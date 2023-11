IBM presenta il primo set di modelli AI WatsonX Granite

IBM ha ora fatto un annuncio entusiasmante sul lancio dei primi modelli di intelligenza artificiale come parte della serie watsonx Granite. Questi modelli, radicati nella tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa, sono realizzati per svolgere compiti legati al linguaggio e al codice.

Le varianti di questi modelli vengono adattate per soddisfare le diverse esigenze aziendali, poiché sono tutte architettate sugli aspetti fondamentali del meccanismo di solo decodificatore. Questi modelli di intelligenza artificiale possono offrire scalabilità in varie funzioni, come la creazione di risposte personalizzate da archivi di conoscenze dell'organizzazione, la condensazione di enormi contenuti come accordi o registri delle chiamate e la raccolta di approfondimenti insieme alla classificazione di dati come l'analisi del sentiment dei clienti.

Riconoscendo che una soluzione non va bene per tutti, IBM ha anche preso accordi per l'integrazione di modelli di terze parti come Meta's Llama 2-chat, un modello che gode fino a 70 miliardi di parametri e altri della comunità Hugging Face.

Affermando l'importanza strategica dell'intelligenza artificiale, Dinesh Nirmal, vicepresidente senior dei prodotti di IBM Software, ha spiegato: Nell'attuale panorama dell'innovazione dell'intelligenza artificiale, le aziende destinate al successo si allineano con tecnologie di intelligenza artificiale che incarnano un successo scalabile e possiedono solide strutture e principi integrati. per un uso responsabile. È importante sottolineare che ha attirato l'attenzione sull'impegno di IBM a sostenere i modelli WatsonX e il rilascio della serie di modelli Granite come chiari riflessi della gestione olistica del ciclo di vita del modello di IBM all'interno della piattaforma dati e AI Watsonx. Ciò fornisce alle aziende un vantaggio competitivo con un’intelligenza artificiale all’avanguardia progettata su misura per le loro esigenze specifiche.

IBM ha investito tempo e risorse nello sviluppo di modelli fondamentali di intelligenza artificiale addestrandoli su diversi set di dati in cinque ambiti: Internet, mondo accademico, codice, legale e finanziario. Questi modelli sono stati attentamente valutati da IBM per garantirne l'idoneità per le applicazioni aziendali. Il rigore coinvolto nel meccanismo di screening dei dati di formazione per ripulire il contenuto discutibile, insieme alle attività di benchmarking svolte rispetto a modelli sia esterni che interni, sottolinea l'impegno di IBM nel progetto.

Inoltre, gli obiettivi di IBM includono la garanzia di implementazioni responsabili dell'intelligenza artificiale affrontando governance, privacy, valutazioni dei rischi e mitigazione dei pregiudizi. Raggiungono questo obiettivo sfruttando i propri processi di governance del ciclo di vita del modello di dati e dell'intelligenza artificiale, gestendo e minimizzando così il rischio per i clienti attraverso l'intelligenza artificiale e la piattaforma dati WatsonX.

Ribadendo l'impegno di IBM verso flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale affidabili, ha rivelato i piani per il rilascio watsonx.governance, un toolkit di governance dell'intelligenza artificiale, nel corso dell'anno. Oltre a ciò, IBM ha confermato che le sue protezioni standard sulla proprietà intellettuale saranno naturalmente estese a questi modelli di intelligenza artificiale.

