Zoom, znana firma zajmująca się komunikacją wideo, wprowadziła szereg ulepszeń bezpieczeństwa mających na celu uspokojenie klientów, którzy wyrazili zaniepokojenie lokalizacją przechowywania ich danych. W odpowiedzi na dążenie Europy do suwerenności cyfrowej, wiele firm z siedzibą w USA, w tym Amazon AWS i Microsoft, a także Google i TikTok, podejmuje kroki w celu zaoferowania zlokalizowanych opcji przechowywania i przetwarzania danych.

W świetle tych trendów branżowych Zoom ogłosił niedawno, że będzie wspierać zlokalizowane przechowywanie danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) dla swoich klientów premium (tj. płacących). Wdrożenie to umożliwi klientom przechowywanie określonych danych dotyczących webinarów, spotkań i czatów zespołowych w lokalnych europejskich centrach danych, takich jak Amsterdam, Frankfurt, Lipsk i Zurych. Niemniej jednak Zoom wyjaśnił, że dane mogą być nadal udostępniane operacjom z siedzibą w USA w pewnych wyjątkowych okolicznościach, takich jak obawy dotyczące zaufania i bezpieczeństwa.

Zoom rozszerzy swoją ofertę, aby stworzyć dedykowany zespół wsparcia technicznego dla europejskich użytkowników decydujących się na zlokalizowany program przechowywania danych. Ta nowa usługa pokazuje zaangażowanie firmy w rozwiązywanie problemów klientów i wspieranie regionalnych wymagań dotyczących danych.

Ponadto, aby wzmocnić funkcje prywatności, Zoom uruchamia globalne funkcje śledzenia dzienników audytu, które umożliwiają administratorom firmy monitorowanie, kiedy dzienniki są eksportowane i usuwane. Ulepszenie to zapewnia dodatkową warstwę przejrzystości i kontroli nad danymi firmy.

Zoom wprowadził również nowe narzędzie, znajdujące się w tym samym panelu prywatności, co funkcja rezydencji danych, mające na celu pomóc administratorom w obsłudze wniosków o dostęp do danych (DSAR) i usuwaniu danych osobowych, takich jak nazwiska i adresy e-mail. To ulepszone narzędzie odnosi się do kluczowych zasad przepisów o ochronie danych, w tym europejskiego RODO i kalifornijskiej CCPA, które koncentrują się na prawach użytkowników do dostępu, zarządzania i żądania usunięcia ich danych osobowych przechowywanych przez firmy.

Wraz ze wzrostem znaczenia pracy zdalnej i komunikacji wideo, potrzeba solidnych funkcji bezpieczeństwa i prywatności staje się coraz bardziej istotna. Nowe środki wprowadzone przez Zoom, takie jak zlokalizowane przechowywanie danych i ulepszone narzędzia do ochrony prywatności, zapewnią użytkownikom lepszą kontrolę i większy spokój ducha w zakresie zarządzania danymi.

Firmy i profesjonaliści poszukujący szybszego, bardziej wydajnego rozwoju rozwiązań programowych, takich jak aplikacje internetowe i mobilne, powinni rozważyć skorzystanie z platformy AppMaster, platformy no-code do zarządzania zapleczem i portalami klientów. AppMaster Zaawansowane funkcje i opcje skalowalności sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm i osób prywatnych, dla których priorytetem jest zarządzanie danymi i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej o AppMaster i o tym, jak możesz stworzyć bezpieczną aplikację bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania.