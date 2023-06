জুম, বিখ্যাত ভিডিও কমিউনিকেশন কোম্পানি, তাদের ডেটা স্টোরেজের অবস্থান সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা বর্ধন চালু করেছে। ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের জন্য ইউরোপের চাপকে মোকাবেলা করার জন্য, অ্যামাজনের AWS এবং Microsoft, সেইসাথে Google এবং TikTok সহ অনেক মার্কিন-ভিত্তিক কোম্পানি স্থানীয় ডেটা স্টোরেজ এবং প্রক্রিয়াকরণ বিকল্পগুলি অফার করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে৷

এই শিল্প প্রবণতার আলোকে, জুম সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে এটি তার প্রিমিয়াম (অর্থাৎ, অর্থপ্রদানকারী) গ্রাহকদের জন্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকায় (EEA) স্থানীয় ডেটা স্টোরেজ সমর্থন করবে। এই রোলআউটটি ক্লায়েন্টদের স্থানীয় ইউরোপীয় ডেটা সেন্টারে, যেমন আমস্টারডাম, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লাইপজিগ এবং জুরিখে নির্দিষ্ট ওয়েবিনার, মিটিং এবং টিম চ্যাট ডেটা সংরক্ষণ করতে সক্ষম করবে৷ তা সত্ত্বেও, জুম স্পষ্ট করেছে যে ডেটা এখনও কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যেমন বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা উদ্বেগের অধীনে তার ইউএস-ভিত্তিক অপারেশনগুলির সাথে ভাগ করা যেতে পারে।

স্থানীয়কৃত ডেটা স্টোরেজ প্রোগ্রাম বেছে নেওয়া ইউরোপীয় ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নিবেদিত প্রযুক্তিগত সহায়তা দল প্রতিষ্ঠা করতে জুম তার অফারগুলিকে প্রসারিত করবে। এই নতুন পরিষেবাটি গ্রাহকদের উদ্বেগগুলি সমাধান করার এবং আঞ্চলিক ডেটা প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করার জন্য কোম্পানির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

তদুপরি, গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্যগুলিকে শক্তিশালী করতে, জুম বিশ্বব্যাপী অডিট লগ ট্র্যাকিং ক্ষমতা চালু করছে যা কোম্পানির প্রশাসকদের লগ রপ্তানি এবং মুছে ফেলার সময় নিরীক্ষণ করতে সক্ষম করে৷ এই বর্ধনটি কোম্পানির ডেটার উপর স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণের একটি অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে।

জুম একটি নতুন টুলও চালু করেছে, যা ডেটা রেসিডেন্সি ফিচারের মতো একই গোপনীয়তা ড্যাশবোর্ডে অবস্থিত, যার উদ্দেশ্য অ্যাডমিনদের ডেটা সাবজেক্ট অ্যাক্সেস রিকোয়েস্ট (DSAR) পরিচালনা করতে এবং নাম এবং ইমেল ঠিকানার মতো ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলতে সহায়তা করা। এই উন্নত টুলটি ইউরোপের জিডিপিআর এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সিসিপিএ সহ ডেটা সুরক্ষা প্রবিধানের মূল নীতিগুলিকে সম্বোধন করে, যেগুলি কোম্পানিগুলির কাছে থাকা তাদের ব্যক্তিগত ডেটা অ্যাক্সেস, পরিচালনা এবং মুছে ফেলার জন্য ব্যবহারকারীর অধিকারের উপর ফোকাস করে৷

যেহেতু দূরবর্তী কাজ এবং ভিডিও যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, দৃঢ় নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জুম দ্বারা প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা, যেমন স্থানীয় ডেটা সঞ্চয়স্থান এবং উন্নত গোপনীয়তা সরঞ্জাম, ব্যবহারকারীদের তাদের ডেটা পরিচালনার বিষয়ে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত মানসিক শান্তি প্রদান করবে।

