف المعلومات الشخصية ، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني. تتناول هذه الأداة المحسّنة المبادئ الأساسية للوائح حماية البيانات ، بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات في أوروبا وقانون كاليفورنيا لحماية خصوصية المستهلك في كاليفورنيا ، والتي تركز على حقوق المستخدم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية التي تحتفظ بها الشركات وإدارتها وطلب حذفها.

مع استمرار تزايد أهمية العمل عن بُعد واتصالات الفيديو ، أصبحت الحاجة إلى ميزات أمان وخصوصية قوية أكثر أهمية. ستوفر الإجراءات الجديدة التي قدمتها Zoom ، مثل تخزين البيانات المترجمة وأدوات الخصوصية المحسّنة ، للمستخدمين تحكمًا أفضل وراحة بال محسّنة فيما يتعلق بإدارة بياناتهم.

