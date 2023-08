Microsoft는 Teams 데스크톱 앱을 위한 고급 공간 오디오 기술을 광범위하게 구현하여 가상 회의 중 사용자 경험을 향상한다고 발표했습니다. 현재 Windows 와 macOS 모두에서 출시되고 있는 이 최신 기능은 Apple의 FaceTime이 채택한 공간 사운드 정신을 반영합니다.

Microsoft의 공간 오디오 버전은 청취 경험을 통화 중 모든 참가자의 목소리가 독특하고 고유하게 식별 가능한 위치에서 발산되는 것처럼 보이게 합니다. 이 청각적 표현은 화면에서의 위치에 따라 참가자의 시각적 표현과 직접적으로 연관됩니다.

Microsoft의 Hong Sodoma 설명했듯이 Teams Spatial Audio는 각 참가자의 오디오 인식을 비디오 표현과 함께 조정하여 사용자가 보다 쉽게 ​​화자를 식별할 수 있도록 합니다. 여러 참가자가 동시에 말할 때 더 잘 이해할 수 있으므로 회의 피로와 인지 부담이 줄어듭니다.

그러나 Microsoft는 효율적인 몰입형 오디오를 추구하기 위해 공간 오디오를 Bluetooth 이어버드 및 헤드폰과 통합하는 문제에 직면해 있습니다. 공간 오디오를 즐기려면 스테레오 기능이 있는 유선 헤드셋이나 노트북과 같은 스테레오 가능 장치가 필요하다고 Sodoma는 말했습니다. 그는 또한 프로토콜 제한과 관련된 문제가 Bluetooth 장치에 대한 현재 지원에 영향을 미친다고 언급했습니다.

Microsoft는 이 제한 사항을 해결할 계획을 갖고 있는 것으로 알려졌습니다. Sodoma는 스테레오 지원 Bluetooth 장치와 함께 제공되는 차세대 LE 오디오에 대한 지원을 검토하고 있다고 언급했습니다. 이상적으로는 사용자가 USB 동글을 통해 연결하는 경우 무선 헤드셋으로 공간 오디오를 사용할 수 있습니다. 이 기능을 아직 채택할 수 없는 순수 Bluetooth 장치에는 문제가 여전히 널리 퍼져 있습니다.

초기 기술인 LE 오디오는 소스 장치와 오디오 액세서리 모두에서 지원을 받으면 앞으로 몇 달 안에 Teams의 공간 오디오와 무선으로 호환될 것으로 예상됩니다. 호환이 가능하도록 이어버드를 업데이트한 Samsung, Sony, OnePlus, EarFun과 같은 많은 제조업체에서 이미 보증하고 있습니다.

최근에 Windows 11 지원을 Bluetooth LE 로 확장하여 Teams의 공간 오디오가 조만간 해당 이어버드와 무선으로 호환될 가능성이 높다는 것을 암시합니다.

