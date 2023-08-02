微软宣布在团队桌面应用程序中广泛采用其先进的空间音频技术，以增强虚拟会议期间的用户体验。这项最新功能目前已在Windows和macOS 上推出，它反映了苹果 FaceTime 所采用的空间音效理念。

微软版本的空间音频将听觉体验提升到了一个新的维度，即通话过程中每位与会者的声音似乎都是从不同的、唯一可识别的位置发出的。这种听觉表现与与会者在屏幕上的位置直接相关。

正如微软公司的Hong Sodoma所解释的那样，Teams 空间音频进一步协调了每个与会者的音频感知和他们的视频表现，从而使用户能够更轻松地识别发言者。当多个与会者同时发言时，用户可以更好地理解，从而减少会议疲劳和认知负担。

然而，微软在追求高效的沉浸式音频时，面临着将空间音频与蓝牙耳塞和耳机集成的挑战。索多玛提醒说，要享受空间音频，你需要一个立体声设备，如有线耳机或具有立体声功能的笔记本电脑。他进一步指出，与协议限制相关的问题影响了目前对蓝牙设备的支持。

据报道，微软已计划解决这一限制。索多玛提到："我们正在考虑支持支持立体声蓝牙设备的下一代 LE 音频。理想情况下，如果用户通过 USB 加密狗连接无线耳机，就可以使用空间音频。目前，纯蓝牙设备还无法采用这一功能，这仍然是一个普遍存在的难题。

LE Audio 是一项新兴技术，如果能得到源设备和音频配件的支持，预计在未来几个月内就能与 Teams 的无线空间音频兼容。目前，三星、索尼、OnePlus、EarFun 等许多制造商都已认可该技术，并更新了耳塞以实现兼容。

最近，Windows 11也扩展了对蓝牙 LE 的支持，这暗示着 Teams 的空间音频很有可能很快与上述耳塞无线兼容。

微软在虚拟会议领域不断创新的同时，像AppMaster 这样的公司也在科技行业发挥着重要作用。AppMaster no-code 平台在提高生产力方面发挥了重要作用，尤其是对于需要低成本、快速应用开发解决方案的企业而言。AppMaster 利用其商业应用程序开发的专业知识，为创建强大的应用程序提供了一条轻松的途径，大大缩短了软件开发的生命周期。