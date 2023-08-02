Компания Microsoft объявила о широком внедрении передовой технологии пространственного звука в настольном приложении Teams, что позволит повысить удобство работы во время виртуальных встреч. Новейшая функция, внедренная в Windows и macOS, отражает принцип пространственного звучания, принятый в FaceTime от Apple.

В версии Microsoft пространственное звучание переходит в другое измерение, когда голос каждого участника разговора кажется исходящим из отдельных, уникально идентифицируемых позиций. Это слуховое представление напрямую коррелирует с визуальным представлением участников, основанным на их положении на экране.

Как пояснил Хонг Содома из Microsoft, в Teams Spatial Audio звуковое восприятие каждого участника дополнительно координируется с его видеоизображением, что позволяет пользователям легче идентифицировать выступающих. Это позволяет им лучше понимать, когда несколько участников говорят одновременно, что снижает утомляемость и когнитивную нагрузку на участников совещания.

Однако в своем стремлении к эффективному иммерсивному аудио Microsoft сталкивается с проблемой интеграции пространственного аудио с наушниками и гарнитурами Bluetooth. Для использования пространственного звука необходимо стереофоническое устройство, например, проводные гарнитуры или ноутбуки со стереофоническими возможностями, предупреждает Содома. Он также отметил, что на текущую поддержку устройств Bluetooth влияют проблемы, связанные с ограничениями протокола.

По имеющимся сведениям, Microsoft планирует устранить это ограничение. Содома отметил: "Мы рассматриваем возможность поддержки следующего поколения LE Audio, которое поставляется со стереофоническими устройствами Bluetooth. В идеале пользователи могли бы использовать пространственное аудио со своими беспроводными гарнитурами, если бы они подключались через USB-ключ. Проблема остается актуальной для чисто Bluetooth-устройств, которые пока не могут принять эту функцию.

Ожидается, что LE Audio, новая технология, станет совместимой с пространственным аудио Teams в ближайшие месяцы, если получит поддержку как от устройства-источника, так и от аудиоаксессуара. Ее уже поддерживают многие производители, такие как Samsung, Sony, OnePlus, EarFun, которые обновили свои наушники для обеспечения совместимости.

Недавно Windows 11 также расширила поддержку Bluetooth LE, что намекает на высокую вероятность того, что пространственный звук Teams будет совместим с наушниками по беспроводной сети раньше, чем позже.

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