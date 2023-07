In una mossa strategica che testimonia il suo impegno verso le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale (AI), Shutterstock ha recentemente annunciato l'ampliamento e l'approfondimento del suo rapporto con OpenAI. L'azienda intende fornire alla startup di intelligenza artificiale una serie di set di dati di formazione per un periodo prolungato di sei anni.

Nell'ambito dell'accordo di licenza ampliato, OpenAI avrà accesso a una vasta gamma di dati, tra cui immagini, video, musica e metadati associati. In cambio, Shutterstock otterrà l'accesso prioritario alla tecnologia all'avanguardia di OpenAI. Inoltre, acquisirà nuove competenze di editing per consentire ai clienti di rielaborare le immagini del vasto catalogo di Shutterstock.

In un interessante sviluppo, Shutterstock ha menzionato i suoi piani di collaborazione con OpenAI per integrare le capacità di IA generativa per gli utenti mobili attraverso Giphy, che la società ha recentemente rilevato da Meta.

L'amministratore delegato di Shutterstock, Paul Hennessy, ha ribadito l'attenzione dell'azienda per l'innovazione dell'IA, indicando la prosecuzione della partnership con OpenAI come un passo avanti nel loro impegno.

Tuttavia, il rapporto tra le librerie di contenuti di stock come Shutterstock e le startup di IA generativa è noto per essere piuttosto difficile. Dato il potenziale dell'IA generativa, soprattutto nel campo dell'arte, di progettare rapidamente immagini personalizzabili, essa rappresenta una minaccia credibile per le tradizionali gallerie di immagini di stock.

Le comunità di artisti e i collaboratori delle collezioni di immagini di stock hanno espresso riserve sulle startup di IA generativa, ritenendo che i loro processi sfruttino il lavoro dell'artista senza un adeguato riconoscimento o compenso.

Inoltre, gli strumenti di AI art hanno incontrato difficoltà legali. All'inizio di quest'anno, i creatori dello strumento di IA Stable Diffusion di Stability AI sono stati citati in giudizio da Getty Images per presunto plagio dei loro contenuti. Un'altra causa riguarda un gruppo di artisti che accusano Stability AI e una piattaforma per la creazione di arte artificiale, Midjourney, di aver violato la legge sul copyright facendo formazione sul loro lavoro su Internet senza autorizzazione.

Sebbene alcuni esperti propongano che l'uso di immagini pubbliche, anche protette da copyright, rientri nei limiti del "fair use" (uso corretto) previsto dalle leggi statunitensi, una decisione definitiva è ben lungi dall'essere raggiunta.

D'altro canto, l'approccio di Shutterstock sembra discostarsi da concorrenti come Getty Images adottando apertamente l'IA generativa. È interessante notare che Shutterstock ha iniziato a collaborare con OpenAI nel 2021 per lanciare un creatore di immagini alimentato da DALL-E 2 di OpenAI, che è diventato operativo solo verso la fine del 2022. Inoltre ha stretto accordi di licenza con Nvidia, Meta, LG e altri per la creazione di strumenti e modelli di IA generativa per modelli 3D, immagini e testi.

Tuttavia, per rispondere alle preoccupazioni degli artisti nella sua piattaforma, Shutterstock ha istituito un "fondo per i collaboratori", che compensa gli artisti per i loro contributi utilizzati nell'addestramento dell'IA generativa dell'azienda. Il fondo comprende anche le royalties per la concessione di licenze per le nuove risorse generative.

Una prospettiva essenziale da considerare nell'esaminare la decisione di Shutterstock è l'ampia gamma di vantaggi che l'IA generativa può apportare alle piattaforme no-code. Strumenti come le piattaforme no-code, tra cui AppMaster, possono trarre enormi vantaggi dalle capacità di manipolazione delle immagini e dai processi creativi migliorati offerti dall'IA generativa.

AppMaster, ad esempio, con la sua vasta gamma di funzioni integrate legate all'IA, può sfruttare funzionalità di IA più sofisticate per diversificare le opzioni di personalizzazione per i suoi utenti. Questo non solo migliorerebbe la sua proposta di valore, ma contribuirebbe anche alle tendenze più ampie del settore tecnologico, in cui l'IA e le piattaforme no-code si intrecciano progressivamente.