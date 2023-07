Shutterstock, yapay zeka (AI) destekli çözümlere olan bağlılığını gösteren stratejik bir hareketle OpenAI ile olan ilişkisinin genişlediğini ve derinleştiğini duyurdu. Şirket, AI girişimine altı yıllık uzun bir süre boyunca bir dizi eğitim veri seti sağlamayı planlıyor.

Genişletilmiş lisans anlaşmalarının bir parçası olarak OpenAI, resimler, videolar, müzik ve ilişkili meta veriler dahil olmak üzere geniş bir veri dizisine erişim elde edecek. Karşılığında Shutterstock, OpenAI'nin en son teknolojisine öncelikli erişim elde edecek. Ayrıca, müşterilerin Shutterstock'un geniş kataloğundaki görselleri yeniden yapılandırmasına olanak sağlamak için yeni düzenleme yetkinlikleri kazanacak.

İlginç bir gelişmede Shutterstock, şirketin yakın zamanda Meta'dan devraldığı Giphy aracılığıyla üretken yapay zeka yeteneklerini mobil kullanıcılar için entegre etmek amacıyla OpenAI ile işbirliği yapma planlarından bahsetti.

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy, şirketin AI inovasyonuna odaklandığını yineledi ve OpenAI ile devam eden ortaklığı çabalarında ileriye doğru bir adım olarak işaretledi.

Bununla birlikte, Shutterstock gibi stok içerik kitaplıkları ile üretken AI girişimleri arasındaki ilişkinin biraz zorlu olduğu biliniyor. Üretken yapay zekanın, özellikle sanat alanında, özelleştirilebilir görüntüleri hızlı bir şekilde tasarlama potansiyeli göz önüne alındığında, geleneksel stok galerileri için inandırıcı bir tehdit oluşturuyor.

Sanatçı toplulukları ve stok görüntü koleksiyonlarına katkıda bulunanlar, süreçlerinin sanatçının çalışmalarını uygun bir onay veya ücret olmaksızın istismar ettiğini hissederek, üretici AI girişimleri hakkında çekincelerini dile getirdiler.

Ek olarak, AI sanat araçları yasal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu yılın başlarında, Stability AI'dan AI sanat aracı Stable Diffusion'ın yaratıcıları, içeriklerini çaldıkları iddiasıyla Getty Images tarafından dava edildi. Başka bir dava, Stability AI ile bir AI sanat yaratma platformu Midjourney'i internet tabanlı çalışmaları üzerinde izinsiz eğitim alarak telif hakkı yasasını ihlal etmekle suçlayan bir grup sanatçıyı içeriyor.

Bazı uzmanlar, kamuya açık, hatta telif hakkıyla korunan görsellerin kullanılmasının ABD yasaları çerçevesinde 'adil kullanım' sınırları içinde olduğunu öne sürerken, kesin bir karara varmaktan çok uzaktır.

Öte yandan, Shutterstock'un yaklaşımı, üretken yapay zekayı açıkça benimseyerek Getty Images gibi rakiplerinden ayrılıyor gibi görünüyor. İlginç bir şekilde Shutterstock, OpenAI ile ilk kez 2021'de OpenAI'nin DALL-E 2'si tarafından desteklenen ve ancak 2022'nin sonlarında faaliyete geçen bir görüntü oluşturucuyu piyasaya sürmek için iş birliği başlattı. 3B modeller, resimler ve metin genelinde yapay zeka araçları ve modelleri.

Yine de Shutterstock, platformundaki sanatçıların endişelerini gidermek için bir "katkıda bulunan fonu" kurdu; bu fon, sanatçıların şirketin üretken yapay zekasını eğitmek için yaptıkları katkıları telafi ediyor. Ayrıca, yeni üretken varlıklar için lisanslamayla ilgili devam eden telif ücretlerini de içerir.

Shutterstock'un kararını incelerken dikkate alınması gereken önemli bir bakış açısı, üretken yapay zekanın no-code platformlara getirebileceği çok çeşitli avantajlardır. AppMaster dahil olmak üzere kodsuz platformlar gibi araçlar AppMaster, can tremendously benefit from enhanced image manipulation capabilities and improved creative processes that generative AI provides.

AppMaster, for instance, with its extensive range of built-in AI-related features, can leverage more sophisticated AI functionalities to diversify the customization options for its users. This would not only enhance its value proposition but also contribute to larger tech industry trends where AI and no-code platforms become progressively intertwined.