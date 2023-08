Microsoft heeft een brede implementatie aangekondigd van zijn geavanceerde ruimtelijke audiotechnologie voor de Teams desktop app, waardoor de gebruikerservaring tijdens virtuele vergaderingen wordt verbeterd. De nieuwste functie, die momenteel wordt uitgerold op zowel Windows als macOS, weerspiegelt de ruimtelijke geluidsethos van Apple's FaceTime.

Microsofts versie van ruimtelijke audio tilt de luisterervaring naar een dimensie waarbij de stem van elke deelnemer tijdens een gesprek lijkt te komen van verschillende, uniek identificeerbare posities. Deze auditieve representatie correleert direct met de visuele representatie van de deelnemers, gebaseerd op hun positie op het scherm.

Zoals Hong Sodoma van Microsoft uitlegt, coördineert Teams Spatial Audio verder de audioweergave van elke deelnemer met hun videoweergave, waardoor gebruikers sprekers moeitelozer kunnen identificeren. Het stelt hen in staat om beter te begrijpen wanneer meerdere deelnemers tegelijkertijd spreken, waardoor de vergadering minder vermoeiend en cognitief minder belastend wordt.

Microsoft staat echter voor de uitdaging om ruimtelijke audio te integreren met Bluetooth oordopjes en hoofdtelefoons in zijn streven naar efficiënte meeslepende audio. Je hebt een stereo-apparaat nodig zoals bedrade headsets of laptops met stereomogelijkheden om te genieten van ruimtelijke audio, waarschuwde Sodoma. Hij merkte verder op dat problemen die te maken hebben met protocolbeperkingen van invloed zijn op de huidige ondersteuning voor Bluetooth-apparaten.

Microsoft heeft naar verluidt plannen om deze beperking aan te pakken. Sodoma zei: "We kijken naar ondersteuning voor de volgende generatie LE Audio die wordt geleverd met stereo-compatibele Bluetooth-apparaten. In het ideale geval zouden gebruikers ruimtelijke audio kunnen gebruiken met hun draadloze headsets als ze verbinding maken via een USB-dongle. De uitdaging blijft bestaan bij puur Bluetooth-apparaten die deze functie nog niet kunnen gebruiken.

LE Audio, een opkomende technologie, zal naar verwachting in de komende maanden draadloos compatibel worden met de ruimtelijke audio van Teams als het ondersteuning krijgt van zowel het bronapparaat als de audio-accessoire. Het wordt al ondersteund door veel fabrikanten zoals Samsung, Sony, OnePlus en EarFun, die hun oordopjes hebben bijgewerkt om compatibiliteit mogelijk te maken.

Onlangs breidde Windows 11 ook zijn ondersteuning uit naar Bluetooth LE, wat erop wijst dat de ruimtelijke audio van Teams eerder vroeger dan later draadloos compatibel zal zijn met de genoemde oordopjes.

