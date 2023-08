Microsoft telah mengumumkan implementasi luas dari teknologi audio spasial canggihnya untuk aplikasi desktop Teams, meningkatkan pengalaman pengguna selama rapat virtual. Saat ini diluncurkan pada Windows dan macOS, fitur terbaru mencerminkan etos suara spasial yang diadopsi oleh FaceTime Apple.

Audio spasial versi Microsoft membawa pengalaman mendengarkan ke dimensi di mana suara setiap peserta selama panggilan tampak memancar dari posisi yang berbeda dan dapat diidentifikasi secara unik. Representasi pendengaran ini berkorelasi langsung dengan representasi visual para peserta, berdasarkan posisi mereka di layar.

Seperti yang dijelaskan oleh Hong Sodoma dari Microsoft, Teams Spatial Audio mengoordinasikan lebih lanjut persepsi audio setiap peserta dengan manifestasi videonya, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pembicara dengan lebih mudah. Ini memungkinkan mereka untuk memahami lebih baik ketika banyak peserta berbicara secara bersamaan, mengurangi kelelahan rapat dan beban kognitif.

Namun, Microsoft menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan audio spasial dengan earbud Bluetooth dan headphone untuk mengejar audio imersif yang efisien. Anda memerlukan perangkat berkemampuan stereo seperti headset berkabel atau laptop dengan kemampuan stereo untuk menikmati audio spasial, Sodoma mengingatkan. Dia lebih lanjut mencatat bahwa masalah yang terkait dengan batasan protokol memengaruhi dukungan saat ini untuk perangkat Bluetooth.

Microsoft dilaporkan memiliki rencana untuk mengatasi batasan ini. Sodoma menyebutkan, Kami sedang mencari dukungan untuk LE Audio generasi mendatang yang hadir dengan perangkat Bluetooth berkemampuan stereo. Idealnya, pengguna dapat menggunakan audio spasial dengan headset nirkabel mereka jika terhubung melalui dongle USB. Tantangannya tetap lazim dengan perangkat Bluetooth murni yang belum dapat mengadopsi fitur ini.

LE Audio, sebuah teknologi yang baru lahir, diharapkan kompatibel dengan audio spasial Teams secara nirkabel dalam beberapa bulan mendatang karena mendapat dukungan dari perangkat sumber dan aksesori audio. Itu sudah didukung oleh banyak produsen seperti Samsung, Sony, OnePlus, EarFun, yang memperbarui earbud mereka untuk mengaktifkan kompatibilitas.

Baru-baru ini, Windows 11 juga memperluas dukungannya ke Bluetooth LE, mengisyaratkan kemungkinan besar audio spasial Teams kompatibel secara nirkabel dengan earbud tersebut lebih cepat daripada nanti.

