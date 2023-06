유명한 화상 통신 회사인 Zoom은 데이터 저장 위치에 대해 우려를 표명한 고객을 달래기 위해 다양한 보안 향상 기능을 도입했습니다. 디지털 주권에 대한 유럽의 압박에 대응하기 위해 Amazon의 AWS 및 Microsoft, Google 및 TikTok 포함한 많은 미국 기반 회사가 현지화된 데이터 저장 및 처리 옵션을 제공하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

이러한 업계 동향에 비추어 Zoom은 최근 프리미엄(예: 유료) 고객을 위해 유럽 경제 지역(EEA)에서 현지화된 데이터 스토리지를 지원할 것이라고 발표했습니다. 이 롤아웃을 통해 클라이언트는 암스테르담, 프랑크푸르트, 라이프치히 및 취리히와 같은 지역 유럽 데이터 센터에 특정 웨비나, 회의 및 팀 채팅 데이터를 저장할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Zoom은 신뢰 및 안전 문제와 같은 특정 예외 상황에서 미국 기반 운영과 데이터를 여전히 공유할 수 있음을 분명히 했습니다.

Zoom은 현지화된 데이터 저장 프로그램을 선택하는 유럽 사용자를 위한 전담 기술 지원 팀을 구성하기 위해 제품을 확장할 것입니다. 이 새로운 서비스는 고객 문제를 해결하고 지역 데이터 요구 사항을 지원하려는 회사의 약속을 보여줍니다.

또한 개인 정보 보호 기능을 강화하기 위해 Zoom은 회사 관리자가 로그를 내보내고 삭제할 때 모니터링할 수 있는 글로벌 감사 로그 추적 기능을 출시합니다. 이 향상된 기능은 회사 데이터에 대한 추가 투명성 및 제어 계층을 제공합니다.

Zoom은 또한 관리자가 DSAR(데이터 주체 액세스 요청)을 처리하고 이름 및 이메일 주소와 같은 개인 정보를 삭제하는 데 도움이 되는 데이터 레지던시 기능과 동일한 개인 정보 대시보드에 위치한 새로운 도구를 도입했습니다. 이 개선된 도구는 회사가 보유한 개인 데이터에 대한 액세스, 관리 및 삭제 요청에 대한 사용자의 권리에 중점을 둔 유럽의 GDPR 및 캘리포니아 CCPA를 포함한 데이터 보호 규정의 핵심 원칙을 다룹니다.

원격 작업과 화상 통신의 중요성이 계속 커짐에 따라 강력한 보안 및 개인 정보 보호 기능에 대한 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 지역화된 데이터 저장 및 향상된 개인 정보 보호 도구와 같이 Zoom이 도입한 새로운 조치는 사용자가 데이터 관리에 대해 더 나은 제어와 향상된 마음의 평화를 제공할 것입니다.

