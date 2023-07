في خطوة استراتيجية تدل على التزامها بالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، أعلنت شركة Shutterstock مؤخرًا عن توسيع وتعميق علاقتها مع شركة OpenAI. تعتزم الشركة تزويد شركة AI الناشئة بمجموعة من مجموعات البيانات التدريبية على مدى فترة زمنية ممتدة تصل إلى ست سنوات.

كجزء من اتفاقية الترخيص الموسعة ، ستتمكن OpenAI من الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والبيانات الوصفية المرتبطة بها. في المقابل ، سيحصل Shutterstock على أولوية الوصول إلى تقنية OpenAI الحديثة. سيكتسب أيضًا كفاءات تحرير جديدة للسماح للعملاء بإعادة هندسة الصور من كتالوج Shutterstock الواسع.

في تطور مثير للاهتمام ، ذكرت Shutterstock خططها للتعاون مع OpenAI لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمستخدمي الهواتف المحمولة عبر Giphy التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا من Meta.

كرر الرئيس التنفيذي لشركة Shutterstock ، Paul Hennessy ، تركيز الشركة على ابتكار الذكاء الاصطناعي ، مما يمثل استمرار الشراكة مع OpenAI كخطوة إلى الأمام في مساعيهم.

ومع ذلك ، فإن العلاقة بين مكتبات محتوى الأسهم مثل Shutterstock والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من المعروف أنها صخرية إلى حد ما. نظرًا لإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ، خاصة في مجال الفن ، لتصميم صور قابلة للتخصيص بسرعة ، فإنه يمثل تهديدًا موثوقًا به لمعارض الأسهم التقليدية.

أبدت مجتمعات الفنانين والمساهمين في مجموعات الصور المخزنة تحفظات حول الشركات الناشئة ذات AI الاصطناعي ، وشعرت أن عملياتها تستغل عمل الفنان دون الاعتراف أو المكافأة المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك ، واجهت أدوات فن الذكاء الاصطناعي صعوبات قانونية. في وقت سابق من هذا العام ، رفعت شركة Getty Images دعوى قضائية على مبتكري الأداة الفنية للذكاء الاصطناعي Stable Diffusion from Stability AI بدعوى سرقة محتواها. تتضمن دعوى قضائية أخرى مجموعة من الفنانين يتهمون Stability AI مع منصة الإبداع الفني للذكاء الاصطناعي ، Midjourney ، بانتهاك قانون حقوق النشر من خلال التدريب على أعمالهم عبر الإنترنت دون إذن.

في حين أن بعض الخبراء يقترحون أن استخدام الصور العامة ، وحتى الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر ، يقع ضمن حدود "الاستخدام العادل" في قوانين الولايات المتحدة ، فإن القرار المحدد بعيد المنال.

من ناحية أخرى ، يبدو أن نهج Shutterstock يختلف عن المنافسين مثل Getty Images من خلال تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل علني. ومن المثير للاهتمام ، أن Shutterstock بدأ تعاونًا مع OpenAI في عام 2021 لإطلاق مُنشئ صور مدعوم من OpenAI's DALL-E 2 ، والذي أصبح قيد التشغيل فقط في نهاية عام 2022. كما أبرموا أيضًا صفقات ترخيص مع Nvidia و Meta و LG من بين آخرين لإنشاء أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر النماذج والصور والنصوص ثلاثية الأبعاد.

ومع ذلك ، لمعالجة مخاوف الفنانين في منصتها ، أنشأت Shutterstock "صندوق مساهم" ، والذي يعوض الفنانين عن مساهماتهم المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة. ويشمل أيضًا الإتاوات المستمرة ذات الصلة بترخيص الأصول المولدة حديثًا.

من المنظور الأساسي الذي يجب مراعاته أثناء دراسة قرار Shutterstock مجموعة واسعة من الفوائد التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي لمنصات no-code. يمكن لأدوات مثل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، بما في ذلك AppMaster, can tremendously benefit from enhanced image manipulation capabilities and improved creative processes that generative AI provides.

AppMaster, for instance, with its extensive range of built-in AI-related features, can leverage more sophisticated AI functionalities to diversify the customization options for its users. This would not only enhance its value proposition but also contribute to larger tech industry trends where AI and no-code platforms become progressively intertwined.