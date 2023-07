Num movimento estratégico que significa o seu compromisso com soluções baseadas em inteligência artificial (IA), a Shutterstock anunciou recentemente o alargamento e aprofundamento da sua relação com a OpenAI. A empresa pretende fornecer à startup de IA uma série de conjuntos de dados de treinamento durante um período prolongado de seis anos.

Como parte do acordo de licenciamento alargado, a OpenAI terá acesso a uma vasta gama de dados, incluindo imagens, vídeos, música e metadados associados. Em contrapartida, a Shutterstock terá acesso prioritário à tecnologia de ponta da OpenAI. Adquirirá também novas competências de edição para permitir que os clientes efectuem a reengenharia de imagens do vasto catálogo da Shutterstock.

Num desenvolvimento interessante, a Shutterstock mencionou os seus planos de colaborar com a OpenAI para integrar capacidades de IA generativa para utilizadores móveis através do Giphy, que a empresa adquiriu recentemente da Meta.

O CEO da Shutterstock, Paul Hennessy, reiterou o foco da empresa na inovação da IA, marcando a parceria contínua com a OpenAI como um passo em frente no seu esforço.

No entanto, a relação entre as bibliotecas de conteúdos de stock, como a Shutterstock, e as startups de IA generativa é conhecida por ser um pouco instável. Dado o potencial da IA generativa, especialmente no domínio da arte, para conceber rapidamente imagens personalizáveis, esta representa uma ameaça credível para as galerias de stock tradicionais.

As comunidades de artistas e os colaboradores de colecções de imagens de arquivo manifestaram reservas em relação às empresas de IA generativa, considerando que os seus processos exploram o trabalho do artista sem o devido reconhecimento ou remuneração.

Além disso, as ferramentas artísticas de IA têm enfrentado dificuldades legais. No início deste ano, os criadores da ferramenta de arte de IA Stable Diffusion da Stability AI foram processados pela Getty Images por alegadamente plagiarem o seu conteúdo. Outra ação judicial envolve um grupo de artistas que acusa a Stability AI, juntamente com uma plataforma de criação de arte com IA, a Midjourney, de violar a lei dos direitos de autor ao treinar o seu trabalho na Internet sem autorização.

Embora alguns especialistas proponham que a utilização de imagens públicas, mesmo protegidas por direitos de autor, se enquadra no âmbito da "utilização justa" da legislação dos EUA, está longe de se chegar a uma decisão definitiva.

Por outro lado, a abordagem da Shutterstock parece divergir de concorrentes como a Getty Images, adoptando abertamente a IA generativa. Curiosamente, a Shutterstock iniciou colaborações com a OpenAI em 2021 para lançar um criador de imagens alimentado pelo DALL-E 2 da OpenAI, que se tornou operacional apenas no final de 2022. Eles também estabeleceram acordos de licenciamento com a Nvidia, Meta, LG, entre outros, para a criação de ferramentas e modelos de IA generativa em modelos 3D, imagens e texto.

Ainda assim, para responder às preocupações dos artistas na sua plataforma, a Shutterstock criou um "fundo de contribuidores", que compensa os artistas pelas suas contribuições utilizadas no treino da IA generativa da empresa. Também inclui royalties contínuos relevantes para o licenciamento de novos activos generativos.

Uma perspetiva essencial a considerar ao examinar a decisão da Shutterstock é a vasta gama de benefícios que a IA generativa pode trazer às plataformas no-code. Ferramentas como as plataformas sem código, incluindo AppMaster, podem beneficiar imenso das capacidades melhoradas de manipulação de imagens e dos processos criativos melhorados que a IA generativa proporciona.

AppMasterA plataforma de software sem código, por exemplo, com a sua vasta gama de características integradas relacionadas com a IA, pode tirar partido de funcionalidades de IA mais sofisticadas para diversificar as opções de personalização para os seus utilizadores. Isto não só melhoraria a sua proposta de valor, como também contribuiria para as tendências mais amplas do sector tecnológico, em que a IA e as plataformas no-code se tornam progressivamente interligadas.