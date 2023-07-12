近日，Shutterstock宣布扩大并深化与OpenAI的合作关系，这一战略举措标志着Shutterstock对人工智能（AI）解决方案的承诺。该公司计划在六年内向这家人工智能初创公司提供一系列训练数据集。

作为扩大许可协议的一部分，OpenAI将获得大量数据，包括图片、视频、音乐和相关元数据。作为回报，Shutterstock将优先使用OpenAI的先进技术。它还将获得新的编辑能力，使客户能够对Shutterstock庞大目录中的图片进行再加工。

一个有趣的发展是，Shutterstock提到其计划与OpenAI合作，通过Giphy为移动用户整合生成AI功能。

Shutterstock首席执行官保罗-轩尼诗（Paul Hennessy）重申了该公司对人工智能创新的关注，并表示与OpenAI的持续合作是他们努力的一步。

然而，众所周知，Shutterstock等图片库与人工智能初创公司之间的关系并不融洽。鉴于生成式人工智能（尤其是在艺术领域）在快速设计可定制图像方面的潜力，它对传统图库构成了可靠的威胁。

艺术家社区和图片库的贡献者对生成式人工智能初创公司持保留态度，他们认为这些公司的流程利用了艺术家的作品，却没有给予适当的认可或报酬。

此外，人工智能艺术工具还面临法律难题。今年早些时候，Stability AI公司的人工智能艺术工具Stable Diffusion的创造者被盖蒂图片公司（Getty Images）起诉，指控他们剽窃其内容。另一起诉讼涉及一群艺术家指控Stability AI和人工智能艺术创作平台Midjourney未经许可对他们的网络作品进行培训，从而违反了版权法。

尽管一些专家建议，使用公共图片，甚至是受版权保护的图片，属于美国法律规定的 "合理使用 "范围，但目前还远未做出明确的决定。

另一方面，Shutterstock的做法似乎与Getty Images等竞争对手不同，它公开采用了人工智能生成技术。有趣的是，Shutterstock在2021年首次与OpenAI展开合作，推出了由OpenAI的DALL-E 2驱动的图像创建器，该创建器直到2022年底才开始运行。他们还与Nvidia、Meta、LG等公司达成了授权协议，用于创建生成式人工智能工具和模型，涵盖3D模型、图像和文本。

不过，为了解决平台上艺术家的担忧，Shutterstock设立了一个 "贡献者基金"，用于补偿艺术家为训练公司的生成式人工智能所做的贡献。该基金还包括与新生成资产许可相关的持续版税。

在研究Shutterstock的决定时，需要考虑的一个重要视角是，生成式人工智能可以为no-code 。像无代码平台这样的工具，包括AppMaster ，可以从生成式人工智能提供的增强的图像处理能力和改进的创意流程中获益匪浅。

AppMaster例如，拥有广泛的内置人工智能相关功能的《......》可以利用更复杂的人工智能功能，为用户提供多样化的定制选项。这不仅将提升其价值主张，还将推动人工智能和no-code 平台逐渐相互交织的更大科技行业趋势。