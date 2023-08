माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए Teams डेस्कटॉप ऐप के लिए अपनी उन्नत स्थानिक ऑडियो तकनीक के व्यापक कार्यान्वयन की घोषणा की है। वर्तमान में Windows और macOS दोनों पर पेश किया गया नवीनतम फीचर एप्पल के फेसटाइम द्वारा अपनाए गए स्थानिक ध्वनि लोकाचार को दर्शाता है।

माइक्रोसॉफ्ट का स्थानिक ऑडियो संस्करण सुनने के अनुभवों को एक ऐसे आयाम पर ले जाता है जहां कॉल के दौरान प्रत्येक भागीदार की आवाज विशिष्ट, विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य स्थानों से निकलती प्रतीत होती है। यह श्रवण प्रतिनिधित्व, स्क्रीन पर उनकी स्थिति के आधार पर, प्रतिभागियों के दृश्य प्रतिनिधित्व से सीधे संबंधित होता है।

जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के Hong Sodoma द्वारा समझाया गया है, टीम्स स्पैटियल ऑडियो प्रत्येक प्रतिभागी की ऑडियो धारणा को उनके वीडियो अभिव्यक्ति के साथ समन्वयित करता है, जिससे उपयोगकर्ता वक्ताओं को अधिक आसानी से पहचानने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है जब कई प्रतिभागी एक साथ बोल रहे होते हैं, जिससे बैठक की थकावट और संज्ञानात्मक बोझ कम हो जाता है।

हालाँकि, Microsoft कुशल इमर्सिव ऑडियो की खोज में ब्लूटूथ ईयरबड्स और हेडफ़ोन के साथ स्थानिक ऑडियो को एकीकृत करने की चुनौती का सामना कर रहा है। आपको स्थानिक ऑडियो का आनंद लेने के लिए स्टीरियो क्षमताओं वाले वायर्ड हेडसेट या लैपटॉप जैसे स्टीरियो-सक्षम डिवाइस की आवश्यकता है, सोडोमा ने चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा कि प्रोटोकॉल सीमाओं से जुड़े मुद्दे ब्लूटूथ उपकरणों के लिए वर्तमान समर्थन को प्रभावित करते हैं।

कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के पास इस सीमा को संबोधित करने की योजना है। सोडोमा ने उल्लेख किया, हम अगली पीढ़ी के एलई ऑडियो के लिए समर्थन पर विचार कर रहे हैं जो स्टीरियो-सक्षम ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आता है। आदर्श रूप से, यदि उपयोगकर्ता यूएसबी डोंगल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो वे अपने वायरलेस हेडसेट के साथ स्थानिक ऑडियो का उपयोग कर सकते हैं। यह चुनौती पूरी तरह से ब्लूटूथ डिवाइसों के साथ प्रचलित है जो अभी तक इस सुविधा को नहीं अपना सकते हैं।

एलई ऑडियो, एक उभरती हुई तकनीक है, जिसके आने वाले महीनों में टीम के स्थानिक ऑडियो के साथ वायरलेस रूप से संगत होने की उम्मीद है, बशर्ते इसे सोर्स डिवाइस और ऑडियो एक्सेसरी दोनों से समर्थन मिले। सैमसंग, सोनी, वनप्लस, ईयरफन जैसे कई निर्माताओं द्वारा पहले से ही इसका समर्थन किया जा रहा है, जिन्होंने अनुकूलता सक्षम करने के लिए अपने ईयरबड्स को अपडेट किया है।

हाल ही में, Windows 11 भी Bluetooth LE के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है, जिससे टीम के स्थानिक ऑडियो के जल्द ही उक्त ईयरबड्स के साथ वायरलेस रूप से संगत होने की उच्च संभावना का संकेत मिलता है।

