أعلنت Microsoft عن تطبيق واسع لتقنية الصوت المكاني المتقدمة الخاصة بها لتطبيق Teams لسطح المكتب ، مما يعزز تجربة المستخدم أثناء الاجتماعات الافتراضية. تم طرح أحدث ميزة حاليًا على كل من Windows و macOS ، وهي تعكس روح الصوت المكاني التي تتبناها Apple's FaceTime.

تأخذ نسخة Microsoft من الصوت المكاني تجارب الاستماع إلى بُعد حيث يبدو أن صوت كل مشارك أثناء المكالمة يشع من مواقف مميزة ومميزة بشكل فريد. يرتبط هذا التمثيل السمعي مباشرة بالتمثيل المرئي للمشاركين ، بناءً على موقعهم على الشاشة.

كما أوضح Hong Sodoma من Microsoft ، تعمل Teams Spatial Audio على تنسيق الإدراك الصوتي لكل مشارك مع مظهر الفيديو الخاص به ، وبالتالي تمكين المستخدمين من تحديد المتحدثين بسهولة أكبر. يسمح لهم بالفهم بشكل أفضل عندما يتحدث العديد من المشاركين في وقت واحد ، مما يقلل من إجهاد الاجتماع والعبء المعرفي.

ومع ذلك ، تواجه Microsoft التحدي المتمثل في دمج الصوت المكاني مع سماعات الأذن وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth في سعيها للحصول على صوت غامر فعال. أنت بحاجة إلى جهاز قادر على الاستريو مثل سماعات الرأس السلكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بقدرات استريو للاستمتاع بالصوت المكاني ، كما حذرت Sodoma. كما أشار إلى أن المشكلات المرتبطة بقيود البروتوكول تؤثر على الدعم الحالي لأجهزة Bluetooth.

يقال إن Microsoft لديها خطط لمعالجة هذا القيد. ذكر Sodoma ، أننا نتطلع إلى دعم الجيل التالي من LE Audio الذي يأتي مع أجهزة Bluetooth التي تدعم الاستريو. من الناحية المثالية ، يمكن للمستخدمين استخدام الصوت المكاني مع سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بهم إذا اتصلوا عبر دونجل USB. لا يزال التحدي سائدًا مع أجهزة Bluetooth البحتة التي لا يمكنها اعتماد هذه الميزة حتى الآن.

من المتوقع أن تصبح LE Audio ، وهي تقنية حديثة العهد ، متوافقة مع الصوت المكاني للفرق لاسلكيًا في الأشهر القادمة نظرًا لأنها تحصل على دعم من كل من الجهاز المصدر والملحق الصوتي. لقد تم اعتماده بالفعل من قبل العديد من الشركات المصنعة مثل Samsung و Sony و OnePlus و EarFun ، الذين قاموا بتحديث سماعات الأذن الخاصة بهم لتمكين التوافق.

في الآونة الأخيرة ، قام Windows 11 أيضًا بتوسيع دعمه لـ Bluetooth LE ، مما يشير إلى احتمال كبير أن يكون الصوت المكاني الخاص بـ Teams متوافقًا لاسلكيًا مع سماعات الأذن المذكورة عاجلاً وليس آجلاً.

