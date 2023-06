जानी-मानी वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी जूम ने अपने डेटा स्टोरेज की जगह को लेकर चिंता जाहिर करने वाले ग्राहकों को खुश करने के मकसद से कई तरह के सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। डिजिटल संप्रभुता के लिए यूरोप के दबाव को संबोधित करने के लिए, Amazon की AWS और Microsoft के साथ-साथ Google और TikTok सहित कई अमेरिकी-आधारित कंपनियां स्थानीय डेटा भंडारण और प्रसंस्करण विकल्पों की पेशकश करने के लिए कदम उठा रही हैं।

इन उद्योग प्रवृत्तियों के आलोक में, जूम ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने प्रीमियम (यानी भुगतान करने वाले) ग्राहकों के लिए यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) में स्थानीय डेटा भंडारण का समर्थन करेगा। यह रोलआउट ग्राहकों को एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, लीपज़िग और ज्यूरिख जैसे स्थानीय यूरोपीय डेटा केंद्रों में विशिष्ट वेबिनार, मीटिंग और टीम चैट डेटा स्टोर करने में सक्षम करेगा। फिर भी, ज़ूम ने स्पष्ट किया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों, जैसे विश्वास और सुरक्षा चिंताओं के तहत डेटा अभी भी अपने यूएस-आधारित संचालन के साथ साझा किया जा सकता है।

ज़ूम स्थानीयकृत डेटा संग्रहण कार्यक्रम का चयन करने वाले यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक समर्पित तकनीकी सहायता टीम स्थापित करने के लिए अपनी पेशकशों का विस्तार करेगा। यह नई सेवा ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय डेटा आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

इसके अलावा, गोपनीयता सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, ज़ूम वैश्विक ऑडिट लॉग ट्रैकिंग क्षमताओं को लॉन्च कर रहा है जो कंपनी प्रशासकों को लॉग निर्यात और हटाए जाने पर निगरानी रखने में सक्षम बनाता है। यह एन्हांसमेंट कंपनी डेटा पर पारदर्शिता और नियंत्रण की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।

जूम ने एक नया टूल भी पेश किया है, जो डेटा रेजिडेंसी फीचर के समान गोपनीयता डैशबोर्ड में स्थित है, जिसका उद्देश्य एडमिन को डेटा सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट (डीएसएआर) को संभालने में मदद करना और नाम और ईमेल पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी को हटाना है। यह बेहतर टूल यूरोप के GDPR और कैलिफ़ोर्निया के CCPA सहित डेटा सुरक्षा विनियमों के प्रमुख सिद्धांतों को संबोधित करता है, जो कंपनियों द्वारा रखे गए अपने व्यक्तिगत डेटा को एक्सेस करने, प्रबंधित करने और हटाने का अनुरोध करने के उपयोगकर्ता के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जैसे-जैसे रिमोट वर्क और वीडियो कम्युनिकेशन का महत्व बढ़ता जा रहा है, मजबूत सुरक्षा और गोपनीयता सुविधाओं की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। ज़ूम द्वारा पेश किए गए नए उपाय, जैसे कि स्थानीयकृत डेटा भंडारण और बेहतर गोपनीयता उपकरण, उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा प्रबंधन के संबंध में बेहतर नियंत्रण और मन की शांति प्रदान करेंगे।

