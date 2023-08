Microsoft ได้ประกาศการใช้งานเทคโนโลยีเสียงเชิงพื้นที่ขั้นสูงสำหรับแอป Teams บนเดสก์ท็อปอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในระหว่างการประชุมเสมือนจริง ปัจจุบันเปิดตัวทั้งบน Windows และ macOS ฟีเจอร์ล่าสุดนี้สะท้อนถึงลักษณะเสียงเชิงพื้นที่ที่ FaceTime ของ Apple นำมาใช้

เวอร์ชันของเสียงเชิงพื้นที่ของ Microsoft นำประสบการณ์การฟังไปสู่มิติที่เสียงของผู้เข้าร่วมทุกคนในระหว่างการโทรดูเหมือนจะแผ่ออกมาจากตำแหน่งที่แตกต่างกันและระบุตัวตนได้ การแสดงการได้ยินนี้สัมพันธ์โดยตรงกับการแสดงภาพของผู้เข้าร่วม โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขาบนหน้าจอ

ตามที่ Hong Sodoma จาก Microsoft อธิบาย Teams Spatial Audio จะประสานการรับรู้เสียงของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้ากับการแสดงวิดีโอของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุผู้พูดได้ง่ายขึ้น ช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมหลายคนพูดพร้อมกัน ลดความเหนื่อยล้าในการประชุมและภาระทางความคิด

อย่างไรก็ตาม Microsoft เผชิญกับความท้าทายในการรวมระบบเสียงเชิงพื้นที่เข้ากับเอียร์บัดและหูฟัง Bluetooth เพื่อแสวงหาเสียงที่ดื่มด่ำอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับระบบสเตอริโอ เช่น ชุดหูฟังแบบมีสายหรือแล็ปท็อปที่มีระบบสเตอริโอเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทาง Sodoma เตือน เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของโปรโตคอลส่งผลต่อการรองรับอุปกรณ์บลูทูธในปัจจุบัน

มีรายงานว่า Microsoft มีแผนที่จะจัดการกับข้อจำกัดนี้ Sodoma กล่าวว่า เรากำลังมองหาการสนับสนุน LE Audio รุ่นต่อไปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์บลูทูธแบบสเตอริโอ ตามหลักการแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้เสียงรอบทิศทางกับชุดหูฟังไร้สายได้หากเชื่อมต่อผ่านด็องเกิล USB ความท้าทายยังคงแพร่หลายในอุปกรณ์บลูทูธล้วนที่ยังไม่สามารถนำคุณสมบัตินี้ไปใช้ได้

LE Audio ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ คาดว่าจะเข้ากันได้กับระบบเสียงเชิงพื้นที่ของ Teams แบบไร้สายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทั้งอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์เสริมเสียง ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหลายรายเช่น Samsung, Sony, OnePlus, EarFun ซึ่งอัปเดตเอียร์บัดเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Windows 11 ยังขยายการรองรับไปยัง Bluetooth LE ซึ่งบอกใบ้ถึงความเป็นไปได้สูงที่เสียงเชิงพื้นที่ของ Teams จะเข้ากันได้แบบไร้สายกับเอียร์บัดดังกล่าวไม่ช้าก็เร็ว

