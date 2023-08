A Microsoft anunciou uma ampla implementação da sua tecnologia avançada de áudio espacial para a aplicação Teams para ambiente de trabalho, melhorando a experiência do utilizador durante as reuniões virtuais. Atualmente implementada no Windows e no macOS, a mais recente funcionalidade reflecte a filosofia de som espacial adoptada pelo FaceTime da Apple.

A versão de áudio espacial da Microsoft leva as experiências auditivas a uma dimensão em que a voz de cada participante durante uma chamada parece irradiar de posições distintas e exclusivamente identificáveis. Esta representação auditiva está diretamente relacionada com a representação visual dos participantes, com base na sua posição no ecrã.

Conforme explicado por Hong Sodoma da Microsoft, o Teams Spatial Audio coordena ainda mais a perceção de áudio de cada participante com a sua manifestação de vídeo, permitindo assim que os utilizadores identifiquem os oradores mais facilmente. Permite-lhes compreender melhor quando vários participantes estão a falar em simultâneo, reduzindo a exaustão da reunião e a carga cognitiva.

No entanto, a Microsoft enfrenta o desafio de integrar o áudio espacial com auriculares e auscultadores Bluetooth na sua busca de um áudio imersivo eficiente. É necessário um dispositivo estéreo, como auscultadores com fios ou computadores portáteis com capacidades estéreo, para desfrutar do áudio espacial, advertiu Sodoma. Ele observou ainda que os problemas relacionados com as limitações do protocolo afectam o atual suporte para dispositivos Bluetooth.

A Microsoft tem planos para resolver esta limitação. Sodoma mencionou: "Estamos a analisar o suporte para a próxima geração de áudio LE que vem com dispositivos Bluetooth com capacidade estéreo. Idealmente, os utilizadores poderiam utilizar o áudio espacial com os seus auscultadores sem fios se os ligassem através de um dongle USB. O desafio continua a ser predominante nos dispositivos puramente Bluetooth que ainda não podem adotar esta funcionalidade.

Espera-se que o LE Audio, uma tecnologia emergente, se torne compatível com o áudio espacial sem fios da Teams nos próximos meses, desde que seja suportado pelo dispositivo de origem e pelo acessório de áudio. Já está a ser apoiada por muitos fabricantes, como a Samsung, a Sony, a OnePlus e a EarFun, que actualizaram os seus auriculares para permitir a compatibilidade.

Recentemente, o Windows 11 também alargou o seu suporte ao Bluetooth LE, o que aponta para a elevada probabilidade de o áudio espacial do Teams ser compatível sem fios com os referidos auriculares, mais cedo ou mais tarde.

