Microsoft hat eine breite Implementierung seiner fortschrittlichen räumlichen Audiotechnologie für die Teams-Desktop-App angekündigt, um das Nutzererlebnis bei virtuellen Meetings zu verbessern. Die neueste Funktion, die derzeit sowohl für Windows als auch für macOS eingeführt wird, orientiert sich an dem von Apples FaceTime übernommenen Ethos des räumlichen Klangs.

Microsofts Version von Spatial Audio hebt das Hörerlebnis auf eine neue Dimension, bei der die Stimme jedes Teilnehmers während eines Anrufs aus unterschiedlichen, eindeutig identifizierbaren Positionen zu kommen scheint. Diese auditive Darstellung korreliert direkt mit der visuellen Darstellung der Teilnehmer, die auf deren Position auf dem Bildschirm basiert.

Wie Hong Sodoma von Microsoft erläuterte, koordiniert Teams Spatial Audio die Audiowahrnehmung jedes Teilnehmers mit seiner Videodarstellung, so dass die Nutzer die Sprecher leichter identifizieren können. So können sie besser verstehen, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen, was die Erschöpfung der Teilnehmer und die kognitive Belastung verringert.

In seinem Streben nach effizientem Immersive Audio sieht sich Microsoft jedoch mit der Herausforderung konfrontiert, Spatial Audio mit Bluetooth-Ohrhörern und -Kopfhörern zu integrieren. Man braucht ein stereofähiges Gerät wie kabelgebundene Headsets oder Laptops mit Stereofunktion, um Spatial Audio zu genießen, warnte Sodoma. Er wies außerdem darauf hin, dass die derzeitige Unterstützung für Bluetooth-Geräte durch protokollbedingte Einschränkungen beeinträchtigt wird.

Berichten zufolge hat Microsoft Pläne, diese Einschränkung zu beheben. Sodoma sagte: "Wir prüfen die Unterstützung für LE Audio der nächsten Generation, das mit stereofähigen Bluetooth-Geräten geliefert wird. Im Idealfall könnten Benutzer Spatial Audio mit ihren kabellosen Headsets nutzen, wenn diese über einen USB-Dongle angeschlossen sind. Das Problem besteht nach wie vor bei reinen Bluetooth-Geräten, die diese Funktion noch nicht übernehmen können.

Es wird erwartet, dass die im Entstehen begriffene Technologie LE Audio in den kommenden Monaten mit dem kabellosen Spatial Audio von Teams kompatibel sein wird, sofern sie sowohl vom Quellgerät als auch vom Audiozubehör unterstützt wird. Sie wird bereits von vielen Herstellern wie Samsung, Sony, OnePlus und EarFun unterstützt, die ihre Ohrstöpsel aktualisiert haben, um die Kompatibilität zu ermöglichen.

Kürzlich hat Windows 11 seine Unterstützung auch auf Bluetooth LE ausgeweitet, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Teams' Spatial Audio eher früher als später drahtlos mit den besagten Kopfhörern kompatibel sein wird.

