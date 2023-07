Dalam langkah strategis yang menandakan komitmennya terhadap solusi yang didukung kecerdasan buatan (AI), Shutterstock baru-baru ini mengumumkan perluasan dan pendalaman hubungannya dengan OpenAI. Perusahaan bermaksud untuk memasok startup AI dengan serangkaian dataset pelatihan selama rentang waktu yang diperpanjang selama enam tahun.

Sebagai bagian dari perjanjian lisensi yang diperluas, OpenAI akan mendapatkan akses ke berbagai data, termasuk gambar, video, musik, dan metadata terkait. Sebagai imbalannya, Shutterstock akan mendapatkan akses prioritas ke teknologi canggih OpenAI. Itu juga akan memperoleh kompetensi pengeditan baru untuk memungkinkan pelanggan merekayasa ulang gambar dari katalog besar Shutterstock.

Dalam perkembangan yang menarik, Shutterstock menyebutkan rencananya untuk berkolaborasi dengan OpenAI untuk mengintegrasikan kemampuan AI generatif untuk pengguna seluler melalui Giphy yang baru-baru ini diambil alih perusahaan dari Meta.

CEO Shutterstock, Paul Hennessy, menegaskan kembali fokus perusahaan pada inovasi AI, menandai kemitraan lanjutan dengan OpenAI sebagai langkah maju dalam upaya mereka.

Namun demikian, hubungan antara pustaka konten stok seperti Shutterstock dan startup AI generatif diketahui agak sulit. Mengingat potensi AI generatif, terutama di bidang seni, untuk mendesain gambar yang dapat disesuaikan dengan cepat, hal itu menghadirkan ancaman yang kredibel bagi galeri stok tradisional.

Komunitas artis dan kontributor koleksi gambar stok telah menyatakan keberatan tentang startup AI generatif, merasa bahwa proses mereka mengeksploitasi karya artis tanpa pengakuan atau remunerasi yang sesuai.

Selain itu, alat seni AI menghadapi kesulitan hukum. Awal tahun ini, pembuat alat seni AI Stable Diffusion from Stability AI digugat oleh Getty Images karena diduga menjiplak konten mereka. Gugatan lain melibatkan sekelompok seniman yang menuduh Stability AI bersama dengan platform kreasi seni AI, Midjourney, melanggar undang-undang hak cipta dengan melatih karya berbasis internet mereka tanpa izin.

Sementara beberapa ahli mengusulkan bahwa penggunaan publik, bahkan gambar berhak cipta, berada dalam batas 'penggunaan wajar' dalam undang-undang AS, keputusan pasti masih jauh dari tercapai.

Di sisi lain, pendekatan Shutterstock tampaknya menyimpang dari pesaing seperti Getty Images dengan mengadopsi AI generatif secara terbuka. Menariknya, Shutterstock pertama kali memulai kolaborasi dengan OpenAI pada tahun 2021 untuk meluncurkan pembuat gambar yang ditenagai oleh DALL-E 2 OpenAI, yang baru beroperasi sekitar akhir tahun 2022. Mereka juga telah membuat perjanjian lisensi dengan Nvidia, Meta, LG antara lain untuk membuat generatif Alat dan model AI di seluruh model 3D, gambar, dan teks.

Namun, untuk mengatasi kekhawatiran para seniman di platformnya, Shutterstock membuat 'dana kontributor', yang memberi kompensasi kepada seniman atas kontribusi mereka yang digunakan dalam pelatihan AI generatif perusahaan. Ini juga termasuk royalti berkelanjutan yang relevan dengan lisensi untuk aset generatif baru.

