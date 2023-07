ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) Shutterstock เพิ่งประกาศการขยายและกระชับความสัมพันธ์กับ OpenAI บริษัทตั้งใจที่จะจัดหาชุดข้อมูลการฝึกอบรมให้กับสตาร์ทอัพ AI เป็นระยะเวลาหกปี

OpenAI เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบขยาย ซึ่งจะเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ เพลง และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน Shutterstock จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยของ OpenAI นอกจากนี้ยังจะได้รับความสามารถในการแก้ไขใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งภาพจากแคตตาล็อกมากมายของ Shutterstock

ในการพัฒนาที่น่าสนใจ Shutterstock ได้กล่าวถึงแผนการที่จะร่วมมือกับ OpenAI เพื่อผสานรวมความสามารถของ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้มือถือผ่าน Giphy ซึ่งบริษัทเพิ่งเข้ามาแทนที่ Meta

Paul Hennessy ซีอีโอของ Shutterstock กล่าวย้ำถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรม AI โดยถือเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ OpenAI ซึ่งเป็นก้าวต่อไปในความพยายามของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างคลังเนื้อหาสต็อกเช่น Shutterstock และสตาร์ทอัพ AI เชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าค่อนข้างสั่นคลอน ด้วยศักยภาพของ generative AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของศิลปะ ในการออกแบบภาพที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว จึงนำเสนอภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือต่อแกลเลอรีสต็อกแบบดั้งเดิม

ชุมชนศิลปินและผู้สนับสนุนคอลเล็กชันภาพสต็อกได้แสดงข้อสงวนเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ AI โดยรู้สึกว่ากระบวนการของพวกเขาใช้ประโยชน์จากผลงานของศิลปินโดยปราศจากการรับรู้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เครื่องมือศิลปะ AI ยังประสบปัญหาทางกฎหมาย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้สร้างเครื่องมือศิลปะ AI Stable Diffusion จาก Stability AI ถูกฟ้องโดย Getty Images ในข้อหาลอกเลียนแบบเนื้อหาของพวกเขา คดีอีกคดีเกี่ยวข้องกับกลุ่มศิลปินที่กล่าวหา Stability AI ร่วมกับ Midjourney แพลตฟอร์มการสร้างสรรค์งานศิลปะ AI ว่าละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอว่าการใช้ภาพสาธารณะ แม้กระทั่งภาพที่มีลิขสิทธิ์ อยู่ในขอบเขตของ 'การใช้งานที่เหมาะสม' ภายในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจที่แน่นอนยังห่างไกลจากการบรรลุผล

ในทางกลับกัน แนวทางของ Shutterstock ดูเหมือนจะแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Getty Images ด้วยการนำ AI เชิงกำเนิดมาใช้อย่างเปิดเผย ที่น่าสนใจคือ Shutterstock ริเริ่มความร่วมมือกับ OpenAI เป็นครั้งแรกในปี 2021 เพื่อเปิดตัวเครื่องมือสร้างภาพที่ขับเคลื่อนโดย DALL-E 2 ของ OpenAI ซึ่งเริ่มใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2022 เท่านั้น พวกเขายังได้จัดทำข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานกับ Nvidia, Meta, LG และอื่นๆ สำหรับการสร้างสรรค์ เครื่องมือและโมเดล AI ในโมเดล 3 มิติ รูปภาพ และข้อความ

ถึงกระนั้น เพื่อจัดการกับข้อกังวลของศิลปินในแพลตฟอร์ม Shutterstock ได้จัดตั้ง 'กองทุนผู้สนับสนุน' ซึ่งจะชดเชยศิลปินสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาที่ใช้ในการฝึกอบรม AI กำเนิดของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตสำหรับสินทรัพย์ที่สร้างใหม่

