В качестве стратегического шага, свидетельствующего о приверженности решениям, основанным на искусственном интеллекте (ИИ), компания Shutterstock недавно объявила о расширении и углублении сотрудничества с OpenAI. Компания намерена в течение шести лет предоставлять стартапу набор обучающих данных.

В рамках расширенного лицензионного соглашения OpenAI получит доступ к обширному массиву данных, включая изображения, видео, музыку и связанные с ними метаданные. В свою очередь, Shutterstock получит приоритетный доступ к современным технологиям OpenAI. Кроме того, компания приобретет новые компетенции в области редактирования, что позволит клиентам изменять изображения из обширного каталога Shutterstock.

Интересным событием стало то, что Shutterstock упомянул о своих планах по сотрудничеству с OpenAI для интеграции возможностей генеративного искусственного интеллекта для мобильных пользователей через сервис Giphy, который компания недавно приобрела у Meta.

Генеральный директор Shutterstock Пол Хеннесси подтвердил, что компания уделяет большое внимание инновациям в области искусственного интеллекта, отметив дальнейшее сотрудничество с OpenAI как шаг вперед в этом направлении.

Тем не менее, известно, что отношения между библиотеками стокового контента, такими как Shutterstock, и стартапами в области генеративного ИИ несколько нестабильны. Учитывая потенциал генеративного ИИ, особенно в сфере искусства, позволяющего быстро создавать настраиваемые изображения, он представляет собой реальную угрозу для традиционных стоковых галерей.

Сообщества художников и участники коллекций стоковых изображений с сомнением относятся к стартапам, использующим генеративный ИИ, считая, что их процессы эксплуатируют работы художников без соответствующего признания и вознаграждения.

Кроме того, инструменты искусственного интеллекта столкнулись с юридическими трудностями. В начале этого года на создателей художественного ИИ-инструмента Stable Diffusion от Stability AI подала в суд компания Getty Images за якобы имевший место плагиат их контента. Другой иск связан с группой художников, обвиняющих Stability AI вместе с платформой для создания ИИ-искусства Midjourney в нарушении закона об авторском праве, поскольку они без разрешения обучали их работе в Интернете.

Хотя некоторые эксперты полагают, что использование публичных изображений, даже защищенных авторским правом, подпадает под понятие "добросовестного использования" в рамках законодательства США, до однозначного решения еще далеко.

С другой стороны, подход Shutterstock, похоже, отличается от конкурентов, таких как Getty Images, тем, что открыто использует генеративный искусственный интеллект. Интересно, что Shutterstock впервые начал сотрудничать с OpenAI в 2021 г. с целью запуска создателя изображений на базе OpenAI DALL-E 2, который заработал только к концу 2022 г. Кроме того, компания заключила лицензионные соглашения с Nvidia, Meta, LG и другими компаниями для создания генеративных инструментов и моделей ИИ для 3D-моделей, изображений и текста.

Тем не менее, для решения проблем художников на своей платформе Shutterstock создал "фонд вкладчиков", который компенсирует художникам их вклад, используемый для обучения генеративного ИИ компании. Он также включает в себя текущие отчисления, связанные с лицензированием новых генеративных активов.

При рассмотрении решения Shutterstock необходимо учитывать широкий спектр преимуществ, которые генеративный ИИ может принести платформам no-code. Такие инструменты, как no-code платформы, включая AppMaster, могут извлечь огромную пользу из расширенных возможностей манипулирования изображениями и улучшенных творческих процессов, которые обеспечивает генеративный ИИ.

AppMasterТак, например, платформы с широким набором встроенных функций, связанных с искусственным интеллектом, могут использовать более сложные функции искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности настройки для своих пользователей. Это не только повысит его ценностное предложение, но и будет способствовать более широким тенденциям в технологической отрасли, когда платформы ИИ и no-code становятся все более взаимосвязанными.