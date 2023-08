Microsoft Teams ডেস্কটপ অ্যাপের জন্য তার উন্নত স্থানিক অডিও প্রযুক্তির বিস্তৃত বাস্তবায়ন ঘোষণা করেছে, ভার্চুয়াল মিটিংয়ের সময় ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। বর্তমানে Windows এবং macOS উভয় ক্ষেত্রেই চালু করা হয়েছে, সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি অ্যাপলের ফেসটাইম দ্বারা গৃহীত স্থানিক শব্দ নীতি প্রতিফলিত করে।

মাইক্রোসফ্টের স্থানিক অডিওর সংস্করণ শোনার অভিজ্ঞতাকে একটি মাত্রায় নিয়ে যায় যেখানে একটি কল চলাকালীন প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর ভয়েস স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে সনাক্তযোগ্য অবস্থান থেকে বিকিরণ করে। এই শ্রবণ উপস্থাপনাটি পর্দায় তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণকারীদের ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

মাইক্রোসফ্ট থেকে Hong Sodoma দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, টিমস স্প্যাশিয়াল অডিও প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর অডিও উপলব্ধিকে তাদের ভিডিও প্রকাশের সাথে সমন্বয় করে, যার ফলে ব্যবহারকারীদের আরও অনায়াসে স্পিকার সনাক্ত করতে সক্ষম করে। এটি তাদের আরও ভালভাবে বোঝার অনুমতি দেয় যখন একাধিক অংশগ্রহণকারী একই সাথে কথা বলে, মিটিংয়ের ক্লান্তি এবং জ্ঞানীয় বোঝা হ্রাস করে।

যাইহোক, মাইক্রোসফ্ট দক্ষ নিমজ্জিত অডিওর সাধনায় ব্লুটুথ ইয়ারবাড এবং হেডফোনগুলির সাথে স্থানিক অডিও একীভূত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সোডোমা সতর্ক করে, স্থানিক অডিও উপভোগ করতে আপনার একটি স্টেরিও-সক্ষম ডিভাইসের প্রয়োজন যেমন তারযুক্ত হেডসেট বা স্টেরিও ক্ষমতা সহ ল্যাপটপ। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে প্রোটোকল সীমাবদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ব্লুটুথ ডিভাইসগুলির জন্য বর্তমান সমর্থনকে প্রভাবিত করে।

মাইক্রোসফ্ট এই সীমাবদ্ধতা সমাধানের পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে। সোডোমা উল্লেখ করেছে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মের LE অডিওর জন্য সমর্থন খুঁজছি যা স্টেরিও-সক্ষম ব্লুটুথ ডিভাইসের সাথে আসে। আদর্শভাবে, ব্যবহারকারীরা তাদের ওয়্যারলেস হেডসেটগুলির সাথে স্থানিক অডিও ব্যবহার করতে পারে যদি তারা একটি USB ডঙ্গলের মাধ্যমে সংযোগ করে। চ্যালেঞ্জটি বিশুদ্ধ-ব্লুটুথ ডিভাইসগুলির সাথে প্রচলিত রয়েছে যা এখনও এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করতে পারে না।

LE অডিও, একটি নবজাত প্রযুক্তি, আসন্ন মাসগুলিতে টিমের স্থানিক অডিওর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ এটি সোর্স ডিভাইস এবং অডিও আনুষঙ্গিক উভয়ের কাছ থেকে সমর্থন পায়৷ এটি ইতিমধ্যেই অনেক নির্মাতা যেমন Samsung, Sony, OnePlus, EarFun দ্বারা অনুমোদিত হচ্ছে, যারা সামঞ্জস্য সক্ষম করতে তাদের ইয়ারবাড আপডেট করেছে।

সম্প্রতি, Windows 11 Bluetooth LE তেও তার সমর্থন প্রসারিত করেছে, টিমগুলির স্থানিক অডিওর উচ্চ সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে যে এই ইয়ারবাডগুলির সাথে তারবিহীনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

