Microsoft, sanal toplantılar sırasında kullanıcı deneyimini iyileştiren Teams masaüstü uygulaması için gelişmiş uzamsal ses teknolojisinin geniş bir uygulamasını duyurdu. Şu anda hem Windows hem de macOS sunulan en son özellik, Apple'ın FaceTime tarafından benimsenen uzamsal ses ahlakını yansıtıyor.

Microsoft'un uzamsal ses sürümü, dinleme deneyimlerini, arama sırasında her katılımcının sesinin farklı, benzersiz şekilde tanımlanabilir konumlardan yayıldığı bir boyuta taşıyor. Bu işitsel sunum, ekrandaki konumlarına bağlı olarak katılımcıların görsel temsiliyle doğrudan ilişkilidir.

Microsoft'tan Hong Sodoma açıkladığı gibi, Teams Spatial Audio, her bir katılımcının ses algısını video tezahürleriyle daha da koordine ederek kullanıcıların konuşmacıları daha zahmetsizce tanımlamasını sağlar. Birden çok katılımcı aynı anda konuşurken daha iyi anlamalarını sağlayarak toplantı yorgunluğunu ve bilişsel yükü azaltır.

Ancak Microsoft, verimli ve sürükleyici ses arayışında, uzamsal sesi Bluetooth kulaklıklar ve kulaklıklarla entegre etme zorluğuyla karşı karşıyadır. Sodoma, uzamsal sesin keyfini çıkarmak için kablolu kulaklıklar veya stereo özellikli dizüstü bilgisayarlar gibi stereo özellikli bir cihaza ihtiyacınız olduğu konusunda uyardı. Ayrıca, protokol sınırlamalarına bağlı sorunların Bluetooth cihazları için mevcut desteği etkilediğini belirtti.

Microsoft'un bu sınırlamayı ele almayı planladığı bildiriliyor. Sodoma, Stereo özellikli Bluetooth cihazlarıyla birlikte gelen yeni nesil LE Audio desteğine bakıyoruz. İdeal olarak, kullanıcılar bir USB donanım kilidi aracılığıyla bağlanırlarsa, kablosuz kulaklıklarıyla uzamsal sesi kullanabilirler. Bu zorluk, henüz bu özelliği benimseyemeyen tamamen Bluetooth özellikli cihazlarda yaygın olmaya devam ediyor.

Gelişmekte olan bir teknoloji olan LE Audio'nun, hem kaynak cihazdan hem de ses aksesuarından destek alması koşuluyla, önümüzdeki aylarda Teams'in uzamsal sesiyle kablosuz olarak uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Uyumluluğu sağlamak için kulaklıklarını güncelleyen Samsung, Sony, OnePlus, EarFun gibi birçok üretici tarafından şimdiden onaylanıyor.

Son zamanlarda, Windows 11 desteğini Bluetooth LE de genişletti ve bu, Teams'in uzamsal sesinin söz konusu kulaklıklarla kablosuz olarak er ya da geç uyumlu olma olasılığının yüksek olduğunu ima etti.

