인공 지능(AI) 기반 솔루션에 대한 약속을 나타내는 전략적 움직임에서 Shutterstock은 최근 OpenAI와의 관계를 확대하고 심화한다고 발표했습니다. 이 회사는 AI 스타트업에 6년의 연장된 기간 동안 일련의 교육 데이터 세트를 제공할 계획입니다.

확장된 라이센스 계약의 일부로 OpenAI는 이미지, 비디오, 음악 및 관련 메타데이터를 포함한 광범위한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 그 대가로 Shutterstock은 OpenAI의 최신 기술에 우선적으로 액세스할 수 있습니다. 또한 고객이 Shutterstock의 방대한 카탈로그에서 이미지를 리엔지니어링할 수 있도록 새로운 편집 역량을 확보할 것입니다.

흥미로운 개발에서 Shutterstock은 회사가 최근 Meta에서 인수한 Giphy 통해 모바일 사용자를 위한 생성 AI 기능을 통합하기 위해 OpenAI와 협력할 계획을 언급했습니다.

Shutterstock의 CEO인 Paul Hennessy 는 AI 혁신에 대한 회사의 초점을 재차 강조하면서 OpenAI와의 지속적인 파트너십을 그들의 노력의 한 걸음으로 표시했습니다.

그럼에도 불구하고 Shutterstock과 같은 스톡 콘텐츠 라이브러리와 제너레이티브 AI 스타트업 간의 관계는 다소 불안정한 것으로 알려져 있습니다. 특히 예술 영역에서 맞춤형 이미지를 신속하게 디자인할 수 있는 생성 AI의 잠재력을 감안할 때 전통적인 스톡 갤러리에 확실한 위협이 됩니다.

아티스트 커뮤니티와 스톡 이미지 컬렉션의 기고자들은 제너레이티브 AI 스타트업에 대한 의구심을 표명했으며, 그들의 프로세스가 적절한 인정이나 보상 없이 아티스트의 작업을 악용한다고 생각했습니다.

또한 AI 아트 도구는 법적 어려움에 직면했습니다. 올해 초 Stability AI의 AI 예술 도구 Stable Diffusion의 제작자는 콘텐츠 표절 혐의로 Getty Images에 의해 고소당했습니다. 또 다른 소송에는 Stability AI 와 AI 예술 창작 플랫폼 Midjourney가 허가 없이 인터넷 기반 작업을 교육하여 저작권법을 위반했다고 비난하는 아티스트 그룹이 포함됩니다.

일부 전문가들은 저작권이 있는 이미지를 포함하여 공개된 이미지를 사용하는 것이 미국 법률 내에서 '공정 사용'의 범위에 해당한다고 제안하지만 명확한 결정을 내리려면 아직 멀었습니다.

반면 셔터스톡의 접근 방식은 제너레이티브 AI를 공개적으로 채택함으로써 게티 이미지와 같은 경쟁사와 차별화되는 것으로 보인다. 흥미롭게도 Shutterstock은 2021년에 처음으로 OpenAI와의 협력을 시작하여 OpenAI의 DALL-E 2로 구동되는 이미지 생성기를 출시했습니다. 이 이미지 생성기는 2022년 말경에만 운영되었습니다. 그들은 또한 Nvidia, Meta, LG와 라이선스 계약을 맺어 제너레이션 생성 3D 모델, 이미지 및 텍스트 전반에 걸친 AI 도구 및 모델.

그럼에도 불구하고 플랫폼에서 아티스트의 우려를 해결하기 위해 Shutterstock은 아티스트가 회사의 생성 AI 교육에 사용된 기여에 대해 보상하는 '기여자 기금'을 설정했습니다. 또한 새로 생성되는 자산에 대한 라이선싱과 관련된 지속적인 로열티도 포함됩니다.

