Trong một động thái chiến lược thể hiện cam kết của mình đối với các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), Shutterstock gần đây đã thông báo về việc mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với OpenAI. Công ty dự định cung cấp cho công ty khởi nghiệp AI một loạt các bộ dữ liệu đào tạo trong khoảng thời gian kéo dài sáu năm.

Là một phần trong thỏa thuận cấp phép mở rộng của họ, OpenAI sẽ có quyền truy cập vào một mảng dữ liệu phong phú, bao gồm hình ảnh, video, nhạc và siêu dữ liệu liên quan. Đổi lại, Shutterstock sẽ có quyền truy cập ưu tiên vào công nghệ tiên tiến nhất của OpenAI. Nó cũng sẽ có được các năng lực chỉnh sửa mới để cho phép khách hàng tái cấu trúc các hình ảnh từ danh mục khổng lồ của Shutterstock.

Trong một sự phát triển thú vị, Shutterstock đã đề cập đến kế hoạch hợp tác với OpenAI để tích hợp các khả năng AI tổng quát cho người dùng di động thông qua Giphy mà công ty gần đây đã tiếp quản từ Meta.

Giám đốc điều hành Shutterstock, Paul Hennessy, đã nhắc lại trọng tâm của công ty là đổi mới AI, đánh dấu sự hợp tác liên tục với OpenAI như một bước tiến trong nỗ lực của họ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các thư viện nội dung chứng khoán như Shutterstock và các công ty khởi nghiệp AI sáng tạo được biết là hơi khó khăn. Với tiềm năng của AI tạo ra, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, để thiết kế các hình ảnh có thể tùy chỉnh nhanh chóng, nó là mối đe dọa đáng tin cậy đối với các phòng trưng bày chứng khoán truyền thống.

Các cộng đồng nghệ sĩ và những người đóng góp cho các bộ sưu tập hình ảnh lưu trữ đã bày tỏ sự dè dặt đối với các công ty khởi nghiệp AI sáng tạo, cảm thấy rằng các quy trình của họ khai thác tác phẩm của nghệ sĩ mà không có sự thừa nhận hoặc thù lao thích hợp.

Ngoài ra, các công cụ nghệ thuật AI đã gặp phải những khó khăn pháp lý. Đầu năm nay, những người tạo ra công cụ nghệ thuật AI Ổn định khuếch tán từ Ổn định AI đã bị Getty Images kiện vì cáo buộc đạo văn nội dung của họ. Một vụ kiện khác liên quan đến một nhóm nghệ sĩ cáo buộc Stability AI cùng với nền tảng sáng tạo nghệ thuật AI, Midjourney, vi phạm luật bản quyền bằng cách đào tạo tác phẩm dựa trên internet của họ mà không được phép.

Trong khi một số chuyên gia đề xuất rằng việc sử dụng hình ảnh công khai, thậm chí có bản quyền, nằm trong giới hạn 'sử dụng hợp lý' theo luật pháp Hoa Kỳ, thì còn lâu mới đạt được một quyết định rõ ràng.

Mặt khác, cách tiếp cận của Shutterstock dường như khác với các đối thủ cạnh tranh như Getty Images bằng cách công khai áp dụng AI tổng quát. Thật thú vị, Shutterstock lần đầu tiên bắt đầu hợp tác với OpenAI vào năm 2021 để ra mắt trình tạo hình ảnh được cung cấp bởi DALL-E 2 của OpenAI, chỉ bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối năm 2022. Họ cũng đã thiết lập các thỏa thuận cấp phép với Nvidia, Meta, LG trong số những công ty khác để tạo ra các sản phẩm sáng tạo. Các công cụ và mô hình AI trên các mô hình 3D, hình ảnh và văn bản.

Tuy nhiên, để giải quyết mối quan tâm của các nghệ sĩ trong nền tảng của mình, Shutterstock đã thành lập một "quỹ đóng góp", đền bù cho các nghệ sĩ vì những đóng góp của họ được sử dụng trong việc đào tạo AI tổng hợp của công ty. Nó cũng bao gồm tiền bản quyền liên tục liên quan đến việc cấp phép cho các tài sản mới sinh.

Một quan điểm thiết yếu cần xem xét khi xem xét quyết định của Shutterstock là rất nhiều lợi ích mà AI tạo ra có thể mang lại cho các nền tảng no-code. Các công cụ như nền tảng không mã , bao gồm cả AppMaster, can tremendously benefit from enhanced image manipulation capabilities and improved creative processes that generative AI provides.

AppMaster, for instance, with its extensive range of built-in AI-related features, can leverage more sophisticated AI functionalities to diversify the customization options for its users. This would not only enhance its value proposition but also contribute to larger tech industry trends where AI and no-code platforms become progressively intertwined.