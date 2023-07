कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक रणनीतिक कदम में, शटरस्टॉक ने हाल ही में ओपनएआई के साथ अपने संबंधों को व्यापक और गहरा करने की घोषणा की। कंपनी का इरादा छह साल की विस्तारित अवधि में AI स्टार्टअप को प्रशिक्षण डेटासेट की एक श्रृंखला प्रदान करने का है।

उनके विस्तारित लाइसेंसिंग समझौते का एक हिस्सा, ओपनएआई को छवियों, वीडियो, संगीत और संबंधित मेटाडेटा सहित डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिलेगी। बदले में, शटरस्टॉक को ओपनएआई की अत्याधुनिक तकनीक तक प्राथमिकता पहुंच प्राप्त होगी। यह ग्राहकों को शटरस्टॉक के विशाल कैटलॉग से छवियों को फिर से तैयार करने की अनुमति देने के लिए नई संपादन दक्षताएं भी हासिल करेगा।

एक दिलचस्प विकास में, शटरस्टॉक ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए Giphy के माध्यम से जेनरेटिव AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए OpenAI के साथ सहयोग करने की अपनी योजना का उल्लेख किया, जिसे कंपनी ने हाल ही में मेटा से लिया है।

शटरस्टॉक के सीईओ, Paul Hennessy एआई नवाचार पर कंपनी के फोकस को दोहराया, ओपनएआई के साथ निरंतर साझेदारी को उनके प्रयास में एक कदम आगे के रूप में चिह्नित किया।

फिर भी, शटरस्टॉक जैसी स्टॉक सामग्री लाइब्रेरी और जेनरेटिव एआई स्टार्टअप के बीच संबंध कुछ हद तक पथरीले माने जाते हैं। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में, अनुकूलन योग्य छवियों को तेजी से डिजाइन करने के लिए जेनेरिक एआई की क्षमता को देखते हुए, यह पारंपरिक स्टॉक गैलरी के लिए एक विश्वसनीय खतरा प्रस्तुत करता है।

कलाकार समुदायों और स्टॉक छवि संग्रह में योगदानकर्ताओं ने जेनरेटिव AI स्टार्टअप के बारे में आपत्ति व्यक्त की है, उनका मानना ​​है कि उनकी प्रक्रियाएं उचित स्वीकृति या पारिश्रमिक के बिना कलाकार के काम का शोषण करती हैं।

इसके अतिरिक्त, एआई कला उपकरणों को कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस साल की शुरुआत में, स्टेबिलिटी एआई से एआई आर्ट टूल स्टेबल डिफ्यूजन के रचनाकारों पर कथित तौर पर उनकी सामग्री चोरी करने के लिए गेटी इमेजेज द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। एक अन्य मुकदमे में कलाकारों के एक समूह ने Stability AI और एआई कला निर्माण मंच, मिडजर्नी पर बिना अनुमति के अपने इंटरनेट-आधारित काम पर प्रशिक्षण देकर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

जबकि कुछ विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि सार्वजनिक, यहां तक ​​कि कॉपीराइट की गई छवियों का उपयोग करना, अमेरिकी कानूनों के तहत 'उचित उपयोग' की सीमा के अंतर्गत आता है, एक निश्चित निर्णय तक पहुंचना अभी बाकी है।

दूसरी ओर, खुले तौर पर जेनेरिक एआई को अपनाकर शटरस्टॉक का दृष्टिकोण गेटी इमेजेज जैसे प्रतिस्पर्धियों से भिन्न प्रतीत होता है। दिलचस्प बात यह है कि शटरस्टॉक ने सबसे पहले 2021 में OpenAI के DALL-E 2 द्वारा संचालित एक छवि निर्माता को लॉन्च करने के लिए OpenAI के साथ सहयोग शुरू किया था, जो 2022 के अंत में ही चालू हो गया था। उन्होंने जेनरेटर बनाने के लिए Nvidia, Meta, LG सहित अन्य के साथ लाइसेंसिंग सौदे भी स्थापित किए हैं। 3डी मॉडल, छवियों और टेक्स्ट में एआई उपकरण और मॉडल।

फिर भी, अपने मंच में कलाकारों की चिंताओं को दूर करने के लिए, शटरस्टॉक ने एक 'योगदानकर्ता कोष' की स्थापना की, जो कलाकारों को कंपनी के जेनरेटर एआई के प्रशिक्षण में उपयोग किए गए उनके योगदान के लिए मुआवजा देता है। इसमें नई उत्पादक संपत्तियों के लिए लाइसेंसिंग से संबंधित चल रही रॉयल्टी भी शामिल है।

