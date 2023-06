A Zoom, a famosa empresa de comunicação por vídeo, introduziu uma série de melhorias de segurança com o objectivo de apaziguar os clientes que manifestaram preocupação com a localização do armazenamento dos seus dados. Para responder à pressão da Europa no sentido da soberania digital, muitas empresas sediadas nos EUA, incluindo a AWS da Amazon e a Microsoft, bem como a Google e a TikTok, estão a tomar medidas para oferecer opções de armazenamento e processamento de dados localizados.

À luz destas tendências da indústria, a Zoom anunciou recentemente que irá suportar o armazenamento de dados localizado no Espaço Económico Europeu (EEE) para os seus clientes premium (ou seja, pagantes). Este lançamento permitirá aos clientes armazenar dados específicos de webinars, reuniões e chats de equipa em centros de dados europeus locais, como os de Amesterdão, Frankfurt, Leipzig e Zurique. No entanto, a Zoom esclareceu que os dados podem ainda ser partilhados com as suas operações baseadas nos EUA em determinadas circunstâncias excepcionais, tais como preocupações de confiança e segurança.

A Zoom irá expandir as suas ofertas para estabelecer uma equipa de apoio técnico dedicada aos utilizadores europeus que optem pelo programa de armazenamento de dados localizado. Este novo serviço demonstra o compromisso da empresa em atender às preocupações dos clientes e apoiar os requisitos de dados regionais.

Além disso, para reforçar os recursos de privacidade, a Zoom está a lançar recursos globais de rastreamento de logs de auditoria que permitem aos administradores da empresa monitorizar quando os logs são exportados e excluídos. Esta melhoria proporciona uma camada adicional de transparência e controlo sobre os dados da empresa.

O Zoom também introduziu uma nova ferramenta, situada no mesmo painel de privacidade que o recurso de residência de dados, com o objetivo de ajudar os administradores a lidar com solicitações de acesso de titulares de dados (DSAR) e excluir informações pessoais, como nomes e endereços de e-mail. Esta ferramenta melhorada aborda os princípios fundamentais dos regulamentos de protecção de dados, incluindo o GDPR da Europa e a CCPA da Califórnia, que se centram nos direitos dos utilizadores de aceder, gerir e solicitar a eliminação dos seus dados pessoais na posse das empresas.

À medida que o trabalho remoto e a comunicação por vídeo continuam a crescer em importância, a necessidade de funcionalidades robustas de segurança e privacidade está a tornar-se mais vital. As novas medidas introduzidas pelo Zoom, tais como o armazenamento localizado de dados e as ferramentas de privacidade melhoradas, proporcionarão aos utilizadores um melhor controlo e uma maior tranquilidade relativamente à gestão dos seus dados.

