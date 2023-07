কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত সমাধানের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে একটি কৌশলগত পদক্ষেপে, Shutterstock সম্প্রতি OpenAI এর সাথে তার সম্পর্ককে প্রশস্ত এবং গভীর করার ঘোষণা দিয়েছে। কোম্পানী AI স্টার্টআপকে ছয় বছরের বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ ডেটাসেটের একটি অ্যারের সাথে সরবরাহ করতে চায়।

তাদের বর্ধিত লাইসেন্সিং চুক্তির একটি অংশ, OpenAI ছবি, ভিডিও, সঙ্গীত এবং সংশ্লিষ্ট মেটাডেটা সহ বিস্তৃত ডেটার অ্যারেতে অ্যাক্সেস পাবে। বিনিময়ে, Shutterstock OpenAI-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে অগ্রাধিকার পাবে। এটি গ্রাহকদের Shutterstock এর বিশাল ক্যাটালগ থেকে চিত্রগুলিকে পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য নতুন সম্পাদনা দক্ষতা অর্জন করবে।

একটি আকর্ষণীয় বিকাশে, শাটারস্টক Giphy মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য জেনারেটিভ এআই ক্ষমতাগুলিকে একীভূত করতে OpenAI-এর সাথে সহযোগিতা করার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে যা কোম্পানিটি সম্প্রতি মেটা থেকে গ্রহণ করেছে।

শাটারস্টক সিইও, Paul Hennessy, AI উদ্ভাবনের উপর কোম্পানির ফোকাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন, ওপেনএআই-এর সাথে অব্যাহত অংশীদারিত্বকে তাদের প্রচেষ্টায় একটি পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তবুও, শাটারস্টক এবং জেনারেটিভ এআই স্টার্টআপের মতো স্টক কন্টেন্ট লাইব্রেরিগুলির মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা পাথুরে বলে পরিচিত। জেনারেটিভ এআই-এর সম্ভাবনা, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে, দ্রুত কাস্টমাইজযোগ্য ছবি ডিজাইন করার জন্য, এটি ঐতিহ্যবাহী স্টক গ্যালারির জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য হুমকি উপস্থাপন করে।

শিল্পী সম্প্রদায় এবং স্টক ইমেজ সংগ্রহে অবদানকারীরা জেনারেটিভ AI স্টার্টআপ সম্পর্কে রিজার্ভেশন প্রকাশ করেছে, মনে করে যে তাদের প্রক্রিয়াগুলি উপযুক্ত স্বীকৃতি বা পারিশ্রমিক ছাড়াই শিল্পীর কাজকে শোষণ করে।

উপরন্তু, এআই আর্ট টুলস আইনি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে, এআই আর্ট টুল স্টেবল ডিফিউশন ফ্রম স্টেবিলিটি এআই-এর নির্মাতাদের বিরুদ্ধে তাদের বিষয়বস্তু চুরির অভিযোগে গেটি ইমেজেসের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। আরেকটি মামলায় শিল্পীদের একটি দল জড়িত রয়েছে যারা Stability AI এর সাথে একটি এআই আর্ট ক্রিয়েশন প্ল্যাটফর্ম, মিডজার্নি, অনুমতি ছাড়াই তাদের ইন্টারনেট-ভিত্তিক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে।

যেখানে কিছু বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব করেন যে সর্বজনীন, এমনকি কপিরাইটযুক্ত ছবি ব্যবহার করা মার্কিন আইনের মধ্যে 'ন্যায্য ব্যবহারের' সীমার মধ্যে পড়ে, একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অনেক দূরে।

অন্যদিকে, শাটারস্টকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ্যে জেনারেটিভ এআই গ্রহণ করে গেটি ইমেজের মতো প্রতিযোগীদের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, Shutterstock ওপেনএআই এর DALL-E 2 দ্বারা চালিত একটি ইমেজ ক্রিয়েটর চালু করতে 2021 সালে OpenAI এর সাথে প্রথম সহযোগিতা শুরু করে, যেটি শুধুমাত্র 2022 সালের শেষের দিকে চালু হয়। তারা জেনারেটিভ তৈরির জন্য Nvidia, Meta, LG এর সাথে লাইসেন্সিং চুক্তিও স্থাপন করেছে। 3D মডেল, ছবি এবং টেক্সট জুড়ে AI টুল এবং মডেল।

তারপরও, তার প্ল্যাটফর্মে শিল্পীদের উদ্বেগ মোকাবেলা করার জন্য, শাটারস্টক একটি 'অবদানকারী তহবিল' স্থাপন করে, যা শিল্পীদের তাদের অবদানের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় যা কোম্পানির জেনারেটিভ এআই প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এটি নতুন উৎপাদিত সম্পদের জন্য লাইসেন্সিং সম্পর্কিত চলমান রয়্যালটিও অন্তর্ভুক্ত করে।

