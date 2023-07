In een strategische zet die zijn toewijding aan kunstmatige intelligentie (AI) - aangedreven oplossingen aangeeft, kondigde Shutterstock onlangs de verbreding en verdieping van zijn relatie met OpenAI aan. Het bedrijf is van plan om de AI-startup te voorzien van een reeks trainingsdatasets voor een langere periode van zes jaar.

Als onderdeel van hun uitgebreide licentieovereenkomst krijgt OpenAI toegang tot een uitgebreide reeks gegevens, waaronder afbeeldingen, video's, muziek en bijbehorende metadata. In ruil krijgt Shutterstock voorrang bij de toegang tot OpenAI's geavanceerde technologie. Het zal ook nieuwe bewerkingscompetenties verwerven waarmee klanten afbeeldingen uit de uitgebreide catalogus van Shutterstock kunnen bewerken.

In een interessante ontwikkeling noemde Shutterstock zijn plannen om samen te werken met OpenAI om generatieve AI-mogelijkheden te integreren voor mobiele gebruikers via Giphy, dat het bedrijf onlangs heeft overgenomen van Meta.

De CEO van Shutterstock, Paul Hennessy, herhaalde de focus van het bedrijf op AI-innovatie en noemde de verdere samenwerking met OpenAI een stap voorwaarts in hun streven.

Desondanks staat de relatie tussen stock content bibliotheken zoals Shutterstock en generatieve AI startups bekend als enigszins stroef. Gezien het potentieel van generatieve AI, vooral op het gebied van kunst, om snel aanpasbare afbeeldingen te ontwerpen, vormt het een geloofwaardige bedreiging voor de traditionele stockbibliotheken.

Kunstenaarsgemeenschappen en bijdragers aan stockbeeldencollecties hebben hun bedenkingen geuit over generatieve AI-startups, omdat ze het gevoel hebben dat hun processen het werk van de kunstenaar exploiteren zonder gepaste erkenning of beloning.

Daarnaast hebben AI-kunsttools te maken gehad met juridische problemen. Eerder dit jaar werden de makers van de AI-kunsttool Stable Diffusion van Stability AI aangeklaagd door Getty Images omdat ze hun content geplagieerd zouden hebben. Een andere rechtszaak gaat over een groep kunstenaars die Stability AI samen met een AI-kunstcreatieplatform, Midjourney, beschuldigen van het schenden van de auteurswet door zonder toestemming te trainen op hun op internet gebaseerde werk.

Hoewel sommige experts stellen dat het gebruik van openbare, zelfs auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, binnen de grenzen van 'fair use' valt binnen de Amerikaanse wetgeving, is een definitieve beslissing nog ver weg.

Aan de andere kant lijkt de aanpak van Shutterstock af te wijken van concurrenten als Getty Images door openlijk gebruik te maken van generatieve AI. Interessant is dat Shutterstock in 2021 voor het eerst is gaan samenwerken met OpenAI om een image creator te lanceren die wordt aangedreven door OpenAI's DALL-E 2, die pas tegen het einde van 2022 operationeel werd. Ze hebben ook licentieovereenkomsten gesloten met onder andere Nvidia, Meta en LG voor het maken van generatieve AI-tools en -modellen voor 3D-modellen, afbeeldingen en tekst.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van artiesten op het platform, heeft Shutterstock een 'contributor fund' opgezet, dat artiesten compenseert voor hun bijdragen die worden gebruikt bij het trainen van de generatieve AI van het bedrijf. Het omvat ook lopende royalty's met betrekking tot licenties voor nieuwe generatieve middelen.

Een essentieel perspectief bij het bestuderen van de beslissing van Shutterstock is het brede scala aan voordelen die generatieve AI kan bieden aan no-code platforms. Tools zoals no-code platforms, waaronder AppMaster, kunnen enorm profiteren van de verbeterde beeldmanipulatiemogelijkheden en creatieve processen die generatieve AI biedt.

AppMasterBijvoorbeeld, met zijn uitgebreide reeks ingebouwde AI-gerelateerde functies, kan het meer geavanceerde AI-functionaliteiten gebruiken om de aanpassingsopties voor zijn gebruikers te diversifiëren. Dit zou niet alleen zijn waardepropositie verbeteren, maar ook bijdragen aan grotere trends in de technologie-industrie waarbij AI en no-code platforms steeds meer met elkaar verweven raken.