Zoom, la célèbre société de communication vidéo, a introduit une série d'améliorations de la sécurité visant à apaiser les clients qui ont exprimé des inquiétudes quant à la localisation du stockage de leurs données. Pour répondre à la volonté de souveraineté numérique de l'Europe, de nombreuses entreprises américaines, dont AWS et Microsoft d'Amazon, ainsi que Google et TikTok, prennent des mesures pour offrir des options de stockage et de traitement des données localisées.

À la lumière de ces tendances, Zoom a récemment annoncé qu'elle prendrait en charge le stockage de données localisées dans l'Espace économique européen (EEE) pour ses clients premium (c'est-à-dire payants). Ce déploiement permettra aux clients de stocker les données spécifiques des webinaires, des réunions et des discussions d'équipe dans des centres de données européens locaux, tels que ceux d'Amsterdam, de Francfort, de Leipzig et de Zurich. Néanmoins, Zoom a précisé que les données peuvent encore être partagées avec ses opérations basées aux États-Unis dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que des questions de confiance et de sécurité.

Zoom étendra son offre en mettant en place une équipe de support technique dédiée aux utilisateurs européens qui optent pour le programme de stockage de données localisé. Ce nouveau service démontre l'engagement de l'entreprise à répondre aux préoccupations des clients et à soutenir les exigences régionales en matière de données.

De plus, pour renforcer les fonctions de protection de la vie privée, Zoom lance des capacités de suivi des journaux d'audit globaux qui permettent aux administrateurs de l'entreprise de contrôler quand les journaux sont exportés et supprimés. Cette amélioration apporte un niveau supplémentaire de transparence et de contrôle sur les données de l'entreprise.

Zoom a également introduit un nouvel outil, situé dans le même tableau de bord de confidentialité que la fonction de résidence des données, destiné à aider les administrateurs à gérer les demandes d'accès des personnes concernées (DSAR) et à supprimer les informations personnelles, telles que les noms et les adresses électroniques. Cet outil amélioré répond aux principes clés des réglementations en matière de protection des données, notamment le GDPR européen et le CCPA californien, qui se concentrent sur les droits des utilisateurs à accéder, gérer et demander la suppression de leurs données personnelles détenues par les entreprises.

Alors que le travail à distance et la communication vidéo continuent à prendre de l'importance, le besoin d'une sécurité solide et de fonctions de confidentialité devient plus vital. Les nouvelles mesures introduites par Zoom, telles que le stockage localisé des données et les outils améliorés de protection de la vie privée, offriront aux utilisateurs un meilleur contrôle et une plus grande tranquillité d'esprit en ce qui concerne la gestion de leurs données.

