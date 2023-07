Shutterstock a récemment annoncé l'élargissement et l'approfondissement de ses relations avec OpenAI, ce qui témoigne de son engagement en faveur des solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a l'intention de fournir à la startup spécialisée dans l'IA un ensemble de données d'entraînement sur une période prolongée de six ans.

Dans le cadre de cet accord de licence élargi, OpenAI aura accès à un large éventail de données, notamment des images, des vidéos, de la musique et les métadonnées associées. En retour, Shutterstock bénéficiera d'un accès prioritaire à la technologie de pointe d'OpenAI. Elle acquerra également de nouvelles compétences en matière d'édition pour permettre aux clients de remanier les images du vaste catalogue de Shutterstock.

Il est intéressant de noter que Shutterstock a fait part de son intention de collaborer avec OpenAI pour intégrer des capacités d'IA générative pour les utilisateurs mobiles via Giphy, que l'entreprise a récemment racheté à Meta.

Le PDG de Shutterstock, Paul Hennessy, a réaffirmé l'importance accordée par l'entreprise à l'innovation dans le domaine de l'IA, soulignant que la poursuite du partenariat avec OpenAI constituait un pas en avant dans ce domaine.

Néanmoins, les relations entre les bibliothèques de contenus tels que Shutterstock et les startups spécialisées dans l'IA générative sont connues pour être quelque peu difficiles. Étant donné le potentiel de l'IA générative, en particulier dans le domaine de l'art, pour concevoir rapidement des images personnalisables, elle représente une menace crédible pour les galeries d'images traditionnelles.

Les communautés d'artistes et les contributeurs aux collections d'images de stock ont exprimé des réserves à l'égard des startups d'IA générative, estimant que leurs processus exploitent le travail de l'artiste sans reconnaissance ou rémunération appropriée.

En outre, les outils artistiques d'IA ont été confrontés à des difficultés juridiques. Au début de l'année, les créateurs de l'outil artistique d'IA Stable Diffusion de Stability AI ont été poursuivis par Getty Images pour avoir prétendument plagié leur contenu. Un autre procès concerne un groupe d'artistes qui accusent Stability AI et une plateforme de création artistique par IA, Midjourney, de violer la loi sur le droit d'auteur en s'entraînant sans autorisation sur leur travail basé sur l'internet.

Si certains experts estiment que l'utilisation d'images publiques, même protégées par des droits d'auteur, relève de la notion d'"usage loyal" au sens de la législation américaine, aucune décision définitive n'a encore été prise à ce sujet.

D'autre part, l'approche de Shutterstock semble s'écarter de celle de concurrents comme Getty Images en adoptant ouvertement l'IA générative. Il est intéressant de noter que Shutterstock a commencé à collaborer avec OpenAI en 2021 pour lancer un créateur d'images alimenté par DALL-E 2 d'OpenAI, qui n'est devenu opérationnel qu'à la fin de 2022. L'entreprise a également conclu des accords de licence avec Nvidia, Meta et LG, entre autres, pour la création d'outils et de modèles d'IA générative pour les modèles 3D, les images et le texte.

Néanmoins, pour répondre aux préoccupations des artistes sur sa plateforme, Shutterstock a mis en place un "fonds de contribution", qui rémunère les artistes pour leurs contributions utilisées dans la formation de l'IA générative de l'entreprise. Ce fonds comprend également des redevances permanentes liées à l'octroi de licences pour les nouveaux actifs génératifs.

Une perspective essentielle à prendre en compte lors de l'examen de la décision de Shutterstock est le large éventail d'avantages que l'IA générative peut apporter aux plateformes no-code. Les outils tels que les plateformes sans code, notamment AppMaster, peuvent énormément bénéficier des capacités de manipulation d'images et des processus créatifs améliorés qu'offre l'IA générative.

AppMasterPar exemple, le site Web de la Commission européenne, avec son large éventail de fonctions intégrées liées à l'IA, peut tirer parti de fonctionnalités d'IA plus sophistiquées pour diversifier les options de personnalisation offertes à ses utilisateurs. Cela permettrait non seulement d'améliorer sa proposition de valeur, mais aussi de contribuer aux tendances plus larges de l'industrie technologique, où les plateformes d'IA et no-code deviennent progressivement imbriquées.