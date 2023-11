IBM, WatsonX Granite Yapay Zeka Modellerinin İlk Setini Açıkladı

IBM şimdi watsonx Granite serisinin bir parçası olarak ilk yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı. Kökleri üretken yapay zeka teknolojisine dayanan bu modeller, dil ve kodla ilgili görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Bu modellerin çeşitleri, tamamı yalnızca kod çözücü mekanizmasının temelleri üzerine tasarlandığından, çeşitli iş gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanmıştır. Bu yapay zeka modelleri, kurumsal bilgi havuzlarından kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturmak, sözleşmeler veya çağrı kayıtları gibi büyük içerikleri yoğunlaştırmak ve müşteri duyarlılığı analizi gibi verilerin sınıflandırılmasının yanı sıra içgörüler toplamak gibi çeşitli işlevlerde ölçeklenebilirlik sunabilir.

Tek bir boyutun herkese uymadığının bilincinde olan IBM, Meta'nın 70 milyara kadar parametreden yararlanan bir model olan Llama 2-chat modeli ve Hugging Face topluluğundan diğer modellerin entegrasyonu için de düzenlemeler yaptı.

IBM Software Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dinesh Nirmal, yapay zekanın stratejik önemini doğrulayarak şöyle açıkladı: Yapay zeka inovasyonunun mevcut ortamında, başarıya giden işletmeler kendilerini ölçeklenebilir başarıyı somutlaştıran ve güçlü yerleşik çerçevelere ve ilkelere sahip yapay zeka teknolojileriyle uyumlu hale getiriyor Sorumlu kullanım için. Daha da önemlisi, IBM'in WatsonX modellerinin arkasında durma konusundaki kararlılığına ve IBM'in watsonx yapay zeka ve veri platformu içindeki bütünsel model yaşam döngüsü yönetiminin açık bir yansıması olarak Granite model serisinin piyasaya sürülmesine dikkat çekti. Bu, işletmelere benzersiz ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış son teknoloji yapay zeka ile rekabet avantajı sağlar.

IBM temel yapay zeka modellerini internet, akademi, kod, hukuk ve finans olmak üzere beş alanda çeşitli veri kümeleri üzerinde eğiterek bu modellerin geliştirilmesine zaman ve kaynak yatırımı yaptı. Bu modeller, iş uygulamalarına uygunluklarının sağlanması amacıyla IBM tarafından dikkatle değerlendirilmiştir. Sakıncalı içeriğin temizlenmesine yönelik eğitim verileri tarama mekanizmasındaki titizlik, hem harici hem de dahili modellere karşı gerçekleştirilen kıyaslama faaliyetleriyle birlikte, IBM'in projeye olan bağlılığının altını çiziyor.

Ayrıca IBM hedefleri arasında yönetişim, gizlilik, risk değerlendirmeleri ve önyargıların azaltılması konularını ele alarak sorumlu yapay zeka devreye alımlarının sağlanması yer alıyor. Bunu, kendi yapay zeka ve veri modeli yaşam döngüsü yönetişim süreçlerinden yararlanarak, böylece WatsonX yapay zeka ve veri platformu aracılığıyla müşteriler için riski yöneterek ve en aza indirerek başarıyorlar.

IBM'in güvenilir yapay zeka iş akışlarına olan bağlılığını yineleyerek, bir yapay zeka yönetişim araç seti olan watsonx.governance yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürme planlarını açıkladı. Bunun yanı sıra IBM, standart fikri mülkiyet korumalarının doğal olarak bu yapay zeka modellerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini doğruladı.

