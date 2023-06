Zoom ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารผ่านวิดีโอที่มีชื่อเสียง ได้เปิดตัวการปรับปรุงความปลอดภัยต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเอาใจลูกค้าที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลของตน เพื่อรับมือกับการผลักดันอำนาจอธิปไตยทางดิจิทัลของยุโรป บริษัทหลายแห่งในสหรัฐฯ รวมถึง AWS และ Microsoft ของ Amazon รวมถึง Google และ TikTok กำลังดำเนินการเพื่อนำเสนอตัวเลือกการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล่านี้ Zoom ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สำหรับลูกค้าระดับพรีเมียม การเปิดตัวนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บ การประชุม และการแชทเป็นทีมในศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นของยุโรป เช่น ศูนย์ข้อมูลในอัมสเตอร์ดัม แฟรงก์เฟิร์ต ไลป์ซิก และซูริก อย่างไรก็ตาม Zoom ชี้แจงว่าข้อมูลอาจยังคงถูกแบ่งปันกับการดำเนินงานในสหรัฐฯ ภายใต้สถานการณ์พิเศษบางประการ เช่น ความกังวลด้านความไว้วางใจและความปลอดภัย

Zoom จะขยายข้อเสนอเพื่อจัดตั้งทีมสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในยุโรปที่เลือกใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น บริการใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดการข้อกังวลของลูกค้าและสนับสนุนข้อกำหนดด้านข้อมูลในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัว Zoom ได้เปิดตัวความสามารถในการติดตามบันทึกการตรวจสอบทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการส่งออกและลบบันทึก การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มระดับความโปร่งใสและการควบคุมข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้ Zoom ยังได้แนะนำเครื่องมือใหม่ ซึ่งอยู่ในแดชบอร์ดความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับฟีเจอร์ data residency โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบจัดการคำขอเข้าถึงข้อมูล (DSAR) และลบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล เครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงนี้เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญของข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล รวมถึง GDPR ของยุโรปและ CCPA ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมุ่งเน้นที่สิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึง จัดการ และร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่

เนื่องจากการทำงานทางไกลและการสื่อสารผ่านวิดีโอมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากขึ้น มาตรการใหม่ที่ Zoom นำมาใช้ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นและเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ดีขึ้นและเพิ่มความอุ่นใจในการจัดการข้อมูลของพวกเขา

