Zoom, het gerenommeerde videocommunicatiebedrijf, heeft een reeks beveiligingsverbeteringen geïntroduceerd om klanten tegemoet te komen die hun bezorgdheid hebben geuit over de locatie van hun gegevensopslag. Om tegemoet te komen aan de Europese drang naar digitale soevereiniteit, nemen veel in de VS gevestigde bedrijven, waaronder Amazon's AWS en Microsoft, maar ook Google en TikTok, stappen om gelokaliseerde opties voor gegevensopslag en -verwerking aan te bieden.

In het licht van deze trends in de sector heeft Zoom onlangs aangekondigd dat het gelokaliseerde gegevensopslag in de Europese Economische Ruimte (EER) gaat ondersteunen voor zijn premium (d.w.z. betalende) klanten. Hierdoor kunnen klanten specifieke webinar-, vergader- en teamchatgegevens opslaan in lokale Europese datacenters, zoals die in Amsterdam, Frankfurt, Leipzig en Zürich. Zoom verduidelijkte echter dat gegevens nog steeds kunnen worden gedeeld met haar Amerikaanse vestigingen onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zoals vertrouwens- en veiligheidsoverwegingen.

Zoom zal zijn aanbod uitbreiden met een speciaal technisch ondersteuningsteam voor Europese gebruikers die kiezen voor het gelokaliseerde programma voor gegevensopslag. Deze nieuwe service toont de toewijding van het bedrijf om tegemoet te komen aan de zorgen van klanten en om regionale gegevensvereisten te ondersteunen.

Om de privacyfuncties te versterken, lanceert Zoom bovendien wereldwijde mogelijkheden voor het bijhouden van auditlogs, waarmee bedrijfsbeheerders kunnen controleren wanneer logs worden geëxporteerd en verwijderd. Deze verbetering biedt een extra laag van transparantie en controle over bedrijfsgegevens.

Zoom heeft ook een nieuwe tool geïntroduceerd, die zich in hetzelfde privacydashboard bevindt als de gegevensresidentie-functie. Deze tool helpt beheerders bij het afhandelen van DSAR-verzoeken (Data Subject Access Requests) en het verwijderen van persoonlijke informatie, zoals namen en e-mailadressen. Deze verbeterde tool richt zich op de belangrijkste principes van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Europese GDPR en de CCPA in Californië, die zich richten op de rechten van gebruikers op toegang tot, beheer van en verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van bedrijven.

Omdat werken op afstand en videocommunicatie steeds belangrijker worden, wordt de behoefte aan robuuste beveiligings- en privacyfuncties steeds belangrijker. De nieuwe maatregelen die Zoom introduceert, zoals gelokaliseerde gegevensopslag en verbeterde privacy tools, zullen gebruikers meer controle en gemoedsrust geven over hun gegevensbeheer.

Bedrijven en professionals die op zoek zijn naar een snellere en efficiëntere ontwikkeling van softwareoplossingen, zoals web- en mobiele apps, kunnen het gebruik van AppMaster platform overwegen, een no-code platform voor backend management en klantportalen. AppMaster De geavanceerde functies en schaalbaarheidsopties maken het ideaal voor bedrijven en particulieren die gegevensbeheer en beveiliging belangrijk vinden. Kom meer te weten over AppMaster en hoe je een veilige app kunt maken zonder kennis van codering.