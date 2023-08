Microsoft ha annunciato un'ampia implementazione della sua tecnologia audio spaziale avanzata per l'applicazione desktop Teams, migliorando l'esperienza dell'utente durante le riunioni virtuali. Attualmente in fase di implementazione sia su Windows che su macOS, l'ultima funzionalità riflette l'etica dell'audio spaziale adottata da FaceTime di Apple.

La versione di Microsoft dell'audio spaziale porta l'esperienza di ascolto a una dimensione in cui la voce di ogni partecipante durante una chiamata sembra irradiarsi da posizioni distinte e univocamente identificabili. Questa rappresentazione uditiva è direttamente correlata alla rappresentazione visiva dei partecipanti, basata sulla loro posizione sullo schermo.

Come spiegato da Hong Sodoma di Microsoft, Teams Spatial Audio coordina ulteriormente la percezione audio di ciascun partecipante con la sua manifestazione video, consentendo così agli utenti di identificare più facilmente gli oratori. Questo permette di capire meglio quando più partecipanti parlano contemporaneamente, riducendo l'affaticamento e il carico cognitivo delle riunioni.

Tuttavia, Microsoft si trova di fronte alla sfida di integrare l'audio spaziale con auricolari e cuffie Bluetooth nella sua ricerca di un audio immersivo efficiente. Per godere dell'audio spaziale è necessario un dispositivo stereo, come cuffie cablate o computer portatili con funzionalità stereo, ha avvertito Sodoma. Ha inoltre osservato che i problemi legati alle limitazioni del protocollo influenzano l'attuale supporto per i dispositivi Bluetooth.

Secondo quanto riferito, Microsoft ha in programma di risolvere questa limitazione. Sodoma ha dichiarato: "Stiamo valutando il supporto per l'audio LE di prossima generazione che viene fornito con i dispositivi Bluetooth abilitati allo stereo. Idealmente, gli utenti potrebbero utilizzare l'audio spaziale con le loro cuffie wireless se si collegano tramite un dongle USB. La sfida rimane prevalente con i dispositivi puramente Bluetooth che non possono ancora adottare questa funzione.

LE Audio, una tecnologia nascente, dovrebbe diventare compatibile con l'audio spaziale di Teams in modalità wireless nei prossimi mesi, a condizione che venga supportata sia dal dispositivo sorgente che dall'accessorio audio. È già stata approvata da molti produttori come Samsung, Sony, OnePlus, EarFun, che hanno aggiornato i loro auricolari per consentirne la compatibilità.

Recentemente, anche Windows 11 ha esteso il suo supporto a Bluetooth LE, lasciando intendere l'alta probabilità che l'audio spaziale di Teams sia compatibile in modalità wireless con gli auricolari prima o poi.

