Microsoft đã công bố triển khai rộng rãi công nghệ âm thanh không gian tiên tiến của mình cho ứng dụng Teams trên máy tính, nâng cao trải nghiệm người dùng trong các cuộc họp ảo. Hiện được triển khai trên cả Windows và macOS, tính năng mới nhất phản ánh đặc tính âm thanh không gian được FaceTime của Apple áp dụng.

Phiên bản âm thanh không gian của Microsoft đưa trải nghiệm nghe đến một chiều trong đó giọng nói của mọi người tham gia trong cuộc gọi dường như phát ra từ các vị trí riêng biệt, có thể nhận dạng duy nhất. Sự thể hiện bằng thính giác này tương quan trực tiếp với sự thể hiện bằng hình ảnh của những người tham gia, dựa trên vị trí của họ trên màn hình.

Theo giải thích của Hong Sodoma từ Microsoft, Teams Spatial Audio sẽ phối hợp thêm nhận thức về âm thanh của từng người tham gia với biểu hiện video của họ, từ đó cho phép người dùng xác định người nói dễ dàng hơn. Nó cho phép họ hiểu rõ hơn khi nhiều người tham gia đang phát biểu đồng thời, giảm bớt sự mệt mỏi trong cuộc họp và gánh nặng nhận thức.

Tuy nhiên, Microsoft phải đối mặt với thách thức tích hợp âm thanh không gian với tai nghe và tai nghe Bluetooth để theo đuổi âm thanh đắm chìm hiệu quả. Bạn cần một thiết bị có khả năng âm thanh nổi như tai nghe có dây hoặc máy tính xách tay có khả năng âm thanh nổi để thưởng thức âm thanh không gian, Sodoma cảnh báo. Ông lưu ý thêm rằng các vấn đề liên quan đến giới hạn giao thức ảnh hưởng đến hỗ trợ hiện tại cho các thiết bị Bluetooth.

Microsoft được cho là có kế hoạch giải quyết hạn chế này. Sodoma đã đề cập, Chúng tôi đang xem xét hỗ trợ cho Âm thanh LE thế hệ tiếp theo đi kèm với các thiết bị Bluetooth hỗ trợ âm thanh nổi. Lý tưởng nhất là người dùng có thể sử dụng âm thanh không gian với tai nghe không dây nếu họ kết nối qua USB dongle. Thách thức vẫn còn phổ biến với các thiết bị Bluetooth thuần túy chưa thể áp dụng tính năng này.

LE Audio, một công nghệ non trẻ, dự kiến ​​sẽ tương thích không dây với âm thanh không gian của Teams trong những tháng tới do nó nhận được sự hỗ trợ từ cả thiết bị nguồn và phụ kiện âm thanh. Nó đã được xác nhận bởi nhiều nhà sản xuất như Samsung, Sony, OnePlus, EarFun, những người đã cập nhật tai nghe nhét tai của họ để kích hoạt khả năng tương thích.

Gần đây, Windows 11 cũng đã mở rộng hỗ trợ cho Bluetooth LE, gợi ý về khả năng cao âm thanh không gian của Teams sẽ sớm tương thích không dây với các tai nghe nhét tai nói trên.

